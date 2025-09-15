English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कमनीय बांधा, रेखीव डोळे... रेट्रो लूक ट्रेंड नकळत तुमची संकटं वाढवतोय? धोका पाहून डोकं धराल!

Google Gemini AI Retro Photos : इन्स्टाग्राम स्क्रोल करता करता दर तिसऱ्या व्यक्तीच्या पोस्टमध्ये रेट्रो लूक, लक्ष वेधणारी देहबोली असे काहीसे फोटो दिसत आहेत. हे फोटो कितीही लक्षवेधी असले तरीही त्यामागचा धोका लक्षात घेतला का?   

सायली पाटील | Updated: Sep 15, 2025, 01:08 PM IST
कमनीय बांधा, रेखीव डोळे... रेट्रो लूक ट्रेंड नकळत तुमची संकटं वाढवतोय? धोका पाहून डोकं धराल!
tech news Gemini AI saree photos look fun on Instagram, but what about privacy are users in risk

Google Gemini AI Retro Photos : (Instagram)  इन्स्टाग्राम... हल्ली मोबाईल हातात घेतल्यानंतर कैक मंडळी हेच अॅप सुरू करतात आणि मग आपलं फीड पाहणं असो किंवा उगाचच रील स्क्रोल करत राहणं असो, अशा कामांमध्ये व्यग्र होऊन जातात. बरं, या साऱ्यात तासन् तासांचा कालावधी जातो हेसुद्धा तितकंच खरं. अशा या इन्स्टावर सध्या सरासरी दर तिसरी व्यक्ती आपले रेट्रो लूकमधील फोटो शेअर करताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हे फोटो व्यवस्थित पाहिले तर त्यामध्ये बरंच साधर्म्य आढळून येत आहे. कारण, हे फोटो गुगल नॅनो बनाना ट्रेंड (Google Nano Banana trend) अंतर्गत तयार केले जात आहेत. गुगलनं तयार केलेल्या जेमिनी नॅनो मॉडेलमधील ( Gemini Nano model)  या नॅनो बनाना ट्रेंजमध्ये 3डी फिगरपासून अगदी कमाल असे विंटेज/ रेट्रो लूक असणारे फोटोही पाहायला मिळत आहेत. जिथं पुरुषांना कमाल रुबाबात दाखवलं जात आहे, तर महिलांना कमनीय बांधा, सुरेखशा साड्या, केसात एखादं फुल किंवा गजरा आणि रेखीव डोळे अशा लूकमध्ये दाखवलं जात आहे. पाहताक्षणी हे फोटो नजर रोखून धरत आहेत. इतके, की अनेकांनीच त्याला 'घिब्ली'हूनही अधिक लोकप्रियता दिली आहे.

फोटो बनवताय, पण यामागचा धोका माहितीये? 

पुरुषांच्या तुलनेत हा फोटो सध्या महिलांमध्ये कमालीचा लोकप्रिय असून, स्वाभाविकच या AI तंत्रज्ञानासह काही सुरक्षिततेचे मुद्दे आणि प्रश्नसुद्धा डोकं वर काढत आहेत. त्यामुळं सर्वप्रथम हे तंत्रज्ञान किती सुरक्षित आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं. 

सुरक्षिततेची हमी आहे का? 

Google आणि OpenAI ( ChatGPT) सारख्या कंपन्या युजरनं अपलोड केलेला कंटेंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही टूल चालवतात. फोटो कधी , केव्हा आणि कसा एडिट करावा हे ठरवण्याचा अधिकार हे सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्यांना असतो. ज्यामुळं तुम्ही नेमका कोणता फोटो, कसा एडिट करता इथपासून त्या फोटोसाठी तुम्ही गुगलला फोटो गॅलरीचा किती अॅक्सेस देता हे महत्त्वाचं ठरतं. 

कसं ओळखायचं हा अधिकृत फोटो? 

गुगलच्या नॅनो बनाना ट्रेंडमधील या फोटोवर एक जवळपास न दिसणारं वॉटरमार्क असून (SynthID) असं त्यावर लिहिलं आहे. याशिवाय हा फोटो एआयपासून तयार करण्यात आल्याचं दाखवण्यासाठी काही मेटाडेटा टॅगही असतात. अधिकृत माहितीनुसार सर्व फोटो Gemini 2.5 Flash Image अंतर्गत एडिट केले जातात. 

हेसुद्धा वाचा : मोबाईल सिमकार्डचा एक कोपरा कायमच कापलेला का असतो? 

स्वत:चा फोटो सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावं? 

कोणतंही AI tool वापरत असताना तुम्ही त्याला कोणती कमांड देता हे तितकंच महत्वाचं. शक्तो यासाठी खासगी, गोपनीय किंवा अतिशय जवळचे फोटो शेअर करणं दाळा. लोकेशन काढा, डिवाईसची माहिती काढा अशा सूचना (Command) करा. तुमच्याकडे कायम नव्या फोटोची प्रत ठेवा. जेणेकरुन फोटोचा दुरूपयोग झाल्यास मूळ फोटोच महत्त्वचा ठरेल. 

अनेकदा फोटो अपलोड करत असताना विविध अॅप आणि सॉफ्टवेअर तुमतं लोकेशन आणि फोटो गॅलरी, इतकंच काय तर तुमच्या कॉल लिस्टचाही अॅक्सेस मागतात. अशा वेळी Limited Access आणि Allow Full Access असे पर्याय समोर येतात. त्यामुळं हे पर्याय निवडताना सावधान, अन्यथा जिडीटल संकटापासून तुम्ही फार दूर नाही. 

FAQ

 नॅनो बनाना ट्रेंड म्हणजे काय?
 गुगल जेमिनी AI चे इमेज एडिटिंग टूल, जे फोटोला 3D फिगरिन किंवा रेट्रो लूक देते. 2025 चा सर्वाधिक व्हायरल AI ट्रेंड.

इन्स्टाग्रामवर हा ट्रेंड कसा सुरू झाला?
इन्फ्लुएन्सर्सनी रेट्रो सारी एडिट्स शेअर केल्याने. #NanoBanana हॅशटॅगने लाखो पोस्ट्स.

फोटो कसा तयार करावा?
जेमिनी अॅपमध्ये बानाना आयकॉन क्लिक, फोटो अपलोड, प्रॉम्प्ट पेस्ट आणि Generate. सेकंदात तयार!

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
tech newstech news in marathilatest marathi newsdigital trendretro look photos

इतर बातम्या