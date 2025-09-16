‘अशी ही बनवाबनवी’ची ‘सुधा’ Google Gemini ट्रेंडच्या रेट्रो लूकमध्ये ‘अशी’ दिसतेय; पाहा Video

Google Gemini : लाल, फिकट मोती रंग, गुलाबी, बारीक फुलांचं डिझाईन अशा साड्यांमधल्या देखण्या सौंदर्यवतींचे रेट्रो फोटो सध्या सोशल मीडियावर बरेच व्हारयरल झाले आहेत. या फोटोंमध्ये एक साधर्म्य ते म्हणजे गुगल जेमिनी ट्रेंडचं. AI च्या नवनवीन तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून नवनवीन प्रॉम्ट आणि त्यांचे समोर येणारे निकाल सध्याच्या तरुणाईला भुरळ घालत असून, दर तिसरी व्यक्ती य़ा ट्रेंडच्या आहारी जाताना दिसत आहे.
सध्या असाच एक ट्रेंड अनेकांच्या मनाचा ठाव घेत आहे, जिथं फोटोंचा रिक्रिएटेड असा रेट्रो लूक पाहण्यास मिळत आहे. दर तिसरा फोटो याच लूकमधला दिसत आहे. आता हा ट्रेंड नेटकरी उठसूट वापरत असतानाच काही असेही अकाऊंट आहेत, ज्यांनी काही लोकप्रिय पात्रांना या ट्रेंडचा भाग केलं आहे.
1988 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आणि आजही प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या ‘अशी ही बनवाबनवी’ चित्रपटातील ‘सुधीर’ आठवतोय? ज्येष्ठ आणि अष्टपैलू अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी साकारलेली ही भूमिका खऱ्या अर्थानं गाजवली ती म्हणजे सुधीरच्याच स्त्री रुपानं अर्थात त्यांनी साकारलेल्या ‘सुधा’नं. चित्रपटात ‘शंतनू’च्या पत्नीच्या रुपात दिसणारी हीच ‘सुधा’ जेमिनी ट्रेंडच्या निमित्तानं पुन्हा समोर आली आहे आणि यावेळी तिच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे.
पुरुष कलाकारांनी स्त्री पात्र साकारणं ही काही नवी बाब नाही. मात्र काही कलाकारांनी साकारलेली स्री पात्र इककी कमाल ठरली, की प्रेक्षकांच्या मनात आजही त्या भूमिकांना विशेष स्थान आहे. सचिन पिळगावकरांची भूमिकासुद्धा त्यापैकीच एक. याच भूमिकेला जेव्हा गुगलच्या जेमिनी ट्रेंडची जोड मिळाली तेव्हा ‘सुधा’चं सौंदर्य आणखी बहरुन आलं आणि पाहता पाहता हा रील प्रचंड व्हायरल झाला. तुम्ही या ट्रेंडमध्ये रेट्रो लूकचा फोटो तयार करून पाहिला का? त्याहूनही ‘सुधा’चा लूक तुम्हाला कसा वाटला? कमेंटमध्ये नक्की कळवा.