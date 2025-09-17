English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुमचा कंप्यूटर बंद होणार? Windows 10 वरही बंदी? 14 ऑक्टोबर 2025 नंतर काय घडणार?

Windows 10 End of Support 2025: जगभरात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात बरीच माहिती असून, आता मायक्रोसॉफ्टसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 01:11 PM IST
Windows 10 End of Support 2025: तंत्रज्ञान क्षेत्रात काही नावं ही सातत्यानं वापरात येतात. त्यापैकीच एक म्हणजे (Microsoft) मायक्रोसॉफ्ट. 14 ऑक्टोबर 2025 नंतर मात्र याच मायक्रोसॉफ्टबाबतच्या संकल्पना बदलू शकतात. कारण, त्यांच्याकडून विंडोज 10 (Windows 10) ला दिली जाणारं मोफत सुरक्षा कवच अर्थात सिक्योरिटी अपडेट देणं बंद केलं जाणार आहे. 

कंझ्यूमर वॉचडॉगनं यासंदर्भात मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये विंडोजला सपोर्ट करणं बंद करू नका असं लिहिलं आहे. पण हा वाद नेमका का वाढतोय? हे लक्षात घेणंही महत्त्वाचं. 

Consumer Reports च्या माहितीनुसार जर विंडोज 10 ला मिळणारा सपोर्ट बंद करण्यात आला तर, लाखो युजरना सायबर हल्ल्यासह ऑनलाईन फ्रॉड अर्थात ऑनलाईन फसवणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं. ऑगस्ट 2025 पर्यंत जगातील जवळपास 46.2% युजर अद्यापही विंडोज 10 वापरतात. ज्यामध्ये काही उपकरणं हार्डवेअरच्या कारणास्तव विंडोज 11 मध्ये अपग्रेड होऊ शकत नाहीत. ज्यामुळं ही वापरकर्त्यांच्या सायबर सुरक्षिततेसोबतची हेळसांड ठरू शकते. 

मायक्रोसॉफ्टनं पर्याय दिला, पण... 

Microsoft नं Windows 10 च्या वापरकर्त्यांना 30 अमेरिकी डॉलर अर्थात प्रतिवर्ष 2500 रुपये इतकी रक्कम आकारत सिक्योरिटी अपडेटचा पर्याय दिला आहे. मात्र पब्लिक इंट्रेस्ट रिसर्चच्या माहितीनुसार सामान्यांना इतकी रक्कम महाग वाटत आहे. इतकंच नव्हे, तर या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार विंडोज 10 ला मायक्रोसॉफ्टनं सपोर्ट करणं बंद केलं तर, 40 कोटी युजरचा कंप्यूटर नाममात्र राहणार आहे. ज्यामुळं ई कचऱ्याचं प्रमाण वाढून त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : पृथ्वीपासून 220,000,000 किमी अंतरावर NASA ला गवसलं ब्रह्मांडाचं रहस्य; ते संकेत भारावणारे... 

Consumer Reports कडून मायक्रोसॉफ्टच्या या धोरणावर दुटप्पीपणाचा आरोप केला जात असून, एकिकडे कंपनीकडून नागरिकांना सुरक्षिततेचे निकष दाखवत विंडोज 11 अपडेट करण्याचा आग्रह केला जात आहे आणि दुसरीकडे विंडोज 10 चालणाऱ्या कोट्यवधी उपकरणांना सपोर्ट करण्याचीही भूमिका घेण्यात येत आहे. ऑक्टोबर तोंडावर असल्या कारणानं आता मायक्रोसॉफ्ट या संदर्भात कोणता निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

विंडोज 10 चा सपोर्ट कधी संपतो?
मायक्रोसॉफ्टने जाहीर केले आहे की विंडोज 10 (होम आणि प्रो आवृत्त्या) साठी मोफत सिक्योरिटी अपडेट्स, वैशिष्ट्य अपडेट्स आणि तांत्रिक मदत 14 ऑक्टोबर 2025 नंतर बंद होईल. त्यानंतर, युजर्सना सायबर धोक्यांपासून संरक्षण मिळणार नाही, जरी सॉफ्टवेअर चालू राहील तरी.

कंझ्यूमर वॉचडॉगने मायक्रोसॉफ्टला काय पत्र लिहिले?
कंझ्यूमर रिपोर्ट्स (Consumer Reports) ने 16 सप्टेंबर 2025 रोजी मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांना पत्र लिहून विंडोज 10 साठी मोफत सपोर्ट वाढवण्याची विनंती केली आहे. यामध्ये सांगितले आहे की, लाखो युजर्सना सायबर हल्ले आणि ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका होईल. 

ई-वेस्टचा प्रश्न काय आहे?
विंडोज 10 सपोर्ट बंद झाल्यास 240 दशलक्ष पीसी कचऱ्यात जातील, ज्यामुळे 480 दशलक्ष किलो ई-वेस्ट तयार होईल (320000 कार इतके). कॅनालिस रिसर्चनुसार, हे पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे, कारण अनेक डिव्हाइसेस अजूनही कार्यक्षम आहेत. 

