2030 पर्यंत गायब होईल ही टेक्नोलॉजी; तुम्ही रोजच्या आयुष्यात करता वापर!

Technologies Will Disappearing: तंत्रज्ञानाच्या जगात बदल इतक्या वेगाने होतायत की, आज आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गोष्टी उद्या कालबाह्य होताना दिसतात. कॅसेट टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, पेजर्स यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. आता 2030 च्या दिशेने जाताना अनेक तंत्रज्ञान लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. सिम कार्ड, पासवर्ड, यूएसबी केबल्स, फिजिकल चाव्या यांसारख्या गोष्टी लवकरच संग्रहालयात दिसू शकतात. 2030 पर्यंत कदाचित इतिहासजमा होतील, अशा काही तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेऊया.
पासवर्ड युग आता मागे पडतंय. बायोमेट्रिक्स, फेस आयडी आणि फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगमुळे सुरक्षितता अधिक सुलभ आणि जलद झालीय. पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज हळूहळू संपुष्टात येतेय. 2030 पर्यंत कदाचित आपला चेहरा आणि बोटांचे ठसे हेच एकमेव पासवर्ड असतील.
डिजिटल वॉलेट्स, UPI आणि NFC पेमेंट्समुळे फिजिकल क्रेडिट कार्ड्सची गरज कमी होत आहे. मोबाइल पेमेंट्सने खिशातील वॉलेट्सची जागा घेतली आहे. येत्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्ड्स पूर्णपणे गायब होऊ शकतात.
टीव्ही आणि एसी आता मोबाइल अॅप्स किंवा व्हॉइस कमांडद्वारे नियंत्रित होत आहेत. रिमोट हरवण्याची किंवा बॅटरी बदलण्याची अडचण हळूहळू इतिहासजमा होत आहे. स्मार्ट टीव्ही अॅप्समुळे टायपिंग आणि नियंत्रण सोपे झाले आहे, त्यामुळे 2030 पर्यंत फिजिकल रिमोट्स कदाचित दिसणार नाहीत.
वायरलेस चार्जिंग तंत्रज्ञानाने केबल्सची गुंतागुंत संपवली आहे. मोबाइल, लॅपटॉप, ईयरबड्स आता वायरलेस चार्जिंगद्वारे सहज चार्ज होतात. अॅपलसारख्या कंपन्या पोर्टलेस आयफोनवर काम करत असल्याने, लवकरच केबल्स पूर्णपणे गायब होऊ शकतात.
तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान बदलांमुळे आपले जीवन अधिक सुलभ होत आहे, पण त्याचवेळी काही परिचित गोष्टी इतिहासात जमा होत आहेत. सिम कार्ड्स, फिजिकल चाव्या यांसारख्या गोष्टीही लवकरच कालबाह्य होऊ शकतात. 2030 पर्यंत तंत्रज्ञान आपल्या जीवनाला आणखी नव्या पद्धतीने आकार देईल, पण आजच्या या गोष्टी कदाचित फक्त आठवणी बनून राहतील.
