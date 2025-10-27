English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2030 पर्यंत गायब होईल ही टेक्नोलॉजी; तुम्ही रोजच्या आयुष्यात करता वापर!

Technologies Will Disappearing:  2030 पर्यंत कदाचित इतिहासजमा होतील, अशा काही तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 05:28 PM IST
2030 पर्यंत गायब होईल ही टेक्नोलॉजी; तुम्ही रोजच्या आयुष्यात करता वापर!
2030 पर्यंत तंत्रज्ञान बदल

Technologies Will Disappearing: तंत्रज्ञानाच्या जगात बदल इतक्या वेगाने होतायत की, आज आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गोष्टी उद्या कालबाह्य होताना दिसतात. कॅसेट टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, पेजर्स यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. आता 2030 च्या दिशेने जाताना अनेक तंत्रज्ञान लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. सिम कार्ड, पासवर्ड, यूएसबी केबल्स, फिजिकल चाव्या यांसारख्या गोष्टी लवकरच संग्रहालयात दिसू शकतात. 2030 पर्यंत कदाचित इतिहासजमा होतील, अशा काही तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पासवर्डचा अंत

पासवर्ड युग आता मागे पडतंय. बायोमेट्रिक्स, फेस आयडी आणि फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगमुळे सुरक्षितता अधिक सुलभ आणि जलद झालीय. पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज हळूहळू संपुष्टात येतेय. 2030 पर्यंत कदाचित आपला चेहरा आणि बोटांचे ठसे हेच एकमेव पासवर्ड असतील.

फिजिकल क्रेडिट कार्ड्सला निरोप

डिजिटल वॉलेट्स, UPI आणि NFC पेमेंट्समुळे फिजिकल क्रेडिट कार्ड्सची गरज कमी होत आहे. मोबाइल पेमेंट्सने खिशातील वॉलेट्सची जागा घेतली आहे. येत्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्ड्स पूर्णपणे गायब होऊ शकतात.

रिमोट कंट्रोलचा अस्त

टीव्ही आणि एसी आता मोबाइल अॅप्स किंवा व्हॉइस कमांडद्वारे नियंत्रित होत आहेत. रिमोट हरवण्याची किंवा बॅटरी बदलण्याची अडचण हळूहळू इतिहासजमा होत आहे. स्मार्ट टीव्ही अॅप्समुळे टायपिंग आणि नियंत्रण सोपे झाले आहे, त्यामुळे 2030 पर्यंत फिजिकल रिमोट्स कदाचित दिसणार नाहीत.

चार्जिंग केबल्सला अलविदा

वायरलेस चार्जिंग तंत्रज्ञानाने केबल्सची गुंतागुंत संपवली आहे. मोबाइल, लॅपटॉप, ईयरबड्स आता वायरलेस चार्जिंगद्वारे सहज चार्ज होतात. अॅपलसारख्या कंपन्या पोर्टलेस आयफोनवर काम करत असल्याने, लवकरच केबल्स पूर्णपणे गायब होऊ शकतात.

तंत्रज्ञानाची बदलती दुनिया

तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान बदलांमुळे आपले जीवन अधिक सुलभ होत आहे, पण त्याचवेळी काही परिचित गोष्टी इतिहासात जमा होत आहेत. सिम कार्ड्स, फिजिकल चाव्या यांसारख्या गोष्टीही लवकरच कालबाह्य होऊ शकतात. 2030 पर्यंत तंत्रज्ञान आपल्या जीवनाला आणखी नव्या पद्धतीने आकार देईल, पण आजच्या या गोष्टी कदाचित फक्त आठवणी बनून राहतील.

FAQ

१. 2030 पर्यंत कोणती तंत्रज्ञाने कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे?

2030 पर्यंत पासवर्ड, फिजिकल क्रेडिट कार्ड्स, रिमोट कंट्रोल्स आणि चार्जिंग केबल्स यांसारखी तंत्रज्ञाने कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे. बायोमेट्रिक्स, डिजिटल वॉलेट्स, व्हॉइस कमांड्स आणि वायरलेस चार्जिंग यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानांनी या गोष्टींची गरज कमी केली आहे. उदाहरणार्थ, UPI आणि NFC पेमेंट्समुळे क्रेडिट कार्ड्स, तर मोबाइल अॅप्समुळे रिमोट कंट्रोल्स लवकरच इतिहासजमा होऊ शकतात.

२. पासवर्ड आणि चार्जिंग केबल्स यांचे भवितव्य का धोक्यात आहे?

पासवर्डच्या जागी बायोमेट्रिक्स आणि फेस आयडीने सुरक्षितता अधिक सुलभ आणि जलद केली आहे, त्यामुळे पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची गरज संपत आहे. त्याचप्रमाणे, वायरलेस चार्जिंग तंत्रज्ञानाने मोबाइल, लॅपटॉप, ईयरबड्स यांचे चार्जिंग सोपे केले आहे. अॅपलसारख्या कंपन्या पोर्टलेस आयफोनवर काम करत असल्याने, 2030 पर्यंत चार्जिंग केबल्स गायब होऊ शकतात.

३. रिमोट कंट्रोल्स आणि क्रेडिट कार्ड्स यांना पर्याय म्हणून कोणती तंत्रज्ञाने येत आहेत?

रिमोट कंट्रोल्सच्या जागी मोबाइल अॅप्स (उदा., गूगल टीव्ही) आणि व्हॉइस कमांड्स यांचा वापर वाढत आहे, ज्यामुळे टीव्ही नियंत्रण आणि टायपिंग सोपे झाले आहे. फिजिकल क्रेडिट कार्ड्सच्या जागी डिजिटल वॉलेट्स, UPI आणि NFC पेमेंट्स यांनी खरेदी-विक्री सुलभ केली आहे. या नवीन तंत्रज्ञानांमुळे 2030 पर्यंत फिजिकल रिमोट्स आणि क्रेडिट कार्ड्स पूर्णपणे गायब होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Technologiesnew technologiestechnologies disappearing by 2030obsolete tech future trendsतंत्रज्ञान

इतर बातम्या