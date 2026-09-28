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कोट्यवधी ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी, मोबाईल रिचार्जसंदर्भात मोठे अपडेट, आता 30 दिवसांचा प्लान...

ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आणि ट्रायने दूरसंचार नियमांमध्ये सुधारणा करून 30 दिवसांच्या वैधतेसह नवीन रिचार्ज योजना लागू केल्या आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:53 AM IST
कोट्यवधी ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी, मोबाईल रिचार्जसंदर्भात मोठे अपडेट, आता 30 दिवसांचा प्लान...
Image Credit: telecom consumer protection 2026

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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