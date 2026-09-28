/कोट्यवधी ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी, मोबाईल रिचार्जसंदर्भात मोठे अपडेट, आता 30 दिवसांचा प्लान...

देशातील कोट्यवधी प्रीपेड मोबाईल ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी समोर येतेय. यापुढे ग्राहकांना यापुढे 28 नव्हे तर 30 दिवसांच्या कालावधीचा रिचार्ज प्लॅन मिळणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) नियमन लागू केले असल्याचे भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी रविवारी समाजमाध्यमातून सांगितले.
दूरसंचार कंपन्यांच्या 28 दिवसांच्या गणितावर चड्ढा यांनी गत मार्च महिन्यात संसदेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मोबाईल कंपन्यांना 28 नव्हे तर 30 दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन देणे आवश्यक करावे, असे त्यावेळी चड्ढा यांनी सांगितले होते. ही मागणी मान्य झाल्यानंतर चड्ढा यांनी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) आभार मानले आहेत.
राघव चड्ढा यांनी पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांना आता 13 ऐवजी वर्षातून फक्त 12 वेळा रिचार्ज करावा लागेल. याव्यतिरिक्त, ज्यांना डेटाची आवश्यकता नाही त्यांच्यासाठी व्हॉइस आणि एसएमएस प्लॅनचे पर्याय उपलब्ध असतील. 28 दिवसांच्या वैधतेच्या प्लॅनसाठी कंपन्यांना दरवर्षी एका महिन्याचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असे. 30 दिवसांच्या या चक्रामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावरील अनावश्यक भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ट्रायचे आभार मानले आहेत. रिचार्जच्या अनुषंगाने मर्यादित पर्याय उपलब्ध असल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या होत्या. त्यामुळे या मुद्द्यावर आपल्याला आवाज उठवावा लागला. नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना जास्त पर्याय आणि परवडणारे प्लॅन उपलब्ध होतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
नवीन नियम लागू करून सरकारने आणि ट्रायने अशा वापरकर्त्यांची विशेष काळजी घेतली आहे, जे क्वचितच रिचार्ज करतात, ज्यांना जास्त इंटरनेटची गरज नसते आणि जे फक्त बेसिक कॉलिंग वापरतात. एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन आणि बीएसएनएल सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांना आता महागडे इंटरनेट डेटा शुल्क समाविष्ट नसलेले परवडणारे व्हॉइस आणि एसएमएस प्लॅन्स देणे बंधनकारक असेल. यामुळे ज्यांना कमी खर्चात मोबाईल सेवांचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.