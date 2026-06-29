/पहिला आयफोन ठरला टेक्नॉलॉजीच्या इतिहासातील टर्निंग पॉइंट

मुंबई : Apple ही कंपनी नेहमी आपल्या वैविध्यपूर्ण प्रो़डक्टने बाजारात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत असते. Apple चे कम्प्युटरपासून सुरू झालेला हा प्रवास जेव्हा 29 जून 2007 रोजी Apple ने पहिला iPhone बाजारात आणला आणि त्यानंतर जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. आज स्मार्टफोन हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला असला तरी त्याची खरी सुरुवात iPhone मुळे झाली, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच 2007 मधील पहिल्या iPhone चे लॉन्च तंत्रज्ञानाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट मानला जातो.
iPhone येण्यापूर्वी बहुतेक मोबाईल फोनमध्ये फिजिकल कीपॅड असायचे. कॉल करणे, मेसेज पाठवणे आणि काही मर्यादित सुविधा वापरणे एवढ्यापुरतेच मोबाईलचे कार्य मर्यादित होते. मात्र Apple ने पूर्णपणे टचस्क्रीनवर आधारित स्मार्टफोन सादर करून फिजिकल कीपॅड आणि क्वॉर्टी की पॅडच्या युगाला मोठा धक्का दिला. यामुळे मोबाईल वापरण्याचा अनुभव अधिक सोपा, आकर्षक आणि आधुनिक बनला.
पहिल्या iPhone ची आणखी एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी फोन, म्युझिक प्लेअर आणि इंटरनेट डिव्हाइस या तीन वेगवेगळ्या उपकरणांना एका गॅझेटमध्ये एकत्र आणले. त्यामुळे युजर्सना अनेक गॅझेट बाळगण्याची गरज राहिली नाही. हा बदल ग्राहकांसाठी अत्यंत सोयीचा ठरला.
याशिवाय iPhone ने स्मार्टफोनला इंटरनेट-केंद्रित बनवले. त्याकाळात मोबाईलवर वेब ब्राउझिंग आणि ई-मेल वापरण्याचा अनुभव मर्यादित होता. मात्र iPhone मुळे वेबपेजेस सहज उघडणे, ई-मेल व्यवस्थापन करणे आणि इंटरनेटचा प्रभावी वापर करणे शक्य झाले. यामुळे स्मार्टफोन केवळ संवादाचे साधन न राहता माहिती आणि सेवांचे केंद्र बनले.
iPhone ने स्मार्टफोनच्या डिझाइनची व्याख्याच बदलून टाकली. हार्डवेअरपेक्षा सॉफ्टवेअरवर आधारित युजर इंटरफेस, मल्टी-टच जेश्चर्स आणि सहज वापरता येणारी प्रणाली यामुळे स्मार्टफोन उद्योगाला नवी दिशा मिळाली. आज जवळपास सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या त्याच संकल्पनेवर आधारित उपकरणे तयार करत आहेत.
त्यानंतर Apple च्या App Store मुळे मोबाइल अॅप्सचे संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित झाले. यामुळे लाखो डेव्हलपर्सना नवे व्यासपीठ मिळाले आणि ‘App Economy’चा जन्म झाला. सोशल मीडिया, ऑनलाइन बँकिंग, ई-कॉमर्स, मनोरंजन आणि डिजिटल कम्युनिकेशनसारख्या अनेक उद्योगांमध्ये मोठे परिवर्तन घडून आले.
iPhone च्या प्रारंभीच्या यशानेही जगाचे लक्ष वेधले. अवघ्या काही काळात 10 लाखांहून अधिक iPhones विकले गेले, ज्यामुळे स्मार्टफोनसाठी जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असल्याचे सिद्ध झाले.
एकूणच, 2007 मधील पहिल्या iPhone चे लॉन्च हे केवळ एका नवीन उत्पादनाचे आगमन नव्हते, तर त्याने मोबाईल तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. त्यामुळेच iPhone चे लॉन्च तंत्रज्ञानाच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली घटनांपैकी एक मानले जाते.