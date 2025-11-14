English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Wagon R ते Hyundai Exter : 10 लाखापेक्षा कमी किंमतीत जबरदस्त मायलेज देतात 'या' कार, पाहा यादी

सर्वोत्तम मायलेज देणाऱ्या आणि खिशाला परवडेल अशी कार पाहताय? खालील पर्यायांचा नक्की विचार करा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 14, 2025, 09:47 PM IST
Wagon R ते Hyundai Exter : 10 लाखापेक्षा कमी किंमतीत जबरदस्त मायलेज देतात 'या' कार, पाहा यादी

भारतात अलिकडेच झालेल्या जीएसटी कपातीमुळे कार खरेदीदारांमध्ये उत्साह वाढला आहे. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे, लोक आता जास्त मायलेज देणाऱ्या आणि खिशावर हलक्या असलेल्या कार शोधत आहेत. जर तुमचे बजेट ₹10 लाखांपर्यंत असेल, तर बाजारात अशा अनेक कार उपलब्ध आहेत ज्या उत्कृष्ट मायलेज, आधुनिक डिझाइन आणि विश्वासार्ह कामगिरीचे परिपूर्ण संयोजन देतात.

Add Zee News as a Preferred Source

मारुती सुझुकी सेलेरियो

मारुती सुझुकी सेलेरियो ही भारतातील सर्वात परवडणारी आणि लोकप्रिय हॅचबॅकपैकी एक आहे. तिची रचना आकर्षक आणि आधुनिक आहे, तर तिचा देखभाल खर्च खूप कमी आहे. कंपनीचा दावा आहे की सेलेरियो पेट्रोलवर २६.६ किमी/लीटर आणि सीएनजीवर ३५.१२ किमी/किलो मायलेज देते. वास्तविक जीवनात, हा आकडा थोडा कमी आहे, परंतु तरीही ती तिच्या विभागातील सर्वात इंधन-कार्यक्षम कार आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹४.६९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. शहरात दररोज गाडी चालवणाऱ्या आणि बजेट-फ्रेंडली कार हवी असलेल्यांसाठी, सेलेरियो हा एक चांगला पर्याय आहे.

मारुती सुझुकी वॅगन आर

वॅगन आरची बॉक्सी डिझाइन आणि उच्च सीटिंग पोझिशनमुळे ती अत्यंत आरामदायी बनते. ती २६.१ किमी/लीटर पर्यंत इंधन बचत देते, ज्यामुळे पेट्रोल वापराच्या बाबतीत ती उत्कृष्ट बनते. सुमारे ₹४.९८ लाख पासून सुरू होणारी, वॅगन आर जागा, कमी देखभाल आणि उत्कृष्ट कामगिरी शोधणाऱ्या कुटुंबांसाठी परिपूर्ण आहे.

मारुती सुझुकी अल्टो के10

जर तुम्ही तुमची पहिली कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर अल्टो के१० हा एक उत्तम पर्याय आहे. ती लहान, हलकी आणि हाताळण्यास सोपी आहे. त्याची इंधन कार्यक्षमता २४.८ किमी/लीटर पर्यंत आहे आणि किंमती ₹३.६९ लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होतात. ही कार कमी किमतीची आणि विश्वासार्ह ड्रायव्हिंगचे एक उत्तम पॅकेज आहे.

ह्युंदाई एक्स्टर

ह्युंदाई एक्स्टर अशा खरेदीदारांसाठी आहे ज्यांना एसयूव्हीसारखे दिसायचे आहे परंतु मर्यादित बजेट आहे. किंमत ₹५.६८ लाख पासून सुरू होते आणि १९ किमी/लीटर मायलेज देते. यात उच्च ग्राउंड क्लिअरन्स, आधुनिक डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत.

टाटा पंच

टाटा पंच ही त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना मजबूत बॉडी, एसयूव्ही फील आणि उत्कृष्ट कामगिरी हवी आहे. ग्लोबल एनसीएपी कडून तिला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. तिचे मायलेज 18 किमी/लीटर पर्यंत आहे आणि किंमती सुमारे ₹६ लाख पासून सुरू होतात. पंच ही लहान कुटुंबे आणि तरुणांसाठी एक सुरक्षित आणि स्मार्ट निवड आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Top Mileage Cars 2025Best Cars Under 10 Lakhmaruti wagon r mileageMaruti Celerio CNGAlto K10

इतर बातम्या