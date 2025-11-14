Wagon R ते Hyundai Exter : 10 लाखापेक्षा कमी किंमतीत जबरदस्त मायलेज देतात 'या' कार, पाहा यादी

भारतात अलिकडेच झालेल्या जीएसटी कपातीमुळे कार खरेदीदारांमध्ये उत्साह वाढला आहे. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे, लोक आता जास्त मायलेज देणाऱ्या आणि खिशावर हलक्या असलेल्या कार शोधत आहेत. जर तुमचे बजेट ₹10 लाखांपर्यंत असेल, तर बाजारात अशा अनेक कार उपलब्ध आहेत ज्या उत्कृष्ट मायलेज, आधुनिक डिझाइन आणि विश्वासार्ह कामगिरीचे परिपूर्ण संयोजन देतात.
मारुती सुझुकी सेलेरियो ही भारतातील सर्वात परवडणारी आणि लोकप्रिय हॅचबॅकपैकी एक आहे. तिची रचना आकर्षक आणि आधुनिक आहे, तर तिचा देखभाल खर्च खूप कमी आहे. कंपनीचा दावा आहे की सेलेरियो पेट्रोलवर २६.६ किमी/लीटर आणि सीएनजीवर ३५.१२ किमी/किलो मायलेज देते. वास्तविक जीवनात, हा आकडा थोडा कमी आहे, परंतु तरीही ती तिच्या विभागातील सर्वात इंधन-कार्यक्षम कार आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹४.६९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. शहरात दररोज गाडी चालवणाऱ्या आणि बजेट-फ्रेंडली कार हवी असलेल्यांसाठी, सेलेरियो हा एक चांगला पर्याय आहे.
वॅगन आरची बॉक्सी डिझाइन आणि उच्च सीटिंग पोझिशनमुळे ती अत्यंत आरामदायी बनते. ती २६.१ किमी/लीटर पर्यंत इंधन बचत देते, ज्यामुळे पेट्रोल वापराच्या बाबतीत ती उत्कृष्ट बनते. सुमारे ₹४.९८ लाख पासून सुरू होणारी, वॅगन आर जागा, कमी देखभाल आणि उत्कृष्ट कामगिरी शोधणाऱ्या कुटुंबांसाठी परिपूर्ण आहे.
जर तुम्ही तुमची पहिली कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर अल्टो के१० हा एक उत्तम पर्याय आहे. ती लहान, हलकी आणि हाताळण्यास सोपी आहे. त्याची इंधन कार्यक्षमता २४.८ किमी/लीटर पर्यंत आहे आणि किंमती ₹३.६९ लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होतात. ही कार कमी किमतीची आणि विश्वासार्ह ड्रायव्हिंगचे एक उत्तम पॅकेज आहे.
ह्युंदाई एक्स्टर अशा खरेदीदारांसाठी आहे ज्यांना एसयूव्हीसारखे दिसायचे आहे परंतु मर्यादित बजेट आहे. किंमत ₹५.६८ लाख पासून सुरू होते आणि १९ किमी/लीटर मायलेज देते. यात उच्च ग्राउंड क्लिअरन्स, आधुनिक डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत.
टाटा पंच ही त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना मजबूत बॉडी, एसयूव्ही फील आणि उत्कृष्ट कामगिरी हवी आहे. ग्लोबल एनसीएपी कडून तिला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. तिचे मायलेज 18 किमी/लीटर पर्यंत आहे आणि किंमती सुमारे ₹६ लाख पासून सुरू होतात. पंच ही लहान कुटुंबे आणि तरुणांसाठी एक सुरक्षित आणि स्मार्ट निवड आहे.