तमन्नामुळे 'दुधिया बदन' चर्चेत; पण Dudhiya Badan चा अर्थ काय? 'या' राज्यातून सर्वाधिक Google सर्च

Dudhiya Badan Google Trends: ज्येष्ठ अभिनेत्याने अभिनेत्री तमन्ना भाटीयाचा उल्लेख करताना वापरलेल्या या दोन शब्दांचा नेमका अर्थ काय हे कोणत्या राज्यातून सर्वाधिक शोधलं जातंय माहितीये का?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 14, 2025, 04:03 PM IST
तमन्नासंदर्भातील वादामुळे गुगलवरही या शब्दाची चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडिया आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

Dudhiya Badan Meaning Google Trends: एकेकाळी आपल्या अँकरींगच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचलेला चेहरा म्हणजे अन्नू कपूर! मात्र सध्या एका पॉडकास्टमध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हाच ज्येष्ठ अभिनेता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल बोलताना केलेलं आक्षेपार्ह विधान अन्नू कपूर यांना चांगलेच भोवले असून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठत आहे. मात्र तमन्नाबद्दल बोलताना अन्नू कपूर यांनी वापरलेल्या शब्दांचा अर्थ काय आहे हे शोधण्यासाठी भारतीय लोक गुगलची मदत घेत असल्याचं गुगल ट्रेण्डच्या अहवालामधून स्पष्ट झालं आहे. तसेच या प्रकरणानंतर कोणतं राज्य अन्नू कपूर यांनी वापरलेले वादग्रस्त शब्द गुगलवर सर्वाधिक सर्च करत आहेत हे ही समोर आलं आहे.

अन्नू कपूर नेमकं म्हणाले काय?

ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी अभिनेत्री तमन्ना भाटियाबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं आहे. अन्नू कपूर यांनी नुकतीच युट्यूबर शुभांकर मिश्राच्या युट्यूब चॅनेलवरील पॉडकास्टला हजेरी लावलेली. त्यावेळी बोलता बोलता अन्नू कपूर यांनी तमन्ना भाटियाच्या 'आज की रात' गाण्यातील एक क्लिप पाहिल्याचं सांगितलं. यानंतर होस्टने त्यांना गाणं आवडलं का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना अन्नू कपूर यांनी 'माशाअल्लाह, क्या दुधिया बदन है' असं विधान केलं. मात्र हे विधान लज्जास्पद आणि वादग्रस्त असल्याचं अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे एवढ्यावरच न थांबता अन्नू कपूर यांनी हे गाणं ऐकून मुलं झोपतात या विधानावरूनही वादग्रस्त विधान केलं.

'दुधिया बदन' शब्दाचा अर्थ अनेकांना कळेना

शुभांकर मिश्राने तमन्नाच्या विधानाचा उल्लेख करत, तिने हे गाणं ऐकून लहान मुलं झोपतात असं सांगितल्याचं नमूद केलं. त्यावर अन्नू कपूर यांनी, "ताई, आपल्या गाण्याने, शरिराने, आपल्या दुधासारख्या चेहऱ्याने आमच्या मुलांना झोपवत आहे. खूप चांगली गोष्ट आहे. जर आपल्या देशातील मुलं चांगली आणि निरोगी झोप घेत असतील तर देशावर किती कृपा होईल. जर आणखी काही इच्छा असेल तर देव तिला त्या पूर्ण करण्यासाठी समर्थ बनवो," असं म्हटलं. मात्र या साऱ्या गोंधळात अन्नू कपूर यांनी वापरलेल्या 'दुधिया बदन' शब्दाचा अर्थ अनेकांना कळलेला नसून त्यांनी तो गुगलवर शोध घेण्याचा प्रयत्न केलाय. 

नक्की पाहा हे फोटो >> ‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

सर्वाधिक चर्चा कोणत्या राज्यांमध्ये?

विशेष म्हणजे दुधिया बदन शब्दाचा अर्थ काय होतो हे शोधणाऱ्या राज्यांबरोबरच Tamannaah Bhatia आणि Annu Kapoor या दोघांबद्दल शोधणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. अन्नू कपूरबद्दल सर्च करणाऱ्या राज्यांमध्ये केरळ, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली यासारख्या राज्यांचा क्रमांक अव्वल 10 मध्ये आहे. तसेच छत्तीसगड, बिहार, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये अन्नू कपूरबरोबरच तमन्ना भाटियाबद्दलही सर्च करणाऱ्यांची संख्या बरीच आहे. यामध्ये Dudhiya Badan असं सर्च करणारी दोन राज्य असल्याचं दिसून येत आहे.

 

सर्च करणारं राज्य कोणतं आणि का?

Dudhiya Badan ही टर्म गुगलवर सर्वाधिक सर्च करणारं राज्य ठरलं तामिळनाडू! येथील 100 पैकी प्रत्येक 22 लोकांनी दुधिया बदन हे शब्द गुगल केले. तामिळनाडूखालोखाल कर्नाटकमध्येही दुधिया बदनबद्दल सर्च करण्यात आलं. हा शब्द मूळचा उत्तर भारतातील आहे. त्यामुळेच तमन्ना जिथून येते त्या दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये या शब्दाचा अर्थ काय याबद्दलची उत्सुकता अधिक असल्याने या शब्दाबद्दल सर्वाधिक सर्च करणारी दोन्ही राज्यं दक्षिणेतील आहेत.

दुधिया बदनचा अर्थ काय?

आता तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल की दुधिया बदन शब्दाचा अर्थ काय? तर या शब्दांचा अर्थ होतो दुधासारखं शरीर, म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर गोरी कांती असलेली व्यक्ती.

