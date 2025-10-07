Triumph की Royal Enfield रायडर्ससाठी सर्वात दमदार बाईक कोणती? किंमतीत काय फरक? पाहा...

Triumph Thruxton 400 ही बाइक कॅफे रेसर (Cafe Racer) स्टायलिंगमुळे अजून ग्राहकांच्या पसंतीत पडत आहे. याची टक्कर थेट मोठी आणि महागड्या रॉयल एनफिल्ड कॉन्टिनेंटल जी 650 शी आहे. अलिकडच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर दोघांमधील किमतीतील तफावत आणखी वाढली आहे. थ्रक्सटन 400 ची किंमत ₹2.74 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे, तर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 आता ₹3.50 लाख (एक्स-शोरूम, चेन्नई) पासून सुरू होते, ज्यामुळे ती ₹50,000 पेक्षा जास्त महाग झाली आहे.
इंजिनच्या बाबतीत, GT 650 मध्ये मोठे 648cc, पॅरलल-ट्विन, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे जे 47hp आणि 52.3Nm टॉर्क निर्माण करते. त्या तुलनेत, Thruxton 400 मध्ये 398cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे जे 42hp आणि 37.5Nm टॉर्क निर्माण करते. GT 650 मध्ये जास्त पीक आउटपुट आहे, तर Thruxton 400 चे कमी 183kg कर्ब वेट (GT 650 चे वजन 214kg किंवा 31kg जास्त आहे) पॉवर-टू-वेट रेशोमध्ये GT 650 (219.6hp/टन) पेक्षा जास्त आहे. यामुळे Thruxton 400 कागदावर अधिक चपळ आणि नियंत्रित दिसू शकते.
सस्पेंशन आणि ब्रेकिंगच्या बाबतीत, Thruxton 400 आधुनिकतेचे प्रतिबिंबित करते: त्यात USD (वरच्या बाजूने) काटे, मागील मोनोशॉक आणि रुंद 17-इंच टायर (150/60-R17 मागील) आहेत. याउलट, GT 650 अधिक पारंपारिक टेलिस्कोपिक काटे आणि ट्विन शॉक सेटअप आणि 18-इंच टायर वापरते. GT 650 मध्ये थोडे मोठे डिस्क ब्रेक (३२० मिमी/२४० मिमी) असले तरी, Thruxton 400 चे कमी वजन त्याच्या ब्रेकिंग कामगिरीला संतुलित करते.
थ्रक्सटन 400 मध्ये धार आहे, कारण त्याच्या रेट्रो स्टाईलिंग असूनही, ते ऑल-एलईडी लाइटिंग, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, राईड-बाय-वायर, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच सारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येते. जीटी 650 मध्ये अॅनालॉग कन्सोल आहे, तर थ्रक्सटनमध्ये अॅनालॉग स्पीडोमीटरसह एकत्रित केलेली आधुनिक एलसीडी स्क्रीन आहे.
ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 कमी वजन, चांगले पॉवर-टू-वेट रेशो आणि कमी किमतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचे संयोजन देते. दरम्यान, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 हे रायडर्ससाठी अधिक आकर्षण आहे जे त्याचे गुळगुळीत समांतर-ट्विन इंजिन आणि क्लासिक, मजबूत मोटरिंग अनुभवाला महत्त्व देतात.