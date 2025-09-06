English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IT क्षेत्रातील 20 लाख भारतीयांच्या नोकऱ्या धोक्यात? ट्रम्प सरकारचा डेंजर प्लॅन पहिला का?

Trump Big Tariff Plan Against India: भारतावर आधीपासूनच 50 टक्के टॅरिफ लादणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाकडून आता भारतीयांना धक्का देणारा अजून एक मोठा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे समजून घेऊयात...  

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 6, 2025, 09:48 AM IST
IT क्षेत्रातील 20 लाख भारतीयांच्या नोकऱ्या धोक्यात? ट्रम्प सरकारचा डेंजर प्लॅन पहिला का?
भारतीय आयटी क्षेत्राला बसणार मोठा धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ शुल्क आकारल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासन आता भारताविरोधात आणखीन एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. भारतातील प्रतिष्ठित आयटी सेवा क्षेत्रावरही मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याचे संकेत अमेरिकेकडून मिळत आहे. चर्चेत असलेल्या प्रस्तावांमध्ये रिमोट म्हणजेच अमेरिकेबाहेरुन अमेरिकेतील कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या आयटी कामगारांवरही कर, रेमिटन्सवर जास्त कर आणि एच-1 बी व्हिसा प्रोग्रामवर निर्बंध लादण्याचा समावेश आहे. या साऱ्या गोष्टी भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी आणि या कंपन्यांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका काय इशारा देण्यात आलाय?

अमेरिकेतील रूढीवाद्यांनी देशातील कंपन्यांसाठी बाहेरुन जी मॅनपॉवर वापरली जाते म्हणजेच कर्मचारी आउटसोर्सिंगवर कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे. दूरस्थ पद्धतीने अमेरिकेतील कंपन्यांना सेवा देणाऱ्या परदेशी कामगारांवर आयात केलेल्या वस्तूंप्रमाणे कर लावला पाहिजे अशी मागणी व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी केली आहे. नवारो यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन अशी पोस्ट केली आहे. ट्रम्प लवकरच यासंदर्भातील धोरणात्मक कारवाई करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर हे शुल्क लागू केले गेले तर आउटसोर्सिंगचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढू शकतो. असं झालं तर याचा फटका इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटसारख्या कंपन्यांना बसू शकतो. भारतामध्ये अमेरिकी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांची अंदाजित संख्या परिणाम होऊ शकतो.

20 लाख भारतीयांवर होणार परिणाम?

अमेरिकेत आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांची संख्या 1 लाख 70 हजारांच्या आसपास असल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने 2024 मध्ये दिलं होतं. आकडेवारीनुसार, भारतातील 19 लाख कर्मचारी काम करतात. पुढील पाच वर्षांमध्ये हा आकडा 6 लाख ते 9 लाखांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम

भारताचा आयटी सेवा उद्योगाचं मूल्य शेकडो अब्ज डॉलर्सचं आहे. देशाच्या सर्वात मजबूत निर्यात सेवांमध्ये भारतीय आयटी कामगारांचा समावेश होतो. जागतिक स्तरावर भारतीय आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचं कौशल्य कायमच वाखाणण्याजोगं असल्याचं दिसून आलं आहे. आयटी सेवांवरील कर केवळ आउटसोर्सिंग करारांवर परिणाम करणार नाही तर अशा कोणत्याही करामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी प्रकल्प खर्च देखील वाढवेल. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्याचं मार्जिन कमी होऊ शकते. प्रोडक्ट डिलिव्हरी वेळापत्रकांमध्ये मोठा व्यत्यय येऊ शकतो. त्याप्रकारे दीर्घकालीन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आऊटसोर्सिंग मॉडेल्सचा पुनर्विचार करु शकतात. याचा फटका भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो आणि त्यांच्या नोकऱ्यांवरही गदा येऊ शकते.

एच- 1बी व्हिसाचं टेन्शन

अमेरिका व्हिसा नियम कडक करत आहे आणि रेमिटन्सवर कर वाढवत आहे. भारतातील जवळजवळ 28% रेमिटन्स अमेरिकेतून येत असल्याने, कोणत्याही कर आकारणीमुळे कुटुंबांवर आणि भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, एच-1 बी निर्बंधांमुळे भारतीय इंजिनिअर्सच्या ऑन-साईट काम करण्याच्या संधी कमी होण्याची आणि अमेरिकेतील क्लायंट संबंध कमकुवत होण्याची भितीही व्यक्त केली जात आहे.

भारत-अमेरिका संबंध कमालीचे ताणले जाणार?

जर अमेरिकेने खरोखरच आयटी क्षेत्रावर अमेरिकेने अतिरिक्त कर लादला तर वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील आर्थिक संघर्ष अधिक वाढू शकतो. भारतामधील आयटी कर्मचारी हे त्यांच्या कामातील कौशल्याबरोबरच प्रमाणिकपणा, कामाची सचोटी यासाठीही ओळखले जातात. दुसरीकडे असे निर्बंध लादल्यास अमेरिकी कंपन्यांना उपलब्ध होणाऱ्या या कुशल कामगारांच्या पुरवठ्यामध्ये खंड येऊ शकतो. असं झालं तर कंपन्यांचा खर्च वाढेल आणि नवीन उपक्रम राबवण्याची क्षमताही कमी होईल. त्यामुळे अशा कोणत्याही निर्णयाला अमेरिकी कंपन्यांकडूनही विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

FAQ

अमेरिकेने भारताविरुद्ध कोणता नवीन निर्णय घेण्याची शक्यता आहे?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन भारतातील आयटी सेवा क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये रिमोट (अमेरिकेबाहेरून अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या) आयटी कर्मचाऱ्यांवर कर, रेमिटन्सवर जास्त कर, आणि एच-1बी व्हिसा प्रोग्रामवर निर्बंध लादण्याचा समावेश आहे.

हा निर्णय कोणत्या क्षेत्राला प्रभावित करेल?
हा निर्णय प्रामुख्याने भारताच्या आयटी सेवा क्षेत्राला प्रभावित करेल, ज्यामध्ये इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंट यांसारख्या कंपन्या येतात. याशिवाय, अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या लाखो भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

या प्रस्तावाची मागणी कोणी केली आहे?
व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी रिमोट आयटी कर्मचाऱ्यांवर आयात वस्तूंप्रमाणे कर लादण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट केली असून, ट्रम्प प्रशासन लवकरच यासंदर्भात धोरणात्मक कारवाई करेल अशी शक्यता आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
trumpLoyalistAdditional TariffIndian IT Industry20 lakh Indians

इतर बातम्या