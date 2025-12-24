English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • फक्त चार्जिंगसाठी नसतो Type-C पोर्ट;99 टक्के लोकांना माहित नसते याची कमाल!

फक्त चार्जिंगसाठी नसतो Type-C पोर्ट;99 टक्के लोकांना माहित नसते याची कमाल!

Type C port Uses: तुमचा स्मार्टफोनला अनेक कामांसाठी उपयुक्त बनतो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 24, 2025, 04:53 PM IST
फक्त चार्जिंगसाठी नसतो Type-C पोर्ट;99 टक्के लोकांना माहित नसते याची कमाल!
टाईप सी

Type C port Uses:  यूएसबी टाइप-सी पोर्टचा उपयोग आपण सर्वजण चार्जिंगसाठी करतो. तुम्हाला कोणी याच्या उपयोगाबद्दल विचारलं तरी तुम्हीदेखील हेच सांगालं. पण चार्जिंगसाठीच नाही, तर यामुळे तुमचा स्मार्टफोनला अनेक कामांसाठी उपयुक्त बनतो. बहुतेक लोकांना याच्या खास वैशिष्ट्यांची माहिती नसते. काय आहेत याचे उपयोग? सोप्या भाषेत समजून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

फोनला पॉवर बँक बनवा:

टाइप-सी ते टाइप-सी केबल वापरून तुमचा फोन दुसऱ्या डिव्हाइसला चार्ज देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, इअरबड्स किंवा दुसरा फोन चार्ज करायला बाहेर चार्जर नसला तरी चालेल. फोनची बॅटरी वापरून थेट पॉवर सप्लाय होतो, ज्यामुळे आणीबाणीच्या वेळी खूप मदत होते. हे वैशिष्ट्य पॉवर डिलिव्हरी तंत्रज्ञानामुळे शक्य होते. फक्त केबल जोडा आणि चार्जिंग सुरू होते.

झटपट आणि मोठ्या फाइल्स ट्रान्सफर

दोन टाइप-सी फोन जोडून थेट डेटा शेअर करा. एका फोनच्या स्टोरेजमध्ये दुसऱ्या फोनमधून प्रवेश मिळतो. ज्यामुळे मोठ्या व्हिडिओ किंवा फोटो फाइल्स काही सेकंदात ट्रान्सफर होतात. वायफाय किंवा ब्ल्यूटूथपेक्षा खूप वेगवान आणि स्थिर असते. यामुळे फाइल शेअरिंगची डोकेदुखी संपते, विशेषतः जेव्हा इंटरनेट नसते.

फोनचा लॅपटॉपसारखा वापर

टाइप-सी पोर्टला ब्ल्यूटूथ डोंगल लावून वायरलेस कीबोर्ड आणि माऊस जोडा. लांब ईमेल किंवा मेसेज टाइप करायचे असतील तर टचस्क्रीनऐवजी कीबोर्डचा वापर आरामदायक होतो. जर स्क्रीन खराब झाली तर माऊसने फोन चालवता येतो. हे वैशिष्ट्य प्रोडक्टिव्हिटी वाढवते आणि फोनला डेस्कटॉपसारखे बनवते, ऑफिस कामांसाठी उत्तम.

टीव्हीवर स्क्रीन मिररिंग आणि स्ट्रीमिंग

एचडीएमआय ते टाइप-सी केबलने फोन टीव्हीला जोडा. फोनची स्क्रीन थेट मोठ्या टीव्हीवर दिसते, ज्यामुळे मूव्हीज, सीरिज किंवा यूट्यूब व्हिडिओ मोठ्या पडद्यावर एन्जॉय करता येतात. घरच्या थिएटरसारखा अनुभव मिळतो आणि स्ट्रीमिंग अॅप्सचा पूर्ण फायदा घेता येतो. हे वैशिष्ट्य डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टमुळे शक्य आहे.

उत्तम दर्जाचे ऑडिओ आउटपुट

टाइप-सी इअरबड्स किंवा 3.5 एमएम जॅक अॅडॅप्टर वापरून वायर्ड हेडफोन जोडा. वायरलेस इअरबड्सपेक्षा ध्वनीची गुणवत्ता खूप चांगली मिळते, विशेषतः म्युझिक ऐकताना किंवा गेमिंगमध्ये याचा फायदा होतो. आवाज स्पष्ट, बेस मजबूत आणि लॅग नसतो. 3.5 एमएम जॅक नसलेल्या फोनसाठी हे परफेक्ट पर्याय आहे.

एकाच पोर्टने अनेक उपकरणे जोडणे

टाइप-सी हा युनिव्हर्सल पोर्ट असल्याने तो चार्जिंग, डेटा, डिस्प्ले, ऑडिओ आणि पेरिफेरल्ससाठी एकत्र काम करतो. योग्य अॅक्सेसरीजने फोनचे कामकाज वाढवता येते. यामुळे डिव्हाइस स्लिम राहते आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहते. या वैशिष्ट्यामुळे टाइप-सी भविष्यातील स्टँडर्ड बनू शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
type c port hidden featuresusb c uses beyond chargingtype c port multiple functionstype c port che faydeusb c kase vaprayche

इतर बातम्या