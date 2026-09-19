Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /टेक
  • /ट्रम्प यांच्या दबावामुळे मोदी सरकार UPI वर आकारणार 0.4% चार्ज? ‘नागडे’ सत्य म्हणत हल्लाबोल; भारतीयांना फटका, अमेरिकेला आर्थिक फायदा?

ट्रम्प यांच्या दबावामुळे मोदी सरकार UPI वर आकारणार 0.4% चार्ज? ‘नागडे’ सत्य म्हणत हल्लाबोल; भारतीयांना फटका, अमेरिकेला आर्थिक फायदा?

ही कर आकारणी नसून ‘मर्चंट डिस्काऊंट रेट’ (एमडीआर) आहे. हे शुल्क ग्राहकांवर नव्हे तर व्यापाऱ्यांवर असेल. ग्राहकांसाठी तर यूपीआयचा वापर पूर्वीप्रमाणेच मोफत असेल, अशी मखलाशी सरकार करीत आहे. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:03 AM IST
ट्रम्प यांच्या दबावामुळे मोदी सरकार UPI वर आकारणार 0.4% चार्ज? ‘नागडे’ सत्य म्हणत हल्लाबोल; भारतीयांना फटका, अमेरिकेला आर्थिक फायदा?
Image Credit: कठोर शब्दांमध्ये केंद्र सरकारवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
19 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या की कमी झाल्या? जाणून घ्या मुंबई ते दिल्ली पर्यंतचे इंधन दर
2
3
4
5