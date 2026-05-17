/डुब्लिकेट चार्जर वापरताय, ओरिजिनल चार्जर कसा ओळखाल? खरेदीपूर्वी लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या गोष्टी

Mobile charger Tips : बाजारात ओरिजिनल ब्रॅन्डच्या डुब्लिकेट वस्तू मिळू शकतात, त्यामुळे अनेकदा आपली यामध्ये फसवणूक देखील होऊ शकते. अनेकदा आपली बॅटरी लवकर संपणे त्याचबरोबर मोबाईल गरम होणे हे देखील खराब चार्जरने चार्जिंग केल्याची लक्षण आहेत, हे तुम्ही कसे ओळखू शकता याबद्दल तुम्हाला आम्ही काही टिप्स देणार आहोत.
Mobile charger Tips : आता बाजारामध्ये ओरिजिनल आणि त्याच्या डुब्लिकेट वस्तू किंवा त्याच्यासारख्या दिसणाऱ्या वस्तू बाजारामध्ये सहज मिळतात. अनेकदा त्यामुळे तुमची फसवणूक देखील होऊ शकते. मोबाईलच्या चार्जरच्या बाबतीत अनेकदा असे आपल्याला पाहायला मिळते. बाजारामध्ये ओरिजिनल चार्जरसारखे दिसणारे अनेक वेगळ्या कंपनीचे चार्जर विकायला असताता त्यांची किंमत देखील कमी असते. पण असे काही दुकानदार असतात जे डुब्लिकेट चार्जर असूनही तुमची फसवणूक करण्यासाठी ओरिजिनल चार्जर असल्याचे सांगून ओरिजिनल चार्जरची किंमत घेऊन ते फसवत असतात.
डुब्लिकेट चार्जर जेव्हा आपण घेतो तेव्हा ते फार दिवस टिकत नाहीत, खराब चार्जर हळूहळू आपल्या स्मार्टफोनची बॅटरी खराब करू शकतो. अनेकदा हे जेव्हा आपली बॅटरी संपते तेव्हा ते आपल्याला समजू लागते तो पर्यत आपल्या मोबाईलमध्ये असलेल्या बॅटरीची स्थिती देखील खराब झालेली असते. अनेकदा आपली बॅटरी लवकर संपणे त्याचबरोबर मोबाईल गरम होणे हे देखील खराब चार्जरने चार्जिंग केल्याची लक्षण आहेत. तुम्ही सहज याचा न्यायनिवाडा करु शकता. आपला चार्जर आपल्या फोनची बॅटरी खराब करत आहे की नाही याबद्दल तुम्हाला आम्ही सांगणार आहोत.
अनेकदा आपण अनेक तास चार्जिंगला फोन लावूनही आपली चार्जिंग होत नसते, त्याचबरोबर जेव्हा आपण मोबाईल चार्जिंगला लावतो त्यावेळी चार्जर किंवा केबल थोडी गरम होणे अगदी सामान्य आहे. ही बाब आपल्याला जर फास्ट चार्जिंगच्या फार सामन्य आहे. पण ज्यावेळी 20-30 मिनिटांनंतर चार्जर, केबल किंवा फोनचा कोणताही भाग गरम झाला तर याकडे दुर्लक्ष करु नये, ते फार धोक्याचे असते.
जास्त उष्णता हे बॅटरीचे आयुष्य लवकर खराब होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. याचे कारण म्हणजेच लिथियम-आयन बॅटरी जास्त उष्णता सहन करु शकत नाही. जेव्हा आपण पैसे वाचवण्यासाठी स्वस्त किंवा निकृष्ट दर्जाचे चार्जर बऱ्याचदा वापरतो, हे फोनला अस्थिर वीज पुरवठा देतात. यामुळे बॅटरीवर अतिरिक्त भार पडतो आणि त्याचे आरोग्य वेगाने कमी होऊ शकते. अनेकदा जेव्हा आपल्या मोबाईलची बॅटरी ही जेव्हा खराब व्हायला सुरुवात होते तेव्हा लहान चिन्हे दिसायला सुरुवात होते. जेव्हा आपल्या फोनची बॅटरी वारंवार कमी होत असेल किंवा गरम होत असल्यास बर् याच प्रकरणांमध्ये, खरी समस्या चार्जर किंवा केबलची असते. अशी चिन्हे जर तुम्हाला वारंवार दिसत असतील तर मग तुमच्या चार्जर बदलावा लागू शकतो.