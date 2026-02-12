English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पार्टनरला iPhone 17 गिफ्ट करायचा आहे? फक्त 47,742 रुपयांमध्ये घ्या विकत! खास व्हॅलेंटाईन सेलची ऑफर कुठे? जाणून घ्या

Valentine's Day Sale of iPhone 17: जर तुम्हाला iPhone 17 एकदम कमी किंमतीत हवा आहे? तर ही खास बातमी तुमच्यासाठी आहे. तुम्ही व्हॅलेंटाईन डेची खास ऑफर घेऊन तुमचं स्वप्न पूर्ण करू शकता. तुम्ही आयफोन १७ फक्त 47,742 रुपयांमध्ये विकत घेऊ शकता. ही ऑफर नक्की कुठे आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 12:32 PM IST
Valentine Day 2026 Sale Croma offers big discount rs 47742 for Apple iPhone 17 in india

 Big Discount on Apple iPhone 17: काही लोक सोडले तर अनेकांना आपल्या हातात आयफोन हवा असतो. पण त्याची किंमत काय खिशाला परवडत नाही.  मोबाईलच्या बाजारात अॅपलच्या प्रत्येक नवीन आयफोन लाँचकडे जगभरातील ग्राहकांचे लक्ष लागलेले असते. आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर, अत्याधुनिक कॅमेरा आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स यामुळे आयफोनला नेहमीच प्रीमियम ब्रँडची ओळख मिळाली आहे. मात्र, उच्च किंमत ही अनेकांसाठी अडथळा ठरते. अशा परिस्थितीत मोठ्या सवलतीसह आयफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणे म्हणजे चाहत्यांसाठी पर्वणीच ठरते. सध्या सुरू असलेल्या व्हॅलेंटाईन सेलमध्ये iPhone 17 वर जबरदस्त ऑफर जाहीर करण्यात आली आहे. लाँचवेळी प्रीमियम किमतीत उपलब्ध असलेला हा फोन आता विविध बँक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि अतिरिक्त सूट यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात स्वस्त मिळत आहे. योग्य अटी पूर्ण केल्यास हा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन तब्बल हजारो रुपयांनी कमी किमतीत घरी नेता येऊ शकतो.

उच्च दर्जाचा ProMotion डिस्प्ले, A19 Bionic चिपसेटची ताकद, 48MP ड्युअल कॅमेरा, AI फीचर्स आणि दमदार बॅटरी बॅकअप यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे iPhone 17 आधीच चर्चेत आहे. आता त्यावर मिळणाऱ्या आकर्षक सूटमुळे ग्राहकांचा उत्साह आणखी वाढला आहे. जर तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. आता पाहूया या ऑफरची संपूर्ण माहिती आणि नेमकी किती बचत करता येणार आहे.

अॅपलचा नवीन iPhone 17 आता आतापर्यंतच्या सर्वात कमी प्रभावी किमतीत खरेदी करता येत आहे. व्हॅलेंटाईन सेलच्या निमित्ताने या प्रीमियम स्मार्टफोनवर मोठी सवलत देण्यात आली असून, योग्य ऑफर्सचा फायदा घेतल्यास तो अवघ्या ₹47,742 च्या सुरुवातीच्या प्रभावी किमतीत मिळू शकतो.

कुठे आहे उपलब्ध ऑफर? 

ही खास ऑफर Amazon किंवा Flipkartवर उपलब्ध नाही. Croma मध्ये 6 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान सुरू असलेल्या व्हॅलेंटाईन डे सेलमध्ये ही सवलत दिली जात आहे.

ऑफरमध्ये नेमकं काय?

iPhone 17 ची लाँच किंमत ₹82,900 होती. मात्र सध्या खालील सवलतींचा लाभ घेता येतो:

₹2,000 तात्काळ बँक डिस्काउंट

₹8,000 पर्यंत एक्सचेंज बोनस

जुना फोन चांगल्या स्थितीत असल्यास अंदाजे ₹23,500 पर्यंत एक्सचेंज व्हॅल्यू

याशिवाय ₹1,658 अतिरिक्त सूट

या सर्व ऑफर्सचा एकत्रित लाभ घेतल्यास फोनची प्रभावी किंमत ₹47,742 पर्यंत खाली येऊ शकते. मात्र सवलती स्टोअर, उपलब्धता आणि डिव्हाइसच्या स्थितीवर अवलंबून असतील.

iPhone 17 चे खास फीचर्स

iPhone 17 मध्ये 6.1 इंचाचा ProMotion Super XDR डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. OLED पॅनेलमुळे डिस्प्ले अधिक तेजस्वी आणि स्पष्ट दिसतो.

हा फोन A19 Bionic चिपसेटवर चालतो आणि Apple Intelligence (AI) फीचर्ससह येतो. ड्युअल 5G सिम सपोर्ट, ड्युअल-बँड WiFi, Bluetooth, NFC आणि USB Type-C कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या आधुनिक सुविधा यात आहेत.

कॅमेऱ्याबाबत बोलायचे झाल्यास, मागील बाजूस 48MP + 48MP असा ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 18MP चा सेंटर स्टेज कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच Action Button चीही सुविधा आहे.

बॅटरीबाबत कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर फोन 11 ते 12 तासांचा बॅकअप देऊ शकतो. 40W वायर्ड चार्जिंगसह वायरलेस चार्जिंगचाही सपोर्ट मिळतो.

प्रीमियम स्मार्टफोन घ्यायचा विचार करत असाल, तर या मर्यादित कालावधीतील ऑफरचा विचार करण्यास हरकत नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

