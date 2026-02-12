पार्टनरला iPhone 17 गिफ्ट करायचा आहे? फक्त 47,742 रुपयांमध्ये घ्या विकत! खास व्हॅलेंटाईन सेलची ऑफर कुठे? जाणून घ्या

Big Discount on Apple iPhone 17: काही लोक सोडले तर अनेकांना आपल्या हातात आयफोन हवा असतो. पण त्याची किंमत काय खिशाला परवडत नाही. मोबाईलच्या बाजारात अॅपलच्या प्रत्येक नवीन आयफोन लाँचकडे जगभरातील ग्राहकांचे लक्ष लागलेले असते. आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर, अत्याधुनिक कॅमेरा आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स यामुळे आयफोनला नेहमीच प्रीमियम ब्रँडची ओळख मिळाली आहे. मात्र, उच्च किंमत ही अनेकांसाठी अडथळा ठरते. अशा परिस्थितीत मोठ्या सवलतीसह आयफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणे म्हणजे चाहत्यांसाठी पर्वणीच ठरते. सध्या सुरू असलेल्या व्हॅलेंटाईन सेलमध्ये iPhone 17 वर जबरदस्त ऑफर जाहीर करण्यात आली आहे. लाँचवेळी प्रीमियम किमतीत उपलब्ध असलेला हा फोन आता विविध बँक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि अतिरिक्त सूट यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात स्वस्त मिळत आहे. योग्य अटी पूर्ण केल्यास हा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन तब्बल हजारो रुपयांनी कमी किमतीत घरी नेता येऊ शकतो.
उच्च दर्जाचा ProMotion डिस्प्ले, A19 Bionic चिपसेटची ताकद, 48MP ड्युअल कॅमेरा, AI फीचर्स आणि दमदार बॅटरी बॅकअप यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे iPhone 17 आधीच चर्चेत आहे. आता त्यावर मिळणाऱ्या आकर्षक सूटमुळे ग्राहकांचा उत्साह आणखी वाढला आहे. जर तुम्ही प्रीमियम स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. आता पाहूया या ऑफरची संपूर्ण माहिती आणि नेमकी किती बचत करता येणार आहे.
अॅपलचा नवीन iPhone 17 आता आतापर्यंतच्या सर्वात कमी प्रभावी किमतीत खरेदी करता येत आहे. व्हॅलेंटाईन सेलच्या निमित्ताने या प्रीमियम स्मार्टफोनवर मोठी सवलत देण्यात आली असून, योग्य ऑफर्सचा फायदा घेतल्यास तो अवघ्या ₹47,742 च्या सुरुवातीच्या प्रभावी किमतीत मिळू शकतो.
ही खास ऑफर Amazon किंवा Flipkartवर उपलब्ध नाही. Croma मध्ये 6 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान सुरू असलेल्या व्हॅलेंटाईन डे सेलमध्ये ही सवलत दिली जात आहे.
iPhone 17 ची लाँच किंमत ₹82,900 होती. मात्र सध्या खालील सवलतींचा लाभ घेता येतो:
₹2,000 तात्काळ बँक डिस्काउंट
₹8,000 पर्यंत एक्सचेंज बोनस
जुना फोन चांगल्या स्थितीत असल्यास अंदाजे ₹23,500 पर्यंत एक्सचेंज व्हॅल्यू
याशिवाय ₹1,658 अतिरिक्त सूट
या सर्व ऑफर्सचा एकत्रित लाभ घेतल्यास फोनची प्रभावी किंमत ₹47,742 पर्यंत खाली येऊ शकते. मात्र सवलती स्टोअर, उपलब्धता आणि डिव्हाइसच्या स्थितीवर अवलंबून असतील.
iPhone 17 मध्ये 6.1 इंचाचा ProMotion Super XDR डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. OLED पॅनेलमुळे डिस्प्ले अधिक तेजस्वी आणि स्पष्ट दिसतो.
हा फोन A19 Bionic चिपसेटवर चालतो आणि Apple Intelligence (AI) फीचर्ससह येतो. ड्युअल 5G सिम सपोर्ट, ड्युअल-बँड WiFi, Bluetooth, NFC आणि USB Type-C कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या आधुनिक सुविधा यात आहेत.
कॅमेऱ्याबाबत बोलायचे झाल्यास, मागील बाजूस 48MP + 48MP असा ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 18MP चा सेंटर स्टेज कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच Action Button चीही सुविधा आहे.
बॅटरीबाबत कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर फोन 11 ते 12 तासांचा बॅकअप देऊ शकतो. 40W वायर्ड चार्जिंगसह वायरलेस चार्जिंगचाही सपोर्ट मिळतो.
प्रीमियम स्मार्टफोन घ्यायचा विचार करत असाल, तर या मर्यादित कालावधीतील ऑफरचा विचार करण्यास हरकत नाही.