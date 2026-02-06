How to Get RC Copy: आजकाल गाडीची RC म्हणजेच Registration Certificate हरवणे, फाटणे किंवा खराब होणे ही सामान्य समस्या बनली आहे. अजूनही अनेक राज्यांमध्ये स्मार्ट कार्डऐवजी कागदी RC दिली जाते. अशा वेळी पोलिस तपासणी किंवा इतर कामांसाठी अडचण निर्माण होते. मात्र आता यासाठी RTO ऑफिसच्या रांगा लावण्याची गरज नाही. भारत सरकारने सुरू केलेल्या VAHAN 4.0 प्रणालीमुळे घरबसल्या काही मिनिटांत RC ची डिजिटल कॉपी मिळवता येते. ही सुविधा देशभर लागू असल्याने वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.
VAHAN 4.0 म्हणजे काय?
VAHAN 4.0 हा भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने विकसित केलेला डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. या प्रणालीद्वारे वाहन नोंदणी आणि त्यासंबंधित सर्व माहिती एका सेंट्रल डेटाबेसमध्ये साठवली जाते. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील RTO मधील माहिती सहज शेअर होते. पारदर्शकता वाढते आणि नागरिकांना सेवा लवकर मिळतात.
VAHAN 4.0 वर कोणती कामे करता येतात?
या पोर्टलचा वापर केवळ RC डाउनलोडसाठीच नाही तर अनेक कामांसाठी होतो. वाहन रजिस्ट्रेशन, मालकी हक्क बदल, रोड टॅक्स भरणे, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट काढणे तसेच वाहन कर्जाशी संबंधित माहिती जोडणे किंवा काढणे ही कामे VAHAN 4.0 द्वारे करता येतात. त्यामुळे एकाच ठिकाणी अनेक सेवा उपलब्ध होतात.
RC ची डिजिटल कॉपी कशी डाउनलोड कराल?
RC हरवली असल्यास किंवा तातडीने गरज असल्यास VAHAN 4.0 वरून तिची डिजिटल प्रत मिळवता येते. यासाठी मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवर RC Download असे सर्च करा. सर्च रिझल्टमध्ये अधिकृत VAHAN 4.0 लिंकवर क्लिक करा. त्यानंतर वाहनाचा Registration Number आणि Chassis Number चे शेवटचे 5 अंक टाका. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर OTP येईल. OTP टाकताच RC PDF स्वरूपात डाउनलोड करता येते.
Digilocker वरूनही मिळते RC
सरकारच्या Digilocker अॅपमुळेही RC सहज मिळू शकते. Digilocker अॅप डाउनलोड करून लॉगइन करा. त्यानंतर Vehicle Registration हा पर्याय निवडा आणि आपले राज्य सिलेक्ट करा. Registration Number आणि Chassis Number टाकल्यावर RC ची डिजिटल कॉपी फोनमध्ये सेव्ह होते.
डिजिटल RC चे फायदे
डिजिटल RC ही कायदेशीरित्या वैध असते. ती ट्रॅफिक तपासणी, विमा क्लेम किंवा इतर शासकीय कामांसाठी वापरता येते. कागदपत्रे सांभाळण्याचा त्रास कमी होतो आणि वेळेचीही बचत होते. VAHAN 4.0 मुळे वाहनधारकांसाठी सेवा अधिक सोप्या आणि वेगवान झाल्या आहेत.