रात्री झोपला तेव्हा बेरोजगार… सकाळी उठला तर इंटरव्ह्यू कॉल्सची रांग! असा चमत्कार कसा झाला? जाणून घ्या

Job Applications: एका माणसाने अशी शक्कल लढवली ज्यामुळे तो रात्री झोपताना बेरोजगार झोपला होता आणि सकाळी तो उठला तेव्हा इंटरव्ह्यू कॉल्सची रांग लागली होती. नेमकं प्रकरण काय हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 19, 2025, 09:09 AM IST
AI Job Applications: एआयची ताकद काय असते, याची खरी केस इंटरनेटवर पाहायला मिळाली. एक सामान्य व्यक्ती रात्री झोपला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच्या फोनवर इंटरव्ह्यू कॉल्सची लाइन लागलेली! कारण? त्याने स्वतःसाठी तयार केलेला सुपर-इंटेलिजंट एआय बॉट,जो रातोरात 1,000 नोकऱ्यांसाठी अर्ज करून मोकळा झाला. ज्यामुळे त्याला जास्त मेहनत न घेता असंख्य जॉब्सच्या इंटरव्ह्यू कॉल आले. चला नक्की काय झालं ? हे नेमकं प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊयात. 

झोपेतच 1,000 नोकऱ्यांसाठी अर्ज

Reddit वरील Get Employed फोरमवर या व्यक्तीने आपला अनुभव लिहिला. त्याने सांगितले की त्याने असा एआय बॉट तयार केला आहे जो जॉब डिस्क्रिप्शन वाचतो, त्यानुसार त्याच्या प्रोफाइलशी जुळणारा रेज्युमे आणि कव्हर लेटर तयार करतो आणि नंतर आपोआप अर्जही सबमिट करतो. त्याने लिहिले, “मी शांत झोपलो होतो… आणि माझा बॉट माझ्यासाठी इंटरव्ह्यू गोळा करत होता. एका महिन्यात 50+ कंपन्यांनी मला प्रतिसाद दिला.”

हा स्मार्ट बॉट नेमकं काय करतो? (AI hiring trends)

हा एआय बॉट पूर्ण प्रक्रिया ऑटोमेटेड पद्धतीने हाताळतो:

  • जॉब डिस्क्रिप्शन स्कॅन करतो
  • उमेदवाराच्या डेटाशी मॅच करतो
  • प्रत्येक नोकरीसाठी वेगळा CV आणि Cover Letter तयार करतो
  • कंपनीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही स्वतः देतो
  • आणि शेवटी संपूर्ण अर्ज स्वतःच सबमिट करतो

सगळ्यात आश्चर्यकारक गोष्ट...  (automated job application)

सगळ्यात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक नोकरीसाठी वेगळा रेज्युमे आणि कव्हर लेटरही AI ने तयार करून दिलं. यामुळे HR मॅनेजर्सचे लक्ष लगेच वेधले जाते.

टेक्नॉलॉजीची ही वेगवान धाव… पुढे काय?

त्या व्यक्तीने एक महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित केला की, “भविष्यात नोकरीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमेटेड होणार का? सगळं जर बॉट्स करत असतील, तर मानवी कनेक्शन कुठे उरणार?” आजच्या काळात ही चर्चा अधिकच तापत चालली आहे. सोय वाढली आहे, पण विश्वास आणि मानवी संवादाचा ठसा कमी होणार का?, याची चिंता अनेकांना भेडसावत आहे.

एआय- नोकरी शोधण्याचं नवीन शस्त्र (AI se job apply)

ही घटना स्पष्ट सांगते की  एआय आता केवळ चॅटबॉट्स किंवा माहिती देणारे टूल्स राहिलेले नाहीत. ते नोकरी शोधण्याच्या प्रक्रियेला नवीन वेग देत आहेत. निश्चितच काही आव्हाने आहेत, पण या व्यक्तीची कथा इंटरनेटवर लोकांना आश्चर्यचकित करत आहे. एकीकडे धक्का, तर दुसरीकडे भन्नाट प्रेरणा! अशी ही घटना आहे. 

