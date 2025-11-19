रात्री झोपला तेव्हा बेरोजगार… सकाळी उठला तर इंटरव्ह्यू कॉल्सची रांग! असा चमत्कार कसा झाला? जाणून घ्या

AI Job Applications: एआयची ताकद काय असते, याची खरी केस इंटरनेटवर पाहायला मिळाली. एक सामान्य व्यक्ती रात्री झोपला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच्या फोनवर इंटरव्ह्यू कॉल्सची लाइन लागलेली! कारण? त्याने स्वतःसाठी तयार केलेला सुपर-इंटेलिजंट एआय बॉट,जो रातोरात 1,000 नोकऱ्यांसाठी अर्ज करून मोकळा झाला. ज्यामुळे त्याला जास्त मेहनत न घेता असंख्य जॉब्सच्या इंटरव्ह्यू कॉल आले. चला नक्की काय झालं ? हे नेमकं प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊयात.
Reddit वरील Get Employed फोरमवर या व्यक्तीने आपला अनुभव लिहिला. त्याने सांगितले की त्याने असा एआय बॉट तयार केला आहे जो जॉब डिस्क्रिप्शन वाचतो, त्यानुसार त्याच्या प्रोफाइलशी जुळणारा रेज्युमे आणि कव्हर लेटर तयार करतो आणि नंतर आपोआप अर्जही सबमिट करतो. त्याने लिहिले, “मी शांत झोपलो होतो… आणि माझा बॉट माझ्यासाठी इंटरव्ह्यू गोळा करत होता. एका महिन्यात 50+ कंपन्यांनी मला प्रतिसाद दिला.”
सगळ्यात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक नोकरीसाठी वेगळा रेज्युमे आणि कव्हर लेटरही AI ने तयार करून दिलं. यामुळे HR मॅनेजर्सचे लक्ष लगेच वेधले जाते.
त्या व्यक्तीने एक महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित केला की, “भविष्यात नोकरीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमेटेड होणार का? सगळं जर बॉट्स करत असतील, तर मानवी कनेक्शन कुठे उरणार?” आजच्या काळात ही चर्चा अधिकच तापत चालली आहे. सोय वाढली आहे, पण विश्वास आणि मानवी संवादाचा ठसा कमी होणार का?, याची चिंता अनेकांना भेडसावत आहे.
ही घटना स्पष्ट सांगते की एआय आता केवळ चॅटबॉट्स किंवा माहिती देणारे टूल्स राहिलेले नाहीत. ते नोकरी शोधण्याच्या प्रक्रियेला नवीन वेग देत आहेत. निश्चितच काही आव्हाने आहेत, पण या व्यक्तीची कथा इंटरनेटवर लोकांना आश्चर्यचकित करत आहे. एकीकडे धक्का, तर दुसरीकडे भन्नाट प्रेरणा! अशी ही घटना आहे.