Marathi News
वेगाने बाईक पळवत असतानाच क्रॉसिंगला ट्रॅकवर घसरली, बाईक उचलणार इतक्यात एक्स्प्रेस आली अन्...; धडकी भरवणारा VIDEO

Viral Video: एक्स्प्रेस येत असल्याने रेल्वे क्रॉसिंग बंद होत असतानाच तुषार वेगाने बाईक पळवत निघून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. पण यावेळी जे काही घडलं त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 13, 2025, 04:01 PM IST
Viral Video: सोशल मीडियावर रोज नवनवे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. यातील काही व्हिडीओ आपल्याला प्रेरणा देणारे, तर काही व्हिडीओ जागरुक करणारे असतात. असाच एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे, जो पाहिल्यानंतर प्रत्येकाला अतीघाई केल्यास जीव किती संकटात टाकतो याची शिकवण मिळवत आहे. फक्त काही मिनिटांसाठी तरुणाने आपला जीव गमावल्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, तरुणाचा फक्त इतकाच प्रयत्न होता की, एक्स्प्रेस येत असल्याने रेल्वे क्रॉसिंग बंद होण्याआधी आपण ट्रॅक ओलांडावा. ट्रेनने धडक दिल्यानंतर तरुणाने जागीच आपला जीव गमावला आहे. 

ग्रेटन नोएडा येथे एका तरुणाचा लग्नाच्या एक महिना आधी ट्रेनच्या खाली आल्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. ट्रेन तरुणाला चिरडताना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. व्हिडीओत दिसत आहे की, रविवारी संध्याकाळी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास एक तरुण दादरीच्या बोडाकी रेल्वे फाटकाजवळ वेगाने बाईक चालवत पोहोचतो. 

एक्स्प्रेस येत असल्याचं पाहिल्यानंतर तो आपण तिच्या आधी निघावं यासाठी बाईकचा वेग वाढवतो. मात्र ट्रॅकजवळ येताच त्याची  बाईक घसरते आणि ट्रॅकवर कोसळते. यानंतर तो आपली बाईक उचलण्याचा प्रयत्न करतो. पण बाईक उचलली जात नाही. एक्स्प्रेस जवळ आल्याने तो बाईक सोडून पळत असतानाच ट्रेन त्याला धडक देते. 

ट्रेनची धडक इतकी जोरदार होती की, तुषारचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. 19 वर्षांचा तुषार दतावली गावाचा रहिवासी होता. त्याने याचवर्षी बारावाची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्याने अद्याप कोठेही प्रवेश घेतला नव्हता. दोन भावांमध्ये तो मोठा होता. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 22 नोव्हेंबरला तुषारचं लग्न होणार होतं. त्याची तयारीही सुरु होती. पण त्याआधीच कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. 

दादरीचे आरपीएफ अधिकारी सुशील वर्मा यांनी सांगितलं की, "एका तरुणाचा ट्रेनखाली येऊन मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली होती. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई  केली जात आहे".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideobikeUPuttar pradesh

