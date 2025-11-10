Vodafone Idea ने पुन्हा एकदा वाढवले रेट! 1999 रुपयांच्या प्लानसाठी मोजावे लागणार 'इतके' पैसे, मिळणार 'हे' फायदे

Vodafone Idea Tariff Hike 2025: Vodafone Idea ने त्याच्या युजर्सना मोठा झटका दिला आहे. Airtel आणि Jio प्रमाणेच कंपनीने सर्व्हिस टॅरिफ रेट वाढवले आहेत. Vodafone Ideaचे जवळपास 100 हून अधिक प्रीपेड प्लान आहेत. मात्र यंदा कंपनीने त्याचा लोकप्रिय वार्षिक प्लानची किंमत वाढवली आहे. पहिले या प्लानची किंमत 1999 रुपये इतकी होती तर आता या प्लानची किंमत 2249 इतकी झाली आहे. मात्र या प्लानची किंमत वाढवल्याबरोबरच काही फायदेदेखील जोडण्यात आले आहेत. या प्लानमध्ये काय बदल झाले जाणून घेऊयात.
पहिले Vodafone Ideaचा 1999 रुपयांच्या प्लानमध्ये युजर्सना 365 दिवस म्हणजे संपूर्ण वर्षासाठी वैध राहील. यात युजर्सना अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल, 3600 एसएमएस आणि 24 जीबी ते 36 जीबीपर्यंत डेटा मिळतो. जर डेटाची लिमीट संपली तर युजर्सना 50 पैसे प्रति MBप्रमाणे चार्ज द्यावा लागतो. या प्लानची सरासरी किंमत 5.40 प्रतिदिन इतकी पडते. म्हणजेच वर्षभरासाठी हा डेटापॅक परवडणारा आहे. मात्र आता या प्लानची किंमत वाढणार असून त्यासोबतच काही जास्तीचे फायदेखील मिळणार आहेत.
आता वर्षभरासाठी असलेल्या या प्लानची किंमत 2249 इतकी होणार आहे. यात युजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंग, 3600 एसएमएस आणि 30 जीबी किंवा 40 जीबी डेटा देण्यात येईल. तुम्ही राहत असलेल्या परिसरावर हा डेटा असणार आहे. प्लानची वैधता आधीसारखीच 365 दिवस असणार आहे. तसंच, 50 पैसे प्रति MB चार्ज द्यावा लागणार आहे. या प्लानची सरासरी किंमत आता प्रतिदिवस 6.16 इतकी झाली आहे. म्हणजेच युजर्सना वर्षभर साधारण 250 रुपये जादा द्यावे लागतील.
30 GB डेटा मिळणारे परिसरः Andhra Pradesh, Bihar, Chennai, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Kolkata, Maharashtra & Goa, Madhya Pradesh, Mumbai, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu (except Chennai), UP East, UP West, आणि West Bengal.
40 जीबी डेटा मिळणारे परिसरः Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, North East, आणि Odisha
उत्तरः कंपनीच्या लोकप्रिय वार्षिक प्रीपेड प्लॅनवर ही दरवाढ लागू झाली आहे.
उत्तरः या प्लॅनची जुनी किंमत ₹1999 इतकी होती.
उत्तरः या प्लॅनची नवीन किंमत ₹2249 इतकी झाली आहे.