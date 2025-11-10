English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vodafone Idea ने पुन्हा एकदा वाढवले रेट! 1999 रुपयांच्या प्लानसाठी मोजावे लागणार 'इतके' पैसे, मिळणार 'हे' फायदे

Vodafone Idea Tariff Hike 2025: व्हॉडाफोनच्या ग्राहकांसाठी एक नवीन माहिती समोर येत आहे. आता ग्राहकांना मोठा झटका बसणार आहे

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 10, 2025, 02:06 PM IST
Vodafone Idea Tariff Hike 2025: Vodafone Idea ने त्याच्या युजर्सना मोठा झटका दिला आहे. Airtel आणि Jio प्रमाणेच कंपनीने सर्व्हिस टॅरिफ रेट वाढवले आहेत. Vodafone Ideaचे जवळपास 100 हून अधिक प्रीपेड प्लान आहेत. मात्र यंदा कंपनीने त्याचा लोकप्रिय वार्षिक प्लानची किंमत वाढवली आहे. पहिले या प्लानची किंमत 1999 रुपये इतकी होती तर आता या प्लानची किंमत 2249 इतकी झाली आहे. मात्र या प्लानची किंमत वाढवल्याबरोबरच काही फायदेदेखील जोडण्यात आले आहेत. या प्लानमध्ये काय बदल झाले जाणून घेऊयात. 

1999 रुपयांच्या या प्लानमध्ये काय मिळणार?

पहिले Vodafone Ideaचा 1999 रुपयांच्या प्लानमध्ये युजर्सना 365 दिवस म्हणजे संपूर्ण वर्षासाठी वैध राहील. यात युजर्सना अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल, 3600 एसएमएस आणि 24 जीबी ते 36 जीबीपर्यंत डेटा मिळतो. जर डेटाची लिमीट संपली तर युजर्सना 50 पैसे प्रति MBप्रमाणे चार्ज द्यावा लागतो. या प्लानची सरासरी किंमत 5.40 प्रतिदिन इतकी पडते. म्हणजेच वर्षभरासाठी हा डेटापॅक परवडणारा आहे. मात्र आता या प्लानची किंमत वाढणार असून त्यासोबतच काही जास्तीचे फायदेखील मिळणार आहेत. 

आता वर्षभरासाठी असलेल्या या प्लानची किंमत 2249 इतकी होणार आहे. यात युजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंग, 3600 एसएमएस आणि 30 जीबी किंवा 40 जीबी डेटा देण्यात येईल. तुम्ही राहत असलेल्या परिसरावर हा डेटा असणार आहे. प्लानची वैधता आधीसारखीच 365 दिवस असणार आहे. तसंच, 50 पैसे प्रति MB चार्ज द्यावा लागणार आहे. या प्लानची सरासरी किंमत आता प्रतिदिवस 6.16 इतकी झाली आहे. म्हणजेच युजर्सना वर्षभर साधारण 250 रुपये जादा द्यावे लागतील. 

कोणत्या परिसरातील नागरिकांना किती डेटा मिळणार

30 GB डेटा मिळणारे परिसरः Andhra Pradesh, Bihar, Chennai, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Kolkata, Maharashtra & Goa, Madhya Pradesh, Mumbai, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu (except Chennai), UP East, UP West, आणि West Bengal.

40 जीबी डेटा मिळणारे परिसरः Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, North East, आणि Odisha

FAQ

1) दरवाढ नेमकी कोणत्या प्लॅनवर लागू झाली आहे?

उत्तरः कंपनीच्या लोकप्रिय वार्षिक प्रीपेड प्लॅनवर ही दरवाढ लागू झाली आहे.

2) वार्षिक प्लॅनची जुनी किंमत किती होती?

उत्तरः या प्लॅनची जुनी किंमत ₹1999 इतकी होती.

3) वार्षिक प्लॅनची नवीन किंमत किती झाली आहे?

उत्तरः या प्लॅनची नवीन किंमत ₹2249 इतकी झाली आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

