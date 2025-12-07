English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोबाईल हॅक केल्यावर हॅकर त्यात काय पाहू शकतात? तुमचं डिजिटल आयुष्य 'असं' होतं उद्ध्वस्त; जाणून घ्या उपाय!

Mobile Hackers:  तुमचा स्मार्टफोन हॅक झाल्यावर हॅकर अगदी गॅलरीतील डिलीट केलेले फोटोही तो रिकव्हर करू शकतो.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 7, 2025, 02:58 PM IST
मोबाईल हॅक केल्यावर हॅकर त्यात काय पाहू शकतात? तुमचं डिजिटल आयुष्य 'असं' होतं उद्ध्वस्त; जाणून घ्या उपाय!
मोबाईल हॅकींग

Mobile Hackers: तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सॲप-टेलिग्राम चॅट्स, खासगी फोटो-व्हिडिओ, संपर्क यादी, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँकिंग अ‍ॅप्स, सेव्ह केलेले पासवर्ड, OTP, लोकेशन डेटा असतो. अशावेळी तुमचा स्मार्टफोन हॅक झाला की हॅकर तुमचे संपूर्ण डिजिटल आयुष्य जवळपास हातात घेऊ शकतो. तुमचा स्मार्टफोन हॅक झाल्यावर हॅकर अगदी गॅलरीतील डिलीट केलेले फोटोही तो रिकव्हर करू शकतो. काही अ‍ॅडव्हान्स मालवेअरद्वारे तो तुमचा मायक्रोफोन-कॅमेरा चालू करून ऐकू किंवा पाहूही शकतो. हॅकींग कशा पद्धतीने होते? यामुळे तुमचं डिजिटल आयुष्य कसं उद्धस्त होऊ शकतं? यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुमची स्क्रीन थेट पाहू शकतो?

हो! अनेक अॅडव्हान्स स्पायवेअर आणि RAT (Remote Access Trojan) सॉफ्टवेअरद्वारे हॅकर तुमच्या फोनची स्क्रीन रिअल-टाइममध्ये पाहू शकतो. म्हणजे तुम्ही जे काही टाइप कराल, कोणते अॅप उघडाल, कोणता फोटो पाहाल, अगदी बँकिंग अॅपमध्ये OTP टाकाल तरी तो लाइव्ह बघू शकतो. काही मालवेअर तर स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून हॅकरला पाठवतात किंवा त्याला रिमोट कंट्रोल देतात.

हॅकिंग कशा पद्धतीने होते?  

फिशिंगमध्ये बनावट SMS, ईमेल किंवा व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे लिंक पाठवली जाते; क्लिक केल्यावर मालवेअर डाउनलोड होतं. थर्ड-पार्टी अॅप स्टोअरमधून किंवा APK फाइलद्वारे सॉफ्टवेअर फोनमध्ये येते.  ऑपरेटिंग सिस्टम किंवा अॅप्सचे जुने व्हर्जन असल्यास हॅकर त्यातील भेद्यतेचा फायदा घेतात.  फोन काही मिनिटांसाठीही हाती आला तरी हॅकर स्पायवेअर इन्स्टॉल करू शकतो.

हॅक झाल्याची लक्षणे कोणती?  

फोन आपोआप मंद होणे, गरम होणे, बॅटरी लवकर संपणे.डेटा वापर अचानक खूप वाढणे.  स्क्रीनवर अनोळखी पॉप-अप, जाहिराती येणे. कर्सर/टच आपोआप हलणे, अॅप्स आपोआप उघडणे.  अनोळखी नंबरवरून कॉल किंवा SMS जाणे.  कॅमेरा किंवा मायक्रोफोनचा LED आपोआप चालू होणे, अशी लक्षणे दिसली की तुमचा फोन हॅक झाला असे समजा. 

किती नुकसान करू शकतो?  

हॅकर तुमचे बँक खाते रिकामे करु शकतो.  सोशल मीडिया-ईमेल अकाउंट्स हॅक करून ब्लॅकमेल करु शकतो.  खासगी फोटो-व्हिडिओ लीक करणे, तुमच्या नावाने फ्रॉड करणे,  तुमच्या अकाउंटातून मेसेज पाठवून मित्र-नातेवाईकांना फसवणे असे प्रकार करु शकतो. 

हॅकिंग टाळण्यासाठी काय कराल?  

अनोळखी लिंक कधीही क्लिक करू नका.  फक्त Google Play Store किंवा App Store मधूनच अॅप्स डाउनलोड करा.फोन नेहमी अपडेट ठेवा.मजबूत पासवर्ड आणि 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लावा. चांगले अँटीव्हायरस (Kaspersky, Bitdefender, Avast इ.) वापरा  
पब्लिक Wi-Fi वर बँकिंग किंवा संवेदनशील काम करू नका. तसेच अनोळखी चार्जिंग पॉइंटवर फोन चार्ज करू नका.

FAQ 

प्रश्न १. माझा मोबाईल हॅक झाला तर हॅकर माझी स्क्रीन थेट (लाइव्ह) पाहू शकतो का?

उत्तर: हो, पूर्णपणे शक्य आहे! जर फोनमध्ये स्पायवेअर किंवा RAT (Remote Access Trojan) आले असेल तर हॅकर तुम्ही जे काही करताय ते रिअल-टाइममध्ये पाहू शकतो. तुम्ही जे टाइप कराल, कोणते अॅप उघडाल, OTP टाकाल, अगदी खाजगी चॅट वाचाल तरी तो लाइव्ह बघू शकतो आणि स्क्रीन रेकॉर्डही करू शकतो.

प्रश्न २. मोबाईल हॅक झाल्याची खात्री कशी करावी? मुख्य लक्षणे कोणती?

उत्तर: खालील लक्षणे दिसली तर ताबडतोब सावध व्हा:  फोन अचानक खूप मंद होणे किंवा गरम होणे  
बॅटरी पटकन संपणे आणि डेटा वापरात मोठी वाढ होणे  
स्क्रीनवर अनोळखी जाहिराती किंवा पॉप-अप येणे  
तुमच्या स्पर्शाशिवाय अॅप्स आपोआप उघडणे किंवा कर्सर हलणे  
अनोळखी नंबरला कॉल/SMS जाणे
ही लक्षणे ९0% वेळा हॅकिंग किंवा स्पायवेअरचीच असतात.

प्रश्न ३. मोबाईल हॅक होण्यापासून १००% संरक्षण कसे मिळेल?

उत्तर: १००% हमी कोणतीही नाही, पण खालील ५ गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्या तर ९५% पेक्षा जास्त हॅकिंग टळते:  अनोळखी लिंक किंवा SMS वर कधीच क्लिक करू नका  
फक्त Google Play Store/App Store मधूनच अॅप डाउनलोड करा  
फोन आणि सर्व अॅप्स नेहमी अपडेट ठेवा  
बँकिंग-व्हॉट्सॲपसाठी 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) आणि मजबूत पासवर्ड लावा  
Kaspersky, Bitdefender किंवा Avast सारखे चांगले अँटीव्हायरस वापरा

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mobile hackingWhat hackers see on your phonePhone hack symptomsLive screen access hackingHow to prevent mobile hacking

इतर बातम्या