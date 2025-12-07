मोबाईल हॅक केल्यावर हॅकर त्यात काय पाहू शकतात? तुमचं डिजिटल आयुष्य 'असं' होतं उद्ध्वस्त; जाणून घ्या उपाय!

Mobile Hackers: तुमच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सॲप-टेलिग्राम चॅट्स, खासगी फोटो-व्हिडिओ, संपर्क यादी, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बँकिंग अॅप्स, सेव्ह केलेले पासवर्ड, OTP, लोकेशन डेटा असतो. अशावेळी तुमचा स्मार्टफोन हॅक झाला की हॅकर तुमचे संपूर्ण डिजिटल आयुष्य जवळपास हातात घेऊ शकतो. तुमचा स्मार्टफोन हॅक झाल्यावर हॅकर अगदी गॅलरीतील डिलीट केलेले फोटोही तो रिकव्हर करू शकतो. काही अॅडव्हान्स मालवेअरद्वारे तो तुमचा मायक्रोफोन-कॅमेरा चालू करून ऐकू किंवा पाहूही शकतो. हॅकींग कशा पद्धतीने होते? यामुळे तुमचं डिजिटल आयुष्य कसं उद्धस्त होऊ शकतं? यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
हो! अनेक अॅडव्हान्स स्पायवेअर आणि RAT (Remote Access Trojan) सॉफ्टवेअरद्वारे हॅकर तुमच्या फोनची स्क्रीन रिअल-टाइममध्ये पाहू शकतो. म्हणजे तुम्ही जे काही टाइप कराल, कोणते अॅप उघडाल, कोणता फोटो पाहाल, अगदी बँकिंग अॅपमध्ये OTP टाकाल तरी तो लाइव्ह बघू शकतो. काही मालवेअर तर स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून हॅकरला पाठवतात किंवा त्याला रिमोट कंट्रोल देतात.
फिशिंगमध्ये बनावट SMS, ईमेल किंवा व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे लिंक पाठवली जाते; क्लिक केल्यावर मालवेअर डाउनलोड होतं. थर्ड-पार्टी अॅप स्टोअरमधून किंवा APK फाइलद्वारे सॉफ्टवेअर फोनमध्ये येते. ऑपरेटिंग सिस्टम किंवा अॅप्सचे जुने व्हर्जन असल्यास हॅकर त्यातील भेद्यतेचा फायदा घेतात. फोन काही मिनिटांसाठीही हाती आला तरी हॅकर स्पायवेअर इन्स्टॉल करू शकतो.
फोन आपोआप मंद होणे, गरम होणे, बॅटरी लवकर संपणे.डेटा वापर अचानक खूप वाढणे. स्क्रीनवर अनोळखी पॉप-अप, जाहिराती येणे. कर्सर/टच आपोआप हलणे, अॅप्स आपोआप उघडणे. अनोळखी नंबरवरून कॉल किंवा SMS जाणे. कॅमेरा किंवा मायक्रोफोनचा LED आपोआप चालू होणे, अशी लक्षणे दिसली की तुमचा फोन हॅक झाला असे समजा.
हॅकर तुमचे बँक खाते रिकामे करु शकतो. सोशल मीडिया-ईमेल अकाउंट्स हॅक करून ब्लॅकमेल करु शकतो. खासगी फोटो-व्हिडिओ लीक करणे, तुमच्या नावाने फ्रॉड करणे, तुमच्या अकाउंटातून मेसेज पाठवून मित्र-नातेवाईकांना फसवणे असे प्रकार करु शकतो.
अनोळखी लिंक कधीही क्लिक करू नका. फक्त Google Play Store किंवा App Store मधूनच अॅप्स डाउनलोड करा.फोन नेहमी अपडेट ठेवा.मजबूत पासवर्ड आणि 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लावा. चांगले अँटीव्हायरस (Kaspersky, Bitdefender, Avast इ.) वापरा
पब्लिक Wi-Fi वर बँकिंग किंवा संवेदनशील काम करू नका. तसेच अनोळखी चार्जिंग पॉइंटवर फोन चार्ज करू नका.
उत्तर: हो, पूर्णपणे शक्य आहे! जर फोनमध्ये स्पायवेअर किंवा RAT (Remote Access Trojan) आले असेल तर हॅकर तुम्ही जे काही करताय ते रिअल-टाइममध्ये पाहू शकतो. तुम्ही जे टाइप कराल, कोणते अॅप उघडाल, OTP टाकाल, अगदी खाजगी चॅट वाचाल तरी तो लाइव्ह बघू शकतो आणि स्क्रीन रेकॉर्डही करू शकतो.
उत्तर: खालील लक्षणे दिसली तर ताबडतोब सावध व्हा: फोन अचानक खूप मंद होणे किंवा गरम होणे
बॅटरी पटकन संपणे आणि डेटा वापरात मोठी वाढ होणे
स्क्रीनवर अनोळखी जाहिराती किंवा पॉप-अप येणे
तुमच्या स्पर्शाशिवाय अॅप्स आपोआप उघडणे किंवा कर्सर हलणे
अनोळखी नंबरला कॉल/SMS जाणे
ही लक्षणे ९0% वेळा हॅकिंग किंवा स्पायवेअरचीच असतात.
उत्तर: १००% हमी कोणतीही नाही, पण खालील ५ गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्या तर ९५% पेक्षा जास्त हॅकिंग टळते: अनोळखी लिंक किंवा SMS वर कधीच क्लिक करू नका
फक्त Google Play Store/App Store मधूनच अॅप डाउनलोड करा
फोन आणि सर्व अॅप्स नेहमी अपडेट ठेवा
बँकिंग-व्हॉट्सॲपसाठी 2-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) आणि मजबूत पासवर्ड लावा
Kaspersky, Bitdefender किंवा Avast सारखे चांगले अँटीव्हायरस वापरा