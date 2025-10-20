English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्मार्टफोन कंपन्या उगीच होत नाही मालामाल, Exchange केलेल्या जुन्या फोनचं काय करतात? 'सोनं, तांबं आणि...

Exchanged Phones:  प्रत्यक्षात या फोनमधून कंपन्यांना आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा होतो. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 20, 2025, 02:45 PM IST
स्मार्टफोन कंपन्या उगीच होत नाही मालामाल, Exchange केलेल्या जुन्या फोनचं काय करतात? 'सोनं, तांबं आणि...
स्मार्टफोन

Exchanged Phones:  आजच्या डिजिटल युगात दरवर्षी नवीन स्मार्टफोन बाजारात येतात. ज्यात  अॅडव्हान्स कॅमेरा, फास्ट प्रोसेसर आणि लॉंग टर्म बॅटरी यांसारख्या सुविधा असतात. यामुळे ग्राहक आपले जुने फोन एक्सचेंज किंवा रिसायकलिंगसाठी देऊन नवीन मॉडेल्स खरेदी करतात. या प्रक्रियेत स्मार्टफोन कंपन्या आणि त्यांचे भागीदार जुने फोन स्वीकारतात. पण या फोनचे पुढे काय होते? याबाबत ग्राहकांमध्ये कुतूहल आहे. प्रत्यक्षात या फोनमधून कंपन्यांना आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा होतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सचेंज फोनचे रीफर्बिशिंग

जेव्हा ग्राहक नवीन फोन खरेदी करतात, तेव्हा जुने फोन कंपनी किंवा त्यांच्या भागीदारांकडे पाठवले जातात. येथे फोनची कार्यक्षमता तपासली जाते. जर फोनची अवस्था चांगली असेल, तर त्याची बॅटरी, स्क्रीन किंवा कॅमेरा यांसारखे भाग बदलले जातात. सॉफ्टवेअर रीसेट करून फोनला नव्यासारखे स्वरूप दिले जाते आणि कमी किमतीत रीफर्बिश्ड फोन म्हणून पुन्हा विक्रीसाठी बाजारात आणले जाते. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त पर्याय मिळतो.

खराब फोनचा पुनर्वापर

खराब किंवा नादुरुस्त फोनमधील उपयुक्त भाग, जसे की प्रोसेसर, कॅमेरा सेन्सर आणि चार्जिंग पोर्ट, काढून नवीन डिव्हाइसेससाठी वापरले जातात. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे (ई-वेस्ट) प्रमाण कमी होते. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होतेच, शिवाय कंपन्यांचा खर्चही कमी होतो.

रिसायकलिंगमधून मौल्यवान धातू

दरवर्षी कोट्यवधी फोन टाकले जातात, ज्यामुळे हानिकारक रसायने पर्यावरणात मिसळतात. ॲपल, सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या मोठ्या कंपन्या रिसायकलिंगद्वारे जुन्या फोनमधून सोने, तांबे आणि ॲल्युमिनियमसारखे मौल्यवान धातू काढतात. ही प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आहे आणि कंपन्यांना कच्च्या मालाची बचत करते. यातून कंपन्या खूप चांगला नफा कमावतात.

कंपन्यांना दुहेरी फायदा

रीफर्बिश्ड फोनची विक्री आणि पुनर्वापर यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांचा खर्च कमी होतो. याशिवाय एक्सचेंज ऑफरमुळे नवीन फोनच्या विक्रीत वाढ होते आणि कंपन्यांची पर्यावरणस्नेही अशी प्रतिमा निर्माण होते. ही रणनीती कंपन्यांना आर्थिक फायदा मिळवून देते आणि ग्राहकांना परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देते. ही प्रक्रिया ई-वेस्ट कमी करताना टिकाऊ भविष्याला चालना देते.

FAQ

१. स्मार्टफोन कंपन्या एक्सचेंजमधील जुन्या फोनचे काय करतात?

जेव्हा ग्राहक नवीन स्मार्टफोन खरेदी करताना जुने फोन एक्सचेंज करतात, तेव्हा ते फोन कंपन्या किंवा त्यांच्या भागीदारांकडे पाठवले जातात. येथे फोनची तपासणी केली जाते. चांगल्या अवस्थेतील फोन रीफर्बिशिंगसाठी पाठवले जातात, जिथे बॅटरी, स्क्रीन, कॅमेरा यांसारखे भाग बदलून, सॉफ्टवेअर रीसेट करून ते नव्यासारखे बनवले जातात आणि कमी किमतीत पुन्हा विकले जातात. खराब फोनमधील उपयुक्त भाग काढून नवीन डिव्हाइसेससाठी वापरले जातात.

२. जुन्या फोनच्या रिसायकलिंगमधून काय मिळते?

जुन्या आणि खराब फोनमधून ॲपल, सॅमसंग, शाओमीसारख्या कंपन्या रिसायकलिंगद्वारे सोने, तांबे आणि ॲल्युमिनियमसारखे मौल्यवान धातू काढतात. यामुळे कच्च्या मालाची बचत होते आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे (ई-वेस्ट) प्रमाण कमी होते. ही प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आहे, कारण फोनमधील हानिकारक रसायने पर्यावरणात मिसळण्यापासून रोखली जातात, आणि कंपन्यांना उत्पादन खर्चात कपात करता येते.

३. एक्सचेंज प्रोग्राममुळे स्मार्टफोन कंपन्यांना कसा फायदा होतो?

एक्सचेंज प्रोग्राममुळे कंपन्यांना दुहेरी फायदा होतो. रीफर्बिश्ड फोन कमी किमतीत विकून आणि जुन्या फोनमधील भागांचा पुनर्वापर करून उत्पादन खर्च कमी होतो. याशिवाय, एक्सचेंज ऑफरमुळे नवीन फोनच्या विक्रीला चालना मिळते आणि पर्यावरण हितैषी प्रतिमा निर्माण होते. ही रणनीती कंपन्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देते, तर ग्राहकांना परवडणारे पर्याय मिळतात आणि ई-वेस्ट कमी होऊन टिकाऊ भविष्याला हातभार लागतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Smartphonestrending newsviralexchange offerOld Phone Exchange Process

इतर बातम्या