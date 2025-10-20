स्मार्टफोन कंपन्या उगीच होत नाही मालामाल, Exchange केलेल्या जुन्या फोनचं काय करतात? 'सोनं, तांबं आणि...

Exchanged Phones: आजच्या डिजिटल युगात दरवर्षी नवीन स्मार्टफोन बाजारात येतात. ज्यात अॅडव्हान्स कॅमेरा, फास्ट प्रोसेसर आणि लॉंग टर्म बॅटरी यांसारख्या सुविधा असतात. यामुळे ग्राहक आपले जुने फोन एक्सचेंज किंवा रिसायकलिंगसाठी देऊन नवीन मॉडेल्स खरेदी करतात. या प्रक्रियेत स्मार्टफोन कंपन्या आणि त्यांचे भागीदार जुने फोन स्वीकारतात. पण या फोनचे पुढे काय होते? याबाबत ग्राहकांमध्ये कुतूहल आहे. प्रत्यक्षात या फोनमधून कंपन्यांना आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा होतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
जेव्हा ग्राहक नवीन फोन खरेदी करतात, तेव्हा जुने फोन कंपनी किंवा त्यांच्या भागीदारांकडे पाठवले जातात. येथे फोनची कार्यक्षमता तपासली जाते. जर फोनची अवस्था चांगली असेल, तर त्याची बॅटरी, स्क्रीन किंवा कॅमेरा यांसारखे भाग बदलले जातात. सॉफ्टवेअर रीसेट करून फोनला नव्यासारखे स्वरूप दिले जाते आणि कमी किमतीत रीफर्बिश्ड फोन म्हणून पुन्हा विक्रीसाठी बाजारात आणले जाते. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त पर्याय मिळतो.
खराब किंवा नादुरुस्त फोनमधील उपयुक्त भाग, जसे की प्रोसेसर, कॅमेरा सेन्सर आणि चार्जिंग पोर्ट, काढून नवीन डिव्हाइसेससाठी वापरले जातात. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे (ई-वेस्ट) प्रमाण कमी होते. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होतेच, शिवाय कंपन्यांचा खर्चही कमी होतो.
दरवर्षी कोट्यवधी फोन टाकले जातात, ज्यामुळे हानिकारक रसायने पर्यावरणात मिसळतात. ॲपल, सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या मोठ्या कंपन्या रिसायकलिंगद्वारे जुन्या फोनमधून सोने, तांबे आणि ॲल्युमिनियमसारखे मौल्यवान धातू काढतात. ही प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आहे आणि कंपन्यांना कच्च्या मालाची बचत करते. यातून कंपन्या खूप चांगला नफा कमावतात.
रीफर्बिश्ड फोनची विक्री आणि पुनर्वापर यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांचा खर्च कमी होतो. याशिवाय एक्सचेंज ऑफरमुळे नवीन फोनच्या विक्रीत वाढ होते आणि कंपन्यांची पर्यावरणस्नेही अशी प्रतिमा निर्माण होते. ही रणनीती कंपन्यांना आर्थिक फायदा मिळवून देते आणि ग्राहकांना परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देते. ही प्रक्रिया ई-वेस्ट कमी करताना टिकाऊ भविष्याला चालना देते.
