200MP, 100MP... भाऊ हे 'मेगापिक्सल' प्रकरण आहे तरी काय? समजून घ्याच!

Tech News : रस्त्यानं चालताना, रेल्वेनं- बसनं प्रवास करताना, हॉटेलमध्ये बसलेलं असताना किंवा कुठं खरेदीसाठी गेलं असताना जवळपास प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात मोबाईल दिसतो. बरं हा मोबाईल जेव्हा नव्यानं खरेदी करण्याचा विषय येतो तेव्हा त्याचा रॅम, सिस्टीम अपडेट वगैरे गोष्टी बाजूला सारक कैक मंडळी 'या मोबाईलला किती 'मेगापिक्सलचा' कॅमेरा आहे?' असाच प्रश्न करतात. चांगले फोटो आणि व्हिडीओ आले म्हणजे भरून पावलो असाच या मंडळींचा हेतू असतो. खरंच मोबाईल कॅमेकामध्ये असणारं हे Megapixel इतकं महत्त्वाचं आहे? (what is the meaning of megapixels)
मागील काही वर्षांमध्ये आलेले स्मार्टफोन पाहिले असजा DSLR कॅमेरालाही टक्कर देतील असे कॅमेरे त्यात दिलेले असतात. काही कंपन्यांनी तर इतका कमाल कॅमेरा तयार केला आहे, जो चक्क मोबाईलमध्ये कैक किमी दूर असणाऱ्या आभाळातील चंद्राचा फोटो टीपण्यासही समर्थ आहे. ज्यामुळं प्रश्न पडतो कॅमेरा, मेगापिक्सल, खरंच महत्त्वाचे असतात की ही मोबाईलचा खप वाढवण्यासाठीची एक निती असते?
यासाठी सर्वप्रथम मेगापिक्सलचा अर्थ समजून घेणं गरजेचं. या शब्दाचा अर्थ होतो 10 लाख पिक्सल. प्रत्येक डिजिटल फोटो असंख्य लहान पिक्सलपासून तयार झालेला असते जणू काही (mosaic) 'मोझॅक टाईल'. जितके जास्त पिक्सल तितका स्पष्ट फोटो हे एक सोपं समीकरण. लक्षात घ्या मेगापिक्सल हा चांगल्या फोटोचा एक घटक आहे, सर्वकाही नाही.
अधिक मेगापिक्सल असणारा कॅमेरा तुम्हाला बरेच बारकावे टीपण्यास मदत करेल, मात्र फोटो चांगला असेलच का? याची मात्र शाश्वती नाही. चांगल्या फोटोसैठी लेंसचा प्रकार, सेंसरचा आकार, प्रकाश, सॉफ्टवेअर प्रोसेसिंग असे घटकही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेकदा जास्त मेगापिक्सल असूनही सुमार तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानं फोटो गडबडून जातात.
जर एखादं मोठं पोस्टर प्रिंट करायचं अर्थात छापायचं आहे, फोटो बराच क्रॉप करायचा आहे तेव्हा अधिक मेगापिक्सल फायद्याचे ठरतात. फॅशन, प्रोडक्ट फोटोग्राफीमध्ये हाय रेझोल्यूशन कॅमेरांचा वापर केला जातो, ज्याचे मेगापिक्सलही जास्त असतात. सामान्यांसाठी सांगावं तर अगदी 12MP चा कॅमेरासुद्धा पुरेसा ठरतो.
मेगापिक्सल जितके जास्त तितकी फाईल मोठी थोडक्यात एक फोटो मोबाईलमध्ये अपेक्षेहून अधिक जागा / स्टोरेज खाणार. सोशल मीडियावर तो अपलोड करण्यातही अडचणी येणार... ही आहे नाण्याची दुसरी बाजूसुद्धा विचारात घेणं अतिशय महत्त्वाचं.
मेगापिक्सल म्हणजे काय?
मेगापिक्सल्स ही फक्त मार्केटिंग युक्ती आहे का?
अंशतः होय. मोबाइल कंपन्या (Samsung, Xiaomi) १०० MP+ कॅमेरे मार्केटिंगसाठी वापरतात, पण खरी गुणवत्ता सेंसर, लेन्स आणि सॉफ्टवेअरवर अवलंबून असते.
जास्त मेगापिक्सल्सचे तोटे काय आहेत?
जास्त मेगापिक्सल्सचे काही तोटे आहेत. यामध्ये मोठी फाइल असल्यास 100MP फोटो 20-50MB जागा घेतो, मोबाइल स्टोरेज लवकर भरते. शिवाय स्लो प्रोसेसिंग, सोशल मीडियावर मर्यादा अशाही अडचणी आहेत.