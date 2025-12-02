प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे 'हे' अॅप इन्स्टॉल करावेच लागणार, इच्छा असूनही डिलीट करता येणार नाही

Sanchar Saathi App: भारतात विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे एक अॅप असणार आहे. युजर्सची इच्छा असूनही हे अॅप डिलीट करता येणार नाहीये. काय आहे हे अॅप आणि सरकारने हा निर्णय का घेतला, जाणून घेऊयात.
मोबाईल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गंत आता देशात तयार केले जाणारे किंवा विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेले असणार आहे. सरकारच्या या आदेशाचे पालन सर्व मोबाईल कंपन्या आणि आयात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू करावा लागणार आहे.
संचार साथी अॅप मोबाईल युजर्सना सुरक्षा प्रदान करणार आहे. तसंच, फोन चोरी झाला किंवा हरवला असेल तर त्याची रिपोर्टिंग किंवा ब्लॉकिंग या अॅपच्या माध्यमातून काहीच मिनिटांत करता येणार आहे. या व्यतिरिक्त हे अॅप बनावट लिंक, स्पॅम लिंक, संशयास्पद मेसेज आणि मोबाईलवरील कनेक्शनवर नजर ठेवणार आहे. अॅपची खासियत म्हणजे युजरना आता IMEI नंबर आता लक्षात ठेवावा लागणार नाही.
स्मार्टफोन निर्मात्यांना सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' अॅप इन्स्टॉल करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा नियम अॅपल आणि सॅमसंगपासून ते शाओमी, गुगल, ओप्पो, व्हिवो आणि इतर कंपन्यांनाही लागू आहे. अॅप पहिल्या वापरातच स्पष्टपणे दिसावे, अॅक्टिव्ह असावे आणि त्याच्या फीचर्सना अडथळा आणता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट सरकारने घातली आहे.
सरकारच्या म्हणणे आहे की, भारतात सायबर क्राइम व फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. बनावट स्मार्टफोन, सायबर फसवणुक, संशयित व्यवहार आणि नागरिकांची सुरक्षा या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन संचार साथी अॅप अनिवार्य केले आहे. 20 दिवसांनंतर भारतात तयार होणाऱ्या किंवा आयात होणाऱ्या सर्व फोनमध्ये 'सारथी अॅप' आधीपासूनच प्रीइन्स्टॉल असणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात कंपन्यांनी 120 दिवसांत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. आयएमईआय क्रमांकाशी छेडछाड करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
आयएमईआय नंबर गैरवापर तक्रारीसाठी हरवलेला फोन शोधण्यासाठी मदत फसवे कॉल्स, सिम-संबंधित गैरप्रकारांची नोंद ठेवते.
