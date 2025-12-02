English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे 'हे' अॅप इन्स्टॉल करावेच लागणार, इच्छा असूनही डिलीट करता येणार नाही

Sanchar Saathi App: सायबर फ्रॉड व सायबर फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता तुमच्या फोनमध्ये हे अॅप कायमस्वरुपी असणार असून ते डिलीटदेखील करता येणार नाही.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 2, 2025, 10:20 AM IST
What is the Sanchar Saathi app that is required to be installed on every mobile phone How does it work

Sanchar Saathi App: भारतात विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे एक अॅप असणार आहे. युजर्सची इच्छा असूनही हे अॅप डिलीट करता येणार नाहीये. काय आहे हे अॅप आणि सरकारने हा निर्णय का घेतला, जाणून घेऊयात.

मोबाईल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत. याअंतर्गंत आता देशात तयार केले जाणारे किंवा विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेले असणार आहे. सरकारच्या या आदेशाचे पालन सर्व मोबाईल कंपन्या आणि आयात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू करावा लागणार आहे.

संचार साथी अॅप मोबाईल युजर्सना सुरक्षा प्रदान करणार आहे. तसंच, फोन चोरी झाला किंवा हरवला असेल तर त्याची रिपोर्टिंग किंवा ब्लॉकिंग या अॅपच्या माध्यमातून काहीच मिनिटांत करता येणार आहे. या व्यतिरिक्त हे अॅप बनावट लिंक, स्पॅम लिंक, संशयास्पद मेसेज आणि मोबाईलवरील कनेक्शनवर नजर ठेवणार आहे. अॅपची खासियत म्हणजे युजरना आता IMEI नंबर आता लक्षात ठेवावा लागणार नाही.

कोणत्या कंपन्यांसाठी हा नियम लागू होणार?

स्मार्टफोन निर्मात्यांना सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' अॅप इन्स्टॉल करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा नियम अॅपल आणि सॅमसंगपासून ते शाओमी, गुगल, ओप्पो, व्हिवो आणि इतर कंपन्यांनाही लागू आहे. अॅप पहिल्या वापरातच स्पष्टपणे दिसावे, अॅक्टिव्ह असावे आणि त्याच्या फीचर्सना अडथळा आणता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट सरकारने घातली आहे.

सरकारचा उद्देश काय?

सरकारच्या म्हणणे आहे की, भारतात सायबर क्राइम व फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. बनावट स्मार्टफोन, सायबर फसवणुक, संशयित व्यवहार आणि नागरिकांची सुरक्षा या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन संचार साथी अॅप अनिवार्य केले आहे. 20 दिवसांनंतर भारतात तयार होणाऱ्या किंवा आयात होणाऱ्या सर्व फोनमध्ये 'सारथी अॅप' आधीपासूनच प्रीइन्स्टॉल असणे आवश्यक आहे.

या संदर्भात कंपन्यांनी 120 दिवसांत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. आयएमईआय क्रमांकाशी छेडछाड करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

साथी अॅप का महत्त्वाचे?

आयएमईआय नंबर गैरवापर तक्रारीसाठी हरवलेला फोन शोधण्यासाठी मदत फसवे कॉल्स, सिम-संबंधित गैरप्रकारांची नोंद ठेवते.

FAQ

1. भारतातील प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये कोणते अॅप अनिवार्य केले आहे?

उत्तर: दूरसंचार विभागाने (DoT) दिलेल्या आदेशानुसार, भारतात विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) नावाचे अॅप प्री-इन्स्टॉल केलेले असणे अनिवार्य आहे.

2. युजर्सना हे अॅप डिलीट (Uninstall) करता येईल का?

उत्तर: नाही. सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत की युजर्सची इच्छा असूनही हे अॅप डिलीट करता येणार नाहीये.

3. IMEI क्रमांकाशी छेडछाड करणे हा गुन्हा आहे का?

उत्तर: होय, IMEI क्रमांकाशी छेडछाड करणे हा अजामीनपात्र (Non-bailable) गुन्हा आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

