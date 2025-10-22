English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
UPI Help म्हणजे नक्की काय? भारतातील 99 टक्के GPay यूजर्सना नाही माहिती याचे फायदे!

UPI Help:  यूपीआय वापरणाऱ्या 99 टक्के जणांना याबद्दल माहिती नसते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 22, 2025, 03:13 PM IST
UPI Help म्हणजे नक्की काय? भारतातील 99 टक्के GPay यूजर्सना नाही माहिती याचे फायदे!
यूपीआय हेल्प

UPI Help: भारतातील यूपीआयचे कोट्यवधी यूजर्स आहेत. अगदी किराणा दुकानापासून ते मोठमोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वजण यूपीआयचा वापर करतात. अनेकदा यूपीआयच्या खास फिचर्सबद्दल बहुतांशजणांना माहिती नसते. यूपीआय वापरताना आता तुम्हाला अडचणी येणार नाहीत. कारण यूपीआय हेल्पच्या माध्यमातून तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मिळणार आहेत. यूपीआय वापरणाऱ्या 99 टक्के जणांना याबद्दल माहिती नसते. यूपीआय हेल्प म्हणजे नेमकं काय? सविस्तर जाणून घेऊया.  

राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने लॉन्च केलेल्या यूपीआय हेल्प ही एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित चॅटबॉटसारखी सेवा आहे. सध्याच्या डिजिटल पेमेंट युगात दररोज कोट्यवधी व्यवहार होत असतात. अशावेळी अनसक्सेफूल ट्रान्झाक्शन, उशीरा किंवा ऑटोपे मॅंडेट्ससारख्या समस्या भेडसावतात. ही सेवा अशा तक्रारींचे निराकरण करून यूजर्सना तात्काळ मदत पुरवते. 

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल 2025 मध्ये यूपीआय हेल्पची माहिती देण्यात आली. या फिचरने यूपीआय नेटवर्कची विश्वासार्हता वाढवलीय. सध्या पायलट टप्प्यात असलेली ही सेवा इंग्रजीत उपलब्ध आहे. ज्यात लवकरच इतर भारतीय भाषा जोडल्या जाणार आहेत. 

व्यवहार ट्रॅकिंगची सोय

यूपीआय हेल्पचा वापर करुन यूजर्सना त्यांच्या व्यवहाराची माहिती टाकून तक्रार नोंदवता येते. उदाहरणार्थ, 'माझा व्यवहार अडकला आहे' असा प्रश्न विचारल्यास, ही सेवा बँकेशी जोडून तक्रार पाठवते आणि त्याची सद्यस्थिती दाखवते. अनसक्सेसफूल डेबिट किंवा क्रेडिट न झालेल्या प्रकरणांतून आवश्यक डेटा बँकांना शेअर करून जलद सोडवणूक होते. यामुळे कस्टमर केअर कॉलची गरज कमी होईल आणि यूजर्सचा अनुभव सुधारेल.

ऑटोपे आणि मॅंडेट 

यूपीआय ऑटोपे किंवा सबस्क्रिप्शन वापरणाऱ्यांसाठी ही सेवा वरदान ठरेल. एकाच ठिकाणी सर्व सक्रिय मॅंडेट्सची यादी मिळते, ज्यात थांबवणे, पुन्हा सुरू करणे किंवा रद्द करणे शक्य आहे. चॅटमध्ये 'ऑटोपे बंद करा' असा साधा आदेश दिल्याने बँक किंवा यूपीआय अॅपशी जोडले जाऊन प्रक्रिया स्वयंचलित होते. हे वैशिष्ट्य बिलिंग किंवा वारंवार होणाऱ्या भरण्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.

एआय आधारित तात्काळ मार्गदर्शन

डिजिटल भरण्याशी निगडित तुमच्या कोणत्याही प्रश्नांसाठी यूपीआय हेल्प सेवा त्वरित उत्तर देते. 'ट्रांझॅक्शन पेंडिंग कसा सोडवावा?' किंवा 'ऑटोपे कसे सक्रिय करावे?' सारख्या उदाहरणांसाठी चॅटमध्ये टाइप केल्यास रिअल-टाइम डेटावर आधारित सल्ला मिळतो. यूजर्सच्या प्रश्नांवरून शिकणारी ही सेवा वेळोवेळी अधिक अचूक होतेय. ज्यामुळे तांत्रिक ज्ञान नसलेल्यांसाठीही सोपी राहते.

डिजिटल पेमेंट्सला नवे आयाम

एनपीसीआयच्या या पुढाकाराने डिजिटल इंडिया मोहिमेला गती मिळणार आहे. यूजर्सना झटपट सहाय्य मिळेल. तक्रारींमध्ये पारदर्शकता येईल आणि बँकांवर होणारा दबाव कमी होईल. यूपीआय अॅप्समध्ये एपीआयद्वारे एकत्रित होत असलेली ही सेवा भविष्यात सर्वत्र उपलब्ध होईल, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सोय वाढणार आहे.  

FAQ

प्रश्न: यूपीआय हेल्प म्हणजे काय आणि ती कोणत्या सुविधा पुरवते?

उत्तर: यूपीआय हेल्प ही एनपीसीआयने विकसित केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित चॅटबॉट सेवा आहे. ती डिजिटल पेमेंट्सशी संबंधित प्रश्नांची त्वरित उत्तरे देते, अपयशी व्यवहारांच्या तक्रारी नोंदवते, त्यांचा मागोवा घेते आणि ऑटोपे मॅंडेट्स व्यवस्थापित करते, ज्यामुळे वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारतो.

प्रश्न: यूपीआय हेल्पद्वारे तक्रारी आणि ऑटोपे कसे हाताळले जातात?

उत्तर: वापरकर्ते व्यवहाराची माहिती टाकून तक्रार नोंदवू शकतात, जी बँकेशी जोडली जाऊन जलद निराकरण होते. ऑटोपे मॅंडेट्स थांबवणे, पुन्हा सुरू करणे किंवा रद्द करणे चॅटद्वारे साध्या आदेशांनी शक्य आहे, जे बँक किंवा यूपीआय अॅपशी स्वयंचलितपणे लिंक होते.

प्रश्न: यूपीआय हेल्प डिजिटल पेमेंट्ससाठी कशी उपयुक्त आहे?

उत्तर: ही सेवा तात्काळ मार्गदर्शन, पारदर्शक तक्रार निराकरण आणि ऑटोपे व्यवस्थापन सुलभ करते. ती रिअल-टाइम डेटावर आधारित सटीक उत्तरे देते, बँकांवरील दबाव कमी करते आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला गती देत यूपीआय व्यवहारांची सुरक्षितता व विश्वासार्हता वाढवते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

