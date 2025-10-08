English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gmail विसरा, आता Zoho! अमित शाहांनीही बदलला ईमेल; झोहो मेलमध्ये असं काय आहे खास? A टू Z माहिती!

Gmail to Zoho: झोहो मेलकडे शिफ्ट होताना जुन्या ईमेलच्या ट्रान्स्फरची चिंता अनेकांना सतावते. पण ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 8, 2025, 03:52 PM IST
जीमेल ते झोहो

Gmail to Zoho: भारतातील अनेक सरकारी विभाग आणि व्यक्ती आता परदेशी तंत्रज्ञानाऐवजी स्वदेशी पर्याय निवडत आहेत. यामध्ये जीमेलऐवजी झोहो मेलचा वापर वाढत आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपण झोहोचा वापर करत असल्याचे एक्स पोस्टवरुन जाहीर केले आहे. त्यामुळे भारत सरकारनेही जीमेलऐवजी झोहो वापरण्याचा अप्रत्यक्ष नारा दिलाय. झोहो मेलकडे शिफ्ट होताना जुन्या ईमेलच्या ट्रान्स्फरची चिंता अनेकांना सतावते. पण ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारा हा बदल देशभरात लोकप्रिय होतोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

जीमेलवरून झोहो मेलवर शिफ्ट

जीमेलमधील टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन करून आणि अॅप पासवर्ड तयार करून शिफ्ट प्रक्रिया सुरू होते. झोहो मेलच्या अॅडमिन कन्सोलमध्ये डेटा मायग्रेशनद्वारे IMAP (imap.gmail.com, पोर्ट 993, SSL) निवडा. युजरनेम, पासवर्ड आणि हस्तांतरित करायच्या फोल्डर्स निवडून ‘स्टार्ट मायग्रेशन’वर क्लिक करा.

व्यावसायिक खात्यांचे हस्तांतरण

व्यवसाय किंवा कंपनी खात्यांसाठी zoho.com/mail वर खाते तयार करा. डोमेन (उदा. yourcompany.com) जोडून पडताळणी करा. अॅडमिन कन्सोलमध्ये ‘वन क्लिक मायग्रेशन’ निवडा, गुगल वर्कस्पेसला परवानगी द्या आणि ईमेल, कॉन्टॅक्ट्स, कॅलेंडर यासारखा डेटा निवडा. डेटा रेंज आणि फोल्डर्स सेट करून मायग्रेशन सुरू करा.

प्रक्रियेचे अपडेट तपासा 

मोठ्या ईमेलचे शिफ्टिंग पूर्ण होण्यास एक-दोन दिवस लागू शकतात. अपडेट तपासण्यासाठी अॅडमिन कन्सोलमधील अपडेट्स नियमित तपासा. नवीन ईमेलसाठी MX रेकॉर्ड झोहोमध्ये तपासावे.

स्टोरेज मॅनेजमेंट

जुन्या जीमेल खात्यावर फॉरवर्डिंग सेट करा. झोहो मेलमध्ये जागा कमी पडल्यास, जीमेलमधील जुने ईमेल हटवता येऊ शकतात, ज्यामुळे स्टोरेज व्यवस्थापन सोपे होते.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन

झोहो मेलचा वाढता वापर स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराचा द्योतक आहे. सरकारी विभाग आणि व्यक्ती यामुळे देशांतर्गत तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत आहेत. भारताच्या डिजिटल स्वावलंबनासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.या प्रक्रियेमुळे जीमेलवरून झोहो मेलवर सहज स्थलांतर शक्य आहेय ज्यामुळे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब अधिक सुलभ होणार आहे.

FAQ

प्रश्न: जीमेलवरून झोहो मेलवर ईमेल हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर: जीमेलमधील टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन सक्षम करा आणि अॅप पासवर्ड तयार करा. त्यानंतर, झोहो मेलच्या अॅडमिन कन्सोलमध्ये जा, डेटा मायग्रेशन अंतर्गत ‘नवीन सर्व्हर जोडा’ निवडा आणि IMAP (imap.gmail.com, पोर्ट 993, SSL) सेट करा. युजरनेम, पासवर्ड आणि हस्तांतरित करायच्या फोल्डर्स निवडून ‘स्टार्ट मायग्रेशन’वर क्लिक करा. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुमचे ईमेल झोहो मेलवर हस्तांतरित होतील.

प्रश्न: व्यावसायिक किंवा कंपनी खात्यांचे झोहो मेलवर स्थलांतर कसे करावे?

उत्तर: प्रथम zoho.com/mail वर जा आणि खाते तयार करा. तुमचे डोमेन (उदा. yourcompany.com) जोडून पडताळणी करा. अॅडमिन कन्सोल (admin.zoho.com) मध्ये लॉगिन करून ‘वन क्लिक मायग्रेशन’ निवडा. गुगल वर्कस्पेसला झोहोला अॅक्सेस द्या, युजर्स जोडा आणि ईमेल, कॉन्टॅक्ट्स, कॅलेंडर यासारखा डेटा निवडा. डेटा रेंज, फोल्डर्स सेट करून ‘स्टार्ट’वर क्लिक करा. ही प्रक्रिया बॅकग्राउंडमध्ये पूर्ण होईल.

प्रश्न: झोहो मेलवर स्थलांतर केल्यानंतर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

उत्तर: मोठ्या खात्यांचे हस्तांतरण पूर्ण होण्यास एक-दोन दिवस लागू शकतात, त्यामुळे अॅडमिन कन्सोलमधील प्रगती नियमित तपासा. नवीन ईमेल्ससाठी MX रेकॉर्ड झोहोकडे निर्देशित करा. जुन्या जीमेल खात्यावर फॉरवर्डिंग सेट करा. जर झोहो मेलमध्ये स्टोरेज कमी पडले, तर जुन्या जीमेल खात्यातील अनावश्यक ईमेल हटवून जागा मोकळी करू शकता.



Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."



