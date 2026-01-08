English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • एआयने सीव्ही बनवणं केलं सोपं पण योग्य उमेदवारांना निवडणं झालं कठीण - टॅलेंट लीडर्सनी पुढे काय करायला हवं? जाणून घ्या

एआयने सीव्ही बनवणं केलं सोपं पण योग्य उमेदवारांना निवडणं झालं कठीण - टॅलेंट लीडर्सनी पुढे काय करायला हवं? जाणून घ्या

झी मीडिया आणि लिंक्डइनच्या 'बियॉन्ड एआय, सीव्हीज अँड जेडीज' या नवीन मालिकेत, या भागात लिंक्डइनच्या भारतातील 'टॅलेंट अँड लर्निंग सोल्युशन्स' च्या प्रमुख रुची आनंद आणि विप्रोचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजीव जैन यांनी महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा केली. यात संवादाच्या माध्यमातून एआयच्या माध्यमातून उमेदवार सीव्ही तयार करत असताना त्यातील योग्य उमेदवारांना कसं निवडावं या संदर्भात लीडर्सना काही टिप्स सांगण्यात आलेल्या आहेत.

पूजा पवार | Updated: Jan 8, 2026, 05:34 PM IST
एआयने सीव्ही बनवणं केलं सोपं पण योग्य उमेदवारांना निवडणं झालं कठीण - टॅलेंट लीडर्सनी पुढे काय करायला हवं? जाणून घ्या
Photo Credit - Social Media

एआयमुळे भरती प्रक्रियेतील अनेक अवघड टप्पे सोपे झाले आहेत. व्यावसायिक, नोकरी शोधणारे आणि नोकरी देणाऱ्यांसाठीही खूप सोपे झाले आहे. सीव्ही आणि जॉब डिस्क्रिप्शनची (जेडी) जलद निर्मिती, स्क्रीनिंग आणि शॉर्टलिस्टवर जलद कार्यवाही आणि संबंधित सर्व इच्छुकांमध्ये सुसंस्कृत संवादाची देवाणघेवाण अगदी सर्वच प्रक्रिया सोप्या आणि जलद झाल्या आहेत. मात्र, आता खरा आणि योग्य उमेदवार ओळखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. म्हणजेच असे उमेदवार ओळखणे जे काम करू शकतात, सहकारी कर्मचारी, वर्क कल्चर यांच्याशी लवकर जुळवून घेऊ शकतात आणि कामाच्या ठिकाणी रोल बदलत असताना स्वतःची प्रगती करू शकतात.

Add Zee News as a Preferred Source

झी मीडिया आणि लिंक्डइनच्या 'बियॉन्ड एआय, सीव्हीज अँड जेडीज' या नवीन मालिकेत, या भागात लिंक्डइनच्या भारतातील 'टॅलेंट अँड लर्निंग सोल्युशन्स' च्या प्रमुख रुची आनंद आणि विप्रोचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजीव जैन यांनी महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा केली. पुढील बदल जलद भरतीचा नसून, अधिक स्मार्ट टॅलेंट स्ट्रॅटेजीचा आहे, जिथे ऑटोमेशन क्षमता निर्माण करते, जोडलेली कौशल्ये दृश्यमानता वाढवतात आणि अंतर्गत गतिशीलता खऱ्या अर्थाने प्रगती घडवते.

प्रवेश आणि संधींचा गुणक म्हणून एआय : 

"एआयने खऱ्या अर्थाने प्रतिभा, शिक्षण आणि संधींचे लोकशाहीकरण केले आहे," असे जैन म्हणाले, त्यांनी यावर जोर दिला की, एकेकाळी निवडकपणे उपलब्ध असलेली प्रगत साधने, अंतर्दृष्टी आणि शिक्षण प्रणाली आता सर्व संस्थांमध्ये उपलब्ध आहेत. अधिक अ‍ॅक्सेस आला म्हणजे अर्जाचे प्रमाण अधिक वाढते. अर्ज आणि डेटा वाढत असताना, टॅलेंट लीडर्सना संभाव्य उमेदवारांना इतरांपासून वेगळे करण्यासाठी अधिक मजबूत कौशल्य सिग्नल आणि अधिक हेतुपूर्ण मूल्यांकनाची आवश्यकता आहे.

त्याच वेळी, आनंद यांनी अधोरेखित केले की, हा बदल कामाच्या ठिकाणी हेतुपूर्णतेची एक नवीन पातळी आणतो. एआय रिपीटेशनच्या कामांचा भार कमी करत असल्याने, टीमला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो. तसेच समस्यांचे निवारण आणि कंपनीच्या अती महत्त्वाच्य कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात. टॅलेंट लीडर्ससाठी, याचा अर्थ कौशल्यांवर आधारित भरती आणि विकासावर लक्ष केंद्रीत करणे, जेणेकरून  त्यांची टीम केवळ पद किंवा श्रेणीनुसार नव्हे, तर त्यांच्या क्षमतांच्या आधारावर एकत्र काम करू शकेल. 

ऑटोमेशनपासून विस्तारापर्यंत : 

संस्थात्मक दृष्टिकोनातून बोलताना, दोन्ही तज्ज्ञांनी केवळ वेळ वाचवणाऱ्या साधनापलीकडे एआयच्या बदलत्या दृष्टिकोनावर जोर दिला. कंपनीतील टीम लीड हे निर्णय प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी, कार्यात्मक लवचिकता सुधारण्यासाठी आणि टीममध्ये उच्च पातळीवरील क्रिएटीव्हीटी अनलॉक करण्यासाठी एआयचा वापर करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. लिंक्डइनच्या एका संशोधनातून असे दिसून आले आहे की भारतातील निम्म्याहून अधिक (५२%) भरती करणाऱ्यांसाठी भरती तंत्रज्ञान/एआय साधनांचा वापर अनुकूल करणे हे एक प्राधान्य आहे.

विप्रोमध्ये, जैन यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, एआय-सक्षम सहाय्यक दर आठवड्याला एक लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो, ज्यामुळे कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते आणि टीम्सला त्यांची क्षमता इनोव्हेशन आणि धोरणात्मक सहकार्याकडे(strategic collaboration) वळवण्याची संधी मिळते. व्यवहारात, या बदलाचा अर्थ असा आहे की भरती करणारे आणि टॅलेंट एक्विझिशन टीमचे सदस्य हायरिंग मॅनेजर्सना मार्गदर्शन करण्यासाठी, अधिक अचूक नोकरीच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी आणि स्पष्ट व्यावसायिक उद्देशांसह टॅलेंट पाइपलाइनचे नियोजन करण्यासाठी अधिक वेळ देऊ शकतात – ज्यामुळे कामाच्या अंमलबजावणीचे रूपांतर उच्च मूल्य आणि प्रभावात होते.

हेही वाचा : Tata ची EV नव्हे, सर्वाधिक पसंतीसह 'ही' सुपरकार ठरतेय देशातील 1 नंबरची इलेक्ट्रीक कार

 

अंतर्गत गतिशीलता ही एक मुख्य प्रतिभा धोरण असावी : 

तज्ज्ञांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, एआयने संस्थांमध्ये शांतपणे घडवून आणलेला एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे अंतर्गत गतिशीलतेला एक पर्यायी पद्धतीऐवजी एक संरचित धोरण म्हणून प्राधान्य देणे. रुची आनंद म्हणाल्या, “हे केवळ प्रतिभा विकत घेण्याबद्दल नाही, तर प्रतिभा निर्माण करण्याबद्दल आहे.” एआय-आधारित रोल मॅचिंग, स्लिक मॅपिंग आणि पर्सनलाइज लर्निंग यामुळे  आता कंपन्यांना बाहेरून भरती करण्यापूर्वी, कंपनीच्या आतील व्यक्तींच्या टॅलेंटला अधिक प्रभावीपणे ओळखण्यास आणि त्यांना पुढे आणण्यास सक्षम करत आहेत.

व्यावसायिकांकडून अनुकूलतेला प्राधान्य : 

व्यावसायिकांसाठी, करिअरमधील प्रगती आता सरळ रेषेत जाणारी नसून ती अधिक लवचिक होत आहे. कौशल्ये, शिकण्याचे क्वीकनेस आणि नवीन जबाबदाऱ्यांशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेमुळे वाढ ही आकार घेत आहे. लिंक्डइनच्या आकडेवारीनुसार, आज भारतातील ७८% भरती करणारे पदवीपेक्षा व्यावहारिक, हस्तांतरणीय कौशल्यांना प्राधान्य देतात.

जैन यांनी यावर जोर दिला की, गंभीर विचार आणि तर्क यांसारखी कौशल्ये, जी व्यावसायिकांना योग्य प्रश्न विचारण्यास मदत करतात, ती आवश्यक ठरतील कारण एआय कामामध्ये अधिक खोलवर रुजेल. रुची आनंद यांनी व्यावसायिक यशासाठी शिकण्याच्या क्षमतेच्या महत्त्वावर जोर दिला, आणि हे एक महत्त्वपूर्ण कौशल्य असल्याचे सांगितले. जे टीम्सना अशा भूमिकांसाठी भरती करण्यास मदत करते ज्या अद्याप पूर्णपणे अस्तित्वात नाहीत. “मला पुरेसे ज्ञान नाही हे जाणून घेण्याची नम्रता असणे, आणि मी कसे शिकत राहू शकेन. या कौशल्यांना अनेकदा कमी लेखले जाते, परंतु ती खूप शक्तिशाली आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.
एआय आपण काम करण्याच्या पद्धतीची पुनर्व्याख्या करत असल्याने, स्किल स्ट्रॅटेजी आणि मागणी असलेली कौशल्ये वेगाने विकसित होत आहेत. जे व्यावसायिक आणि संस्था हे बदल लवकर स्वीकारतील आणि जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेने पुढे जातील, ते एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत नेतृत्व करण्यासाठी सर्वोत्तम स्थितीत असतील.

'बियॉन्ड एआय, सीव्हीज अँड जेडीज' चा पहिला भाग येथे पहा: https://youtu.be/rG6jxKh7w2k

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
LinkedInemploymentmarathi newscareerlinkedin Hiring

इतर बातम्या

'त्या' वेळी देवेंद्र फडणवीसांनी संदीप देशपांडेंना...

महाराष्ट्र बातम्या