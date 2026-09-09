/Explained: 80s फोटो ट्रेंड नेमका काय? तुमचा फोटो अपलोड केल्यानंतर नेमकं काय होतं? ऐकून बसेल धक्का!

सोशल मीडियावर सध्या चॅट जीपीटी 1980s फोटो ट्रेण्ड जोरदार व्हायरल होत आहे. स्वतःचा सध्याचा फोटो चॅट जीपीटी वर अपलोड करून ‘मी 1980 च्या दशकात कसा दिसलो असतो?’ अशा प्रकारचे रेट्रो फोटो तयार केले जात आहेत. जुन्या काळातील हेअरस्टाइल, कपडे आणि फोटोग्राफीचा लूक असलेले फोटो आकर्षक दिसत असले, तरी यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.चॅट जीपीटी वर आपला फोटो अपलोड केल्यानंतर त्या फोटोचं पुढे नेमकं काय होतं?
या ट्रेंडमध्ये यूजर स्वतःचा फोटो चॅट जीपीटी मध्ये अपलोड करतो आणि एआय ला त्या व्यक्तीची ओळखण्याजोगी वैशिष्ट्ये कायम ठेवून फोटोला 1980 च्या दशकातील लूक देण्यास सांगतो. एआय त्यानुसार हेअरस्टाइल, कपडे, फोटोची पार्श्वभूमी आणि त्या काळाशी मिळताजुळता दृश्यात्मक लूक तयार करू शकतो. सोशल मीडियावर असे फोटो शेअर करण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे हा ट्रेंड चर्चेत आला आहे.
चॅट जीपीटी मध्ये फोटो अपलोड केल्यानंतर तो त्या कन्व्हर्सेशन म्हणजेच संभाषणाचा भाग बनतो आणि इतर कन्व्हर्सेशन डेटा सोबत साठवला जाऊ शकतो. त्यामुळे इंटरनेटवरील कोणत्याही AI सेवेला फोटो देताना त्या कंपनीचे डेटा रिटेंशन आणि प्रायव्हसी नियम समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. एखादा फोटो डिलीट केला म्हणजे त्याची प्रत्येक प्रत त्याच क्षणी सर्व प्रणालींमधून नाहीशी होते, असे गृहीत धरू नये; संबंधित सेवेच्या रिटेंशन धोरणानुसार प्रक्रिया होते.
तुमच्या फोटोमध्ये केवळ चेहरा दिसत नाही. चेहरा स्वतःच व्यक्तीची ओळख पटवण्यास मदत करणारी वैयक्तिक माहिती असू शकतो. काही इमेज फाईल मध्ये फोटो कधी काढला, कोणत्या डिव्हाइस वर काढला आणि काही परिस्थितीत लोकेशनशी संबंधित मेटा डेटा असू शकतो. एआय सेवा वापरताना आयपी एड्रेस, डिव्हाईस किंवा सेशनशी संबंधित इतर माहितीही स्वतंत्रपणे प्रोसेस केली जाऊ शकते. त्यामुळे ‘मी तर फक्त एक फोटो दिला’ एवढ्यापुरता प्रायव्हसी चा मुद्दा मर्यादित राहत नाही.
तुमचा प्रत्येक फोटो एआय ट्रेनिंग साठी वापरला जातो का?
नाही, प्रत्येक अपलोड केलेला फोटो आपोआप एआय मॉडेल ट्रेनिंगसाठी वापरला जातो, असे म्हणणे अचूक नाही. डेटा कसा वापरला जाईल हे तुम्ही कोणते चॅट जीपीटी उत्पादन वापरत आहात आणि तुमच्या प्रायव्हसी/डेटा-कंट्रोल सेटिंग काय आहेत यावर अवलंबून असते. ओपन एआयच्या माहितीनुसार, मॉडेल विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक माहिती, भागीदारीतून उपलब्ध माहिती तसेच वापरकर्ते, संशोधक आणि इतरांकडून मिळालेल्या किंवा तयार झालेल्या माहितीच्या मिश्रणाचा वापर होऊ शकतो. वापरकर्त्यांना त्यांच्या कन्व्हरसेशन मॉडेल सुधारण्यासाठी वापरल्या जाव्यात की नाही याबाबत प्रायव्हसी कंट्रोल उपलब्ध आहेत.
बिझनेस, एंटप्रायजेस आणि एपीआय नियम
वैयक्तिक चॅट जीपीटी अकाऊंट आणि संस्थांसाठी असलेल्या सेवांच्या डेटा पॉलिसीस सारख्या नसतात. ओपन एआयच्या माहितीनुसार चॅट जीपीटी बिझनेस, एंटरप्रायजेस, एडू, हेल्थकेअर, टिचर्स आणि एपीआय मध्ये ग्राहकांनी दिलेला बिझनेस डेटा मॉडेल ट्रेन किंवा इम्प्रूव्ह करण्यासाठी डिफॉल्ट पद्धतीने वापरला जात नाही. त्यामुळे एखाद्या कॉर्पोरेट किंवा एपीआय सेवेचा प्रायव्हसी नियम वैयक्तिक चॅट जीपीटी अकाऊंटलाही तसाच लागू होतो, असे समजू नये.
काय काळजी घ्यायची?
एआय फोटो ट्रेण्ड मजेशीर वाटत असला तरी दुसऱ्या व्यक्तीचा फोटो तिच्या परवानगीशिवाय अपलोड करणे टाळणे योग्य ठरते. विशेषतः लहान मुलांचे फोटो AI सेवांवर अपलोड करताना प्रायव्हसी आणि कन्सेन्टचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. फोटोमध्ये घराचा पत्ता, ओळखपत्र, शाळेचे नाव, वाहन क्रमांक किंवा इतर संवेदनशील माहिती दिसत असल्यास ती माहितीही नकळत शेअर होऊ शकते.
मग 80s ट्रेण्ड करताना सुरक्षिततेसाठी काय कराल?
फोटो अपलोड करण्यापूर्वी त्यात अनावश्यक वैयक्तिक किंवा संवेदनशील माहिती दिसत नाही ना, हे तपासा. चॅट जीपीटी मधील प्रायव्हसी/डेटा कंट्रोल समजून घ्या आणि मॉडेल सुधारण्यासाठी कन्हर्सेशन वापरण्याबाबत उपलब्ध पर्याय आपल्या पसंतीनुसार निवडा. ज्या चॅट किंवा अपलोड फाईलची पुढे गरज नाही, त्यांचे व्यवस्थापन करा. अधिक प्रायव्हसी हवी असल्यास उपलब्ध टेम्पररी चॅट सारख्या पर्यायांचाही विचार करता येतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सोशल मीडियावरील कोणताही एआय ट्रेण्ड करताना ‘फोटो छान दिसेल का?’ यासोबत ‘मी कोणती माहिती शेअर करत आहे?’ हाही प्रश्न स्वतःला विचारा.
चॅट जीपीटी वर फोटो अपलोड केला म्हणजे तो चोरीला गेला किंवा त्याचा डिपफेक तयार होणारच, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. त्याचप्रमाणे अपलोड केलेला प्रत्येक फोटो आपोआप ट्रेनिंग साठी वापरला जातो, असेही नाही. मात्र वैयक्तिक फोटो हा पर्सनल डेटाचा भाग असू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही एआय सेवेला फोटो देण्यापूर्वी प्रायव्हसी सेटिंग, कन्सट आणि त्या फोटोमधून उघड होणारी माहिती यांचा विचार करणे हा अधिक सुरक्षित मार्ग आहे.