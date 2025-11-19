Whatsapp Data Leaked: मेटाची एक चूक आणि 3.5अब्ज यूजर्सचा डेटा धोक्यात, जागतिक स्तरावर मोठी घोडचूक!

Whatsapp Data leak: आजकाल व्हॉट्सअॅप वापरत नसेल असे यूजर्स क्वचितच सापडेल. प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअॅप आहे. आणि या माध्यमातून आपण एकमेकांच्या संपर्कात असतो. पण हाच डेटा लीक झाला तर?, प्रत्येकाचं वैयक्तिक संभाषण यामध्ये असतं. पण व्हॉट्सअॅप यूजर्ससाठी एक धक्कादायक वृत्त समोर आलंय. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ऑस्ट्रियाच्या व्हिएन्ना विद्यापीठातील सुरक्षा तज्ज्ञांनी व्हॉट्सअॅपच्या प्रणालीत एक गंभीर त्रुटी शोधली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
या त्रुटीमुळे जगभरातील 3.5 अब्ज यूजर्सचे फोन क्रमांक आणि प्रोफाइल माहिती लीक झाली. ही जगातील सर्वांत मोठी डेटा गळती आहे. 2017 पासून ही समस्या मेटाला माहीत होती. असे असले तरी 8 वर्षे ती कायम राहिली. परिणामी डार्क वेबवर ही माहिती विकली जात आहे.
सुरक्षा अभ्यासकांनी एक साधी स्क्रिप्ट तयार केली, जी एका तासात कोट्यवधी फोन क्रमांक व्हॉट्सअॅप सर्व्हरला तपासते. प्रत्येक वेळी अॅप नंबर सक्रिय आहे की नाही, ते सांगते आणि प्रोफाइल तपशील उघड करते. ही एक प्रकारची ‘स्क्रॅपिंग’ प्रक्रिया आहे, म्हणजे हॅकिंग नव्हे. यामध्ये खासगी संभाषणे सुरक्षित आहेत. कारण एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन अजूनही मजबूत आहे. पण हे क्रमांक आता डिजिटल ओळख झाले आहेत. ज्यामुळे सायबर गुन्हेगारांना फायदा होतो.
भारतात 50 कोटीहून अधिक व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हा लीक येथे सर्वांत धोकादायक आहे. गेल्या महिन्यांत +92, +84 किंवा +62 सारख्या परदेशी कोड्समधून व्हिडिओ कॉल्सचे प्रमाण वाढले आहे. डिजिटल अरेस्ट घोटाळे, पार्ट टाईम नोकरीच्या नावे फसवणूक आणि स्पॅम मेसेज वाढले आहेत. ही माहिती काळ्या बाजारात महागात विकली जाते. कारण सक्रिय नंबर्सची मागणी जास्त असते.
फेसबुकच्या मालकीची कंपनी मेटाने हा दोष 2017 मध्ये सांगितला गेला होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले. केंब्रिज अॅनालिटिका घोटाळ्याप्रमाणे, मेटा यापूर्वीही डेटा लीकशी जोडली गेली आहे. कंपनीने आता त्रुटी दुरुस्त केली असल्याचे सांगितलंय. पण कोणत्याही अकाऊंटच्या हॅकिंगचा पुरावा समोर आलेला नाही. असे असले तरीही आधीच लीक झालेली माहिती धोक्यात आहे. त्यामुळे मेटावर प्रश्न उभे होत आहे: हा बेफिकीरपणा की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष? असा प्रश्न विचारला जातोय.
डिजिटल युगात वावरताना पूर्ण गोपनीयता अशक्य आहे. पण सावधगिरी शक्य आहे. प्रोफाइल फोटो आणि ‘अबाउट’ मध्ये ‘ऑल’ऐवजी ‘माय कॉन्टॅक्ट’ करा. अज्ञात कॉलरांना सायलेंट ठेवण्याचा पर्याय सक्रिय करा. अनोळखी मेसेज टाळा आणि मजबूत गोपनीयता सेटिंग्ज वापरा. कंपन्यांनी यूजर्सच्या डेटाची काळजी घ्यावी. नाहीतर सायबर गुन्हे वाढतील आणि विश्वास कमी होईल.
उत्तर: नाही, फक्त फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो, ‘अॅबाउट’ माहिती आणि ऑनलाइन/ऑफलाइन स्टेटस सार्वजनिक झाले आहेत. खाजगी चॅट्स, फोटो-व्हिडिओ किंवा मेसेज पूर्णपणे सुरक्षित आहेत कारण एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन कायम आहे. ही हॅकिंग नव्हे, तर ऑटोमेटेड स्क्रिप्टने लाखो नंबर्स स्कॅन करून माहिती काढण्याची त्रुटी होती.
उत्तर: भारतात ५० कोटीहून जास्त व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते आहेत, म्हणजे सर्वांनाच धोका आहे. आता फसवे लोक परदेशी नंबरवरून (+९२, +८४, +८५ इ.) व्हिडिओ कॉल करतात, डिजिटल अटक घोटाळे, पार्टटाइम जॉब फ्रॉड, सेक्स्टॉर्शन आणि स्पॅम मेसेज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तुमचा नंबर आता डार्क वेबवर विकला जातोय.
उत्तर: ताबडतोब सेटिंग्ज → प्रायव्हसी मध्ये जा आणि प्रोफाइल फोटो → माय कॉन्टॅक्ट्स
लास्ट सीन व ऑनलाइन → माय कॉन्टॅक्ट्स
अॅबाउट → माय कॉन्टॅक्ट्स
‘सायलेंट अननोन कॉलर्स’ हा पर्याय सुरू करा.
अनोळखी व्यक्तींचे मेसेज-कॉल थेट उघडू नका, ब्लॉक करा आणि रिपोर्ट करा. ही त्रुटी मेटाने आता दुरुस्त केली आहे, पण आधीची गळती झालेली माहिती कायम धोक्यात आहे.