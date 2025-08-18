WhatsApp Deleted Message: व्हॉट्सअॅपवर डिलीट झालेले मेसेज नेहमीच लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करतात. आता एक सोपी ट्रीक जाणून घेऊया ज्यामुळे तुम्ही हे मेसेज पुन्हा वाचू शकता. फक्त एका क्लिकने तुम्हाला डिलीट झालेल्या चॅटचे सत्य समजेल आणि रहस्य उलगडेल. ही पद्धत तुमच्या मोबाईलमधील उपलब्ध सेटिंग्जमध्येच दडलेली आहे. ज्यामुळे इतर कटकटीपासून तुमची सुटका होते.
जर व्हॉट्सअॅपवर कोणताही मेसेज डिलीट झाला, तर चिंता करू नका. तुमच्या फोनमधील खास सेटिंगद्वारे हे मेसेज पुन्हा पाहता येतील. यासाठी 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री' हे वैशिष्ट्य उपयुक्त ठरते. ही पद्धत सोपी आहे आणि कोणत्याही बाहेरील अॅप्सशिवाय काम करते. फक्त तुमच्या डिव्हाइसच्या सेटिंगमध्ये काही बदल करावे लागतील, जे सर्वसामान्य वापरकर्त्यासाठी सोयीचे आहे.
नोटिफिकेशन हिस्ट्री हे तुमच्या फोनमधील असे साधन आहे, जे सर्व सूचना (नोटिफिकेशन्स) यादीबद्ध ठेवते. जर व्हॉट्सअॅपवर मेसेज आला आणि नंतर तो डिलीट झाला, तर ही सुविधा त्याचा ठेवा ठेवते. मात्र, हे फक्त तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा मेसेज आल्यानंतर सूचना तुमच्या स्क्रीनवर दिसली असेल. हे वैशिष्ट्य प्रामुख्याने अँड्रॉइड 11 किंवा त्यापेक्षा नवीन आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे.
सुरुवातीला तुमच्या फोनच्या सेटिंगमध्ये जा आणि 'सूचना व स्थितीपट्टी' पर्याय निवडा. त्यानंतर 'अधिक सेटिंग्स'मध्ये प्रवेश करून 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री'वर क्लिक करा. येथे 'टॉगल' चालू करावे, ज्यामुळे पुढील सर्व सूचना रेकॉर्ड होऊ लागतील. ही प्रक्रिया काही सेकंदांत पूर्ण होते आणि तुम्हाला तांत्रिक कौशल्याची गरज भासणार नाही.
नोटिफिकेशन हिस्ट्री सुरू केल्यानंतर, व्हॉट्सअॅपवरील डिलीट मेसेज पाहण्यासाठी सेटिंगमध्ये जा आणि 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री' उघडा. येथे व्हॉट्सअॅपच्या सूचना वेळेनिशी दिसतील. संबंधित चॅटवर टॅप करून तुम्ही डिलीट झालेले मेसेज वाचू शकता. ही पद्धत सोपी, सुरक्षित आणि तुमच्या फोनमध्येच असलेल्या साधनांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे बाहेरील अॅप्सची गरज भासत नाही.
उत्तर: व्हॉट्सअॅपवरील डिलीट मेसेज पुन्हा वाचण्यासाठी तुमच्या फोनमधील 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री' वैशिष्ट्याचा वापर करावा. सेटिंगमध्ये जाऊन सूचना इतिहास चालू करून डिलीट झालेल्या मेसेजची माहिती पाहता येते.
उत्तर: नोटिफिकेशन हिस्ट्री हे फोनमधील असे साधन आहे जे सर्व सूचना रेकॉर्ड करते. जर व्हॉट्सअॅपवर मेसेज आला आणि नंतर डिलीट झाला, तर ही सुविधा त्याचा ठेवा ठेवते, परंतु मेसेजची सूचना आधी दिसली असली पाहिजे. हे अँड्रॉइड 11 किंवा त्यापुढील आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे.
उत्तर: सेटिंगमध्ये 'सूचना व स्थितीपट्टी' निवडून 'अधिक सेटिंग्स'मध्ये जा. 'नोटिफिकेशन हिस्ट्री'वर टॉगल चालू करा. त्यानंतर सूचना इतिहासात व्हॉट्सअॅपच्या डिलीट मेसेजची माहिती वेळेनिशी दिसेल, ज्यावर टॅप करून ते वाचता येईल.