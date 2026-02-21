Whatsapp New Feature: व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्यांसाठी लवकरच एक खास बदल येणार आहे. ग्रुपमध्ये उशिरा जॉईन झालेल्या व्यक्तीला आधी काय चर्चा झाली हे समजत नसल्याने वारंवार “काय चाललंय?” असा प्रश्न विचारावा लागतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी कंपनी नवीन सुविधा आणत आहे. या फीचरमुळे नव्या सदस्याला मागील काही महत्त्वाचे मेसेज एकाच वेळी पाहता येतील. त्यामुळे ग्रुपमधील संवाद अधिक स्पष्ट आणि सोपा होईल. विशेष म्हणजे ही सुविधा पूर्णपणे वापरकर्त्यांच्या नियंत्रणात असेल आणि गोपनीयतेबाबतही कंपनीने सुरक्षिततेचा दावा केला आहे.
ग्रुपमध्ये येणाऱ्या नव्या मेंबरला मोठी मदत
नवीन ‘Group Message History’ फीचरमुळे ग्रुपमध्ये नुकतेच सामील झालेल्या सदस्याला मागील 25 ते 100 पर्यंत अलीकडील मेसेज पाठवता येणार आहेत. हे मेसेज अॅडमिन किंवा ग्रुपमधील मेंबर निवडून शेअर करू शकतात. त्यामुळे नवीन व्यक्तीला आधी काय चर्चा झाली, कोणता निर्णय घेतला किंवा कोणत्या विषयावर बोलणं सुरू आहे हे लगेच कळेल.
हे मेसेज साध्या चॅटमध्ये मिसळून दिसणार नाहीत. ते स्वतंत्र स्वरूपात दिसतील, त्यात पाठवणाऱ्याचे नाव आणि वेळ (timestamp) स्पष्ट असेल. त्यामुळे गोंधळ होणार नाही आणि संभाषण समजायला सोपं जाईल.
ही सुविधा स्वयंचलित नसणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक वेळी हिस्ट्री शेअर करण्याचा निर्णय ग्रुप अॅडमिन किंवा मेंबर स्वतः घेऊ शकतो. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन कायम राहणार असल्याने वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील असा दावा करण्यात आला आहे.
ग्रुप अॅडमिनला हे फीचर पूर्णपणे बंद करण्याचाही पर्याय मिळणार आहे. मात्र गरज पडल्यास अॅडमिन स्वतः नवीन सदस्याला मेसेज हिस्ट्री पाठवू शकतो. जेव्हा अशी हिस्ट्री शेअर केली जाईल तेव्हा ग्रुपमधील इतर सदस्यांना त्याची नोटिफिकेशन मिळेल.
आज अनेक लोक ऑफिस काम, कुटुंब, मित्र किंवा सोसायटीसाठी ग्रुप चॅटवर अवलंबून असतात. मिटिंग्स, कार्यक्रम, ट्रिप प्लॅनिंग किंवा सूचना देताना अनेक महत्त्वाचे मेसेज राहून जातात. या नव्या फीचरमुळे समन्वय सुधारेल आणि वारंवार माहिती पुन्हा सांगण्याची गरज कमी होईल.
एकूणच, व्हॉट्सअॅपचा हा बदल ग्रुप कम्युनिकेशन अधिक व्यवस्थित आणि वेळ वाचवणारा ठरण्याची शक्यता आहे. नवीन सदस्यासाठी सुरुवातीचा गोंधळ कमी होईल आणि ग्रुपमधील चर्चा अधिक सुटसुटीतपणे पुढे जाईल.