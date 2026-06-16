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Jio, Airtel आणि Vi मध्ये कोण देतंय सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन? कमी किंमतीत मिळणार जास्त डेटा!

दिवसेंदिवस रिचार्जचे प्लॅन हे वाढत चालले आहेत, त्यामुळे खिशातील पैसे देखील जास्त खर्च होत आहेत. कोणत्या रिचार्जमध्ये ग्राहकांना किती फायदा होणार हे अनेकांना समजत नाही. आज या लेखामध्ये तुम्हाला आम्ही महत्वाची माहिती देणार आहोत. 

Published: Jun 16, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:04 PM IST
Jio, Airtel आणि Vi मध्ये कोण देतंय सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन? कमी किंमतीत मिळणार जास्त डेटा!

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