/Jio, Airtel आणि Vi मध्ये कोण देतंय सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन? कमी किंमतीत मिळणार जास्त डेटा!

Affordable recharge plans : जर तुम्ही सर्वात स्वस्त प्लॅनच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी! दिवसेंदिवस रिचार्जचे प्लॅन हे वाढत चालले आहेत, त्यामुळे खिशातील पैसे देखील जास्त खर्च होत आहेत. अनेकदा जेव्हा आपण रिचार्ज करतो त्यावेळी कोणता रिचार्ज करावा आणि कोणत्या रिचार्जमध्ये ग्राहकांना किती फायदा होणार हे अनेकांना समजत नाही. आज या लेखामध्ये तुम्हाला आम्ही महत्वाची माहिती देणार आहोत. जर तुम्हाला कमी किंमतीत 5G सेवेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमच्या मनात हा प्रश्न आला असेल की जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयमध्ये सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन कोण देतो?
व्होडाफोन आयडिया मागील काही दिवसांपासून प्रचंड त्रस्त आहेत त्याचे कारण म्हणजेच व्होडाफोन आयडिया यांच्या प्लॅन्सच्या वाढलेल्या किंमती. व्होडाफोन आयडिया आपल्या ग्राहकांना 349 रुपयांमध्ये सर्वात स्वस्त 5G प्लॅन ऑफर करत आहे. या प्लॅनची वैधता 28 दिवसांची असून त्यात अनेक अतिरिक्त फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना दररोज 1.5 जीबी, हाय-स्पीड डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस हे फायदे मिळणार आहेत. याव्यतिरिक्त ग्राहकांना बिंज ऑल नाईट, व्हीआय मूव्हीज अँड टीव्ही, डेटा डिलाईट आणि वीकेंड डेटा रोलओव्हर यांसारख्या फीचर्सचा लाभ देखील मिळणार आहे.
हे ही वाचा
जिओच्या ग्राहकांसाठी मौजा ही मौजा आहे, जिओ त्याच्या ग्राहकांसाठी सर्वात स्वस्त प्लॅन हा 198 रुपयांमध्ये देत आहे. यामध्ये जिओ त्यांच्या ग्राहकांना 5G अनुभव घेण्याची संधी देते. हा जिओ कंपनीचा सर्वात स्वस्त आणि त्यांच्या ग्राहकांना परवडणारा प्लॅन आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना मिळणाऱ्या फायदांबद्दल सांगायचे झाले तर या प्लॅनची वैधता ही 14 दिवसांची आहे. यामध्ये ग्राहकांना दररोज 2 जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस हे फायदे मिळणार आहेत. याशिवाय जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाऊडची सुविधा देखील दिली जाते.
तुमच्याकडे एअरटेलचा सिम असेल तर कंपनीचा सर्वात परवडणारा 5G प्लॅन 379 रुपयांचा आहे. हा प्लॅन अशा युजर्ससाठी आहे ज्यांना कमी किंमतीत 5G स्पीडचा अनुभव घ्यायचा आहे. एअरटेलच्या 379 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये दररोज 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस मिळतात. या प्लानमध्ये 300 जीबी एफयूपी लिमिट मिळते. या प्लॅनमध्ये 6 महिन्यांसाठी ऍपल म्युझिक आणि 1 महिन्यासाठी 30 जीबी गुगल वन क्लाऊड स्टोरेजचा विनामूल्य ऍक्सेस देखील मिळतो.