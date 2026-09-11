/18 वर्षांपूर्वी भारतात पहिला आयफोन कोणी घेतला? किंमत होती फक्त ३१ हजार; आजचा आयफोन पाहून बसेल धक्का!

आज आयफोन म्हटलं की प्रीमियम स्मार्टफोनची ओळख मानली जाते. दरवर्षी नवीन मॉडेलच्या लाँचवेळी ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता असते. मात्र, भारतात आयफोनची सुरुवात नेमकी कशी झाली आणि देशातील पहिला आयफोन कोणी खरेदी केला होता? याची कहाणीही तितकीच रंजक आहे. NDTVच्या वृत्तानुसार, भारतात आयफोनचा अधिकृत प्रवेश २००८ मध्ये आयफोन 3Gच्या माध्यमातून झाला.
Appleचा पहिला आयफोन २००७ मध्ये लाँच झाला होता. मात्र, हा पहिला मॉडेल भारतात अधिकृतपणे उपलब्ध झाला नव्हता. त्यावेळी तो अमेरिका आणि काही निवडक देशांमध्ये विक्रीसाठी आणण्यात आला होता. भारतासाठी Appleने पुढील वर्षी म्हणजे २००८ मध्ये आयफोन 3G सादर केला. त्यामुळे भारतातील आयफोनच्या अधिकृत प्रवासाची सुरुवात आयफोन 3Gपासून झाली.
NDTVच्या वृत्तानुसार, भारतातील पहिला आयफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचे नाव स्वाती होते. त्या त्यावेळी विद्यार्थिनी होत्या. आयफोन भारतात उपलब्ध झाल्याची माहिती मिळताच त्या गुरुग्राममधील सहारा मॉलमध्ये पोहोचल्या. ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीने विक्री सुरू असल्याने सर्वात आधी पोहोचलेल्या स्वाती यांच्या नावावर भारतातील पहिला आयफोन खरेदी करण्याचा मान गेला.
आज लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचलेल्या आयफोनच्या किमतीच्या तुलनेत त्या काळातील किंमत ऐकून आश्चर्य वाटू शकते. ८GB स्टोरेज असलेल्या आयफोन 3Gची भारतातील किंमत ३१,००० रुपये ठेवण्यात आली होती. म्हणजेच १८ वर्षांपूर्वी स्मार्टफोनसाठी ३१ हजार रुपये मोजणे ही मोठी गोष्ट होती. स्वाती यांनी याच किमतीत भारतातील पहिला आयफोन खरेदी केला होता.
भारतामध्ये आयफोन 3G आणताना Appleने स्थानिक टेलिकॉम कंपन्यांसोबत भागीदारी केली होती. भारती एअरटेल आणि वोडाफोन यांच्या सहकार्याने आयफोन 3G भारतात सादर करण्यात आला. 3G नेटवर्क क्षमतेसह आलेल्या या फोनमध्ये ८GB स्टोरेज असलेले बेस मॉडेल उपलब्ध होते. त्या काळात मोबाइल इंटरनेटचा अनुभव बदलण्याच्या दृष्टीने 3G ही महत्त्वाची सुविधा मानली जात होती.
२००८ मध्ये ३१ हजार रुपयांत मिळणाऱ्या आयफोनपासून Appleचा प्रवास आता खूप पुढे आला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये कंपनीने आयफोन 18 Pro आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स सादर केले आहेत. भारतात आयफोन 18 Proची सुरुवातीची किंमत ₹१,६४,९००, तर आयफोन 18 Pro Maxची सुरुवातीची किंमत ₹१,७९,९०० आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये २५६GBपासून २TBपर्यंत स्टोरेज पर्याय आहेत.
भारतामधील पहिल्या आयफोन 3Gपासून आजच्या आयफोन 18 Proपर्यंतचा प्रवास पाहिला तर तंत्रज्ञान आणि किंमत या दोन्ही बाबतीत मोठा बदल दिसतो. २००८ मध्ये ८GB स्टोरेज असलेला फोन ३१ हजार रुपयांत मिळत होता; आज Pro मॉडेलमध्ये २TB स्टोरेज आणि अत्याधुनिक कॅमेरा-सिस्टमसह किंमत ३ लाख रुपयांच्या पुढे जाते. आयफोन 18 Proची भारतातील विक्री १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून प्री-ऑर्डर १२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहेत. भारतात आयफोनचा अधिकृत प्रवेश २००८ झाली आहे. पहिला भारतीय मॉडेल — आयफोन 3G होता. पहिली ग्राहक स्वाती नावाची विद्यार्थिनी होती. पहिली खरेदी — गुरुग्राम, सहारा मॉलमध्ये झाली.पहिल्या आयफोन 3Gची किंमत ₹३१,००० होती. यात स्टोरेज ८GB तर आयफोन 18 Proची सुरुवातीची किंमत ₹१,६४,९०० होती.