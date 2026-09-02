Explainer : AI ने तयार केलेल्या कलाकृती खरा 'मालक' कोण? जाणून कॉपीराइट नियम

एआयचा वापर करुन आपण अनेकदा अनेक वेगवेगळे व्हिडिओ आणि फोटो तयार करत असतो. एआय आपल्याला हवे तसे लेख लिहून देऊ शकते, फोटो किंवा व्हिडिओ तयार करु शकते. पण मग त्याला माणसाप्रमाणे निर्माता मानले जाते का? एआयने जर एखादा लेख, फोटो किंवा व्हिडिओ तयार केला तर मग तो कोणाच्या मालकीचा असतो आणि कोणाला कॉपीराइट मिळू शकतो का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला देऊ शकतो.
भारताच्या कॉपीराइट कार्यालयाने एक मनोरंजक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी एक निर्णय घेण्यात आला आहे यामध्ये कॉपीराइट रजिस्ट्रार प्रा. उन्नत पी. पंडित यांनी सांगितले आहे की, “A Recent Entrance to Paradise” या कलाकृतीने कॅापीराइट कायद्याच्या कलम 13 च्या अंतर्गत आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत. अमेरिकन संगणक शास्त्रज्ञ स्टीफन थेलर यांनी त्यांच्या 'डाबस' (DABUS) नावाच्या एआय प्रणालीने तयार केलेल्या डिजिटल चित्राच्या कॉपीराइट नोंदणीसाठी केलेला अर्ज कार्यालयाने स्पष्टपणे फेटाळण्यात आला आहे. आता हे कॉपीराइट नोंदणीसाठी केलेला अर्ज कार्यालयाने का फेटाळला याबद्दल वाचा.
'डाबस' (DABUS) नावाच्या एआय प्रणालीचा अर्ज फेटाळल्यानंतर कॅापीराइट कार्यालयाने सांगितले आणि मान्य केले की एआयने तयार केलेला फोटो हा मूळ आहे पण याचा अर्थ असा होणार नाही की एआयने तयार केलेला प्रत्येक फोटो किंवा व्हिडिओवर डोळे झाकून त्याच्यावर कॅापीराइट कारवाई केली जाईल. यामागचे कारण म्हणजेच कायद्यामध्ये "मानवी कर्तृत्वाचा" नियम अजूनही लागू होतो. याचा अर्थ असा की, एखादी कलाकृती कितीही उत्कृष्ट असली तरी, कायद्यानुसार तिचा मूळ निर्माता माणूसच असला पाहिजे असे सांगण्यात आले आहे. या निकालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, जर एखादी गोष्टी निर्माण केली जाते तर त्या व्यक्तीची दूरदृष्टी आणि जबाबदारीने ती कलाकृती अस्तित्वात आणते. त्यामुळे त्या कलाकृतीच्या निर्मितीचे श्रेय हे ती निर्माण करणाऱ्या ब्रश, कॅमेरा, संगणक किंवा एआयला नाही असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.
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भारताच्या कॉपीराइट कार्यालयाने घेतलेला हा पहिलाच निर्णय आहे जो थेट या प्रश्नावर भाष्य करतो की, जर एआयने एखादी कलाकृती निर्माण केली, तर कायद्याच्या दृष्टीने तिचा खरा 'मालक' कोण असेल? 2026 मध्ये, स्टीफन थेलर नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने त्या चित्रावर कॉपीराइटसाठी अर्ज दाखल केला. यावेळी दावा करण्यात आला होता की, हे चित्र त्याच्या 'डाबस' (DABUS) नावाच्या एआय प्रणालीद्वारे पूर्णपणे स्वयंचलितपणे तयार केले गेले होते. यावेळी या अर्जामध्ये निर्मात्याऐवजी त्याच्या एआयचे नाव होते. हा अर्ज कॉपीराइट कार्यालयाने लगेचच फेटाळला यावेळी भारतीय कायदा एआयला (AI) एक वैध निर्माता म्हणून मान्यता देऊ शकतो का? आणि जर एखादे चित्र एआयनेच (AI) तयार केले असेल, तर त्याचे श्रेय कायदेशीररित्या कोणाला मिळायला हवे? सुनावणीच्या वेळी थेलरला त्याच्या अर्जामध्ये दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात आली होती पण तो त्याच्या निर्णय बदलण्यास तयार नव्हता आणि त्या चित्राचा खरा निर्माता कोणी माणूस नसून, त्याचा एआय, डाबस (DABUS), होता.
कार्यालयाने स्पष्टपणे सांगितले, "केवळ एआय अंतिम प्रतिमा तयार करते म्हणून ते संपादक, प्रिंटर, कॅमेरा किंवा फोटो सॉफ्टवेअरपेक्षा अधिक काही बनत नाही. केवळ काम पूर्ण करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली म्हणून कोणत्याही उपकरणाला 'निर्माता' मानले जाऊ शकत नाही."