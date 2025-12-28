English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टेक
  मोबाइल चार्जर फक्त काळे किंवा पांढरे का असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

मोबाइल चार्जर फक्त काळे किंवा पांढरे का असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

Mobile Chargers Colour:  मोबाइल चार्जर आणि केबल्स बहुतेक वेळा काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगातच का दिसतात? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 06:09 PM IST
मोबाइल चार्जर फक्त काळे किंवा पांढरे का असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!
मोबाईल चार्जर

Mobile Chargers Colour: आजकाल प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो. फोन कॉल्सपासून व्हिडीओ पाहण्यापर्यंत सर्व कामे मोबाईलद्वारे होत असतात. पण मोबाईलबद्दलच्या अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात. मोबाइल चार्जर आणि केबल्स बहुतेक वेळा काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगातच का दिसतात? असा प्रश्न कधी तुम्हाला कोणी विचारला का?  कंपन्या हे रंग निवडण्यामागे खूप विचार करतात, जेणेकरून उत्पादन स्वस्त, सुरक्षित आणि वापरायला सोयीचे राहते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

उष्णता नियंत्रणासाठी उत्तम पर्याय

चार्जिंगच्या वेळी फोन आणि चार्जर थोडे गरम होतात. काळा रंग उष्णता चांगली शोषून घेतो आणि बाहेर सोडतो, तर पांढरा रंग सूर्यप्रकाश किंवा उष्णता परावर्तित करतो. या दोन्ही रंगांमुळे चार्जरची अतिउष्णता टाळली जाते आणि ओव्हरहीटिंगचा धोका कमी होतो. इतर रंग वापरल्यास उष्णता योग्यरीत्या नियंत्रित होण्यात अडचण येऊ शकते, म्हणून हे रंग विज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वोत्तम मानले जातात.

उत्पादन खर्च कमी ठेवणे

मोबाइल कंपन्या दरवर्षी लाखो-कोट्यवधी चार्जर बनवतात. काळा आणि पांढरा हे मूलभूत रंग असल्याने त्यासाठी विशेष रंगकाम किंवा रसायने वापरावी लागत नाहीत. इतर रंगांसाठी मशीन वारंवार स्वच्छ करावी लागते किंवा अतिरिक्त डाई खरेदी करावी लागते, ज्यामुळे खर्च वाढतो. या साध्या रंगांमुळे उत्पादन प्रक्रिया जलद आणि स्वस्त होते, जे व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरते. 

यूजर्सना सोयीचे

चार्जर काळा किंवा पांढरा असल्याने तो कोणत्याही फोनच्या रंगाशी जुळवण्याची गरज नाही. जर चार्जर विविध रंगांत आले तर, एखादा खराब झाल्यास त्या नेमक्या रंगाचा शोध घ्यावा लागेल, ज्यामुळे गैरसोय होईल. हे तटस्थ रंग यूजर्सना सहज रिप्लेसमेंट मिळवता येते आणि रोजच्या वापरात कोणतीही अडचण येत नाही.

सुरक्षा चाचण्यांमध्ये मदत

चार्जर बाजारात येण्यापूर्वी आग लागण्याची, शॉर्टसर्किटची किंवा इतर जोखीमांच्या कठोर चाचण्या होतात. काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगावर जळण्याचे डाग, वितळणे किंवा धूराचे निशाण लगेच दिसतात, ज्यामुळे चाचणी सोपी आणि अचूक होते. इतर रंगांत हे निशाण लपून राहू शकतात. शिवाय, या रंगांच्या प्लास्टिकची रचना आधीच प्रमाणित असते, म्हणून सुरक्षा मानके लवकर मंजूर होतात.

टिकाऊपणा

काळा रंग घाण, खरचटणे किंवा डाग लपवतो, तर पांढरा रंग स्वच्छ आणि आकर्षक दिसतो. रोजच्या वापरात चार्जर खूप हाताळला जातो, त्यामुळे हे रंग दीर्घकाळ टिकतात आणि नव्यासारखे दिसत राहतात. इतर चमकदार रंग लवकर फिके पडू शकतात किंवा घाण दिसू लागते.

कशी असते बिझनेस स्ट्रॅटर्जी? 

बाजारात सर्व कंपन्या हे रंग वापरतात, त्यामुळे ग्राहकांना हा रंग परिचित वाटतो आणि त्यांचा विश्वासदेखील वाढतो. विविध रंग वापरल्यास ब्रँडिंग गुंतागुंतीची होऊन अतिरिक्त खर्च येतो. हे रंग सर्व फोन आणि वातावरणाशी सुसंगत असतात, ज्यामुळे कंपन्यांना जागतिक स्तरावर एकसमान उत्पादन करता येते.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

