स्मार्ट हायरिंगवर मोठा प्रभाव: रिक्रुटर्स आता व्यवसायासाठी अधिकाधिक महत्त्वाचे का ठरत आहेत

कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) भरती करणारे प्रतिभेचे मूल्यांकन कसे करतात आणि भरतीचे यश कशाने ठरते, याची व्याख्याच बदलली आहे. मोठ्या संख्येने येणाऱ्या अर्जांच्या गर्दीत, प्रतिभेच्या गुणवत्तेसोबतच भरतीसाठी लागणारा वेळही महत्त्वाचा बनत आहे – ज्यामुळे वेग, कौशल्ये आणि गुंतवणुकीवरील परतावा (ROI) यांचा समतोल साधणे अनिवार्य झाले आहे. परिणामी, भरती करणारे मूल्यांकनासाठी डेटा तंत्रज्ञान आणि AI वर अवलंबून आहेत, आणि मोठ्या संख्येने अर्जावर कामऐवजी मूल्यांकनावर अधिक वेळ देत आहेत. भारतातील 52% भरती करणारे अधिक स्मार्ट भरती तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत असल्याने, AI भरती करणाऱ्यांना प्रतिभा ओळखण्यासाठी आणि व्यवसायासाठी योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी अंतिम फिल्टर बनवत आहे.
झी मीडियाच्या 'बियॉन्ड AI, CVs & JDs' या लिंक्डइनसोबतच्या विशेष मालिकेच्या पहिल्या भागात, लिंक्डइन टॅलेंट अँड लर्निंग सोल्युशन्स, इंडियाच्या प्रमुख रुची आनंद आणि विप्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैन यांनी चर्चा केली. AI भरती करणाऱ्यांच्या प्राथमिकता कशा बदलत आहे, यशाची मानके कशी नव्याने आकार घेत आहे आणि त्यांना धोरणात्मक प्रतिभा सल्लागार (strategic talent advisors) म्हणून विकसित होण्यास कशी मदत करत आहे.
जलद भरती = चांगली.
अधिक स्मार्ट भरती = उत्तम.
व्यावसायिक हेतूने भरती = अत्यंत महत्त्वाची
आजचे भरती करणारे पूर्णपणे वेगळ्या उद्दिष्टाने काम करत आहेत. लिंक्डइनच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय भरती करणाऱ्यांसाठी सर्वोच्च प्राधान्यक्रम म्हणजे हस्तांतरणीय कौशल्ये असलेले उच्च-गुणवत्तेचे उमेदवार शोधणे (52%), अधिक स्मार्ट भरती तंत्रज्ञान स्वीकारणे (52%) आणि त्याचबरोबर, C-suite नेत्यांना भरती गुंतवणुकीवरील परतावा (ROI) सिद्ध करणे (46%). हा बदल व्यवहारात्मक भरतीपासून दूर जाऊन व्यवसायाशी जोडलेल्या परिणामांकडे व्यापक बदलाचे प्रतिबिंब आहे.
या भागादरम्यान, आनंद यांनी हा बदल स्पष्टपणे मांडला. त्या नमूद करतात की, भरती करणारे आज 'प्रत्येक भरतीमागील खर्चावरून प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागील महसुलाकडे' लक्ष केंद्रित करत आहेत, म्हणजेच केवळ जागा लवकर भरण्याऐवजी प्रत्येक भरतीमुळे मोजता येण्याजोगा प्रभाव पडेल याची खात्री करत आहेत. संस्था भरतीचे मूल्यांकन किती कमी खर्च केला यावरून नाही, तर भरतीमुळे कार्यबलाची (workforce) कामगिरी, उत्पादकता आणि एकूण व्यावसायिक उत्पादन किती प्रभावीपणे वाढते यावरून करत आहेत.
वेग, गुणवत्ता आणि अचूकतेच्या वाढत्या मागणीमुळे, अधिक भरती करणारे भरती प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर AI-पॉवर्ड साधनांवर अवलंबून आहेत. स्क्रीनिंग आणि मूल्यांकनापासून ते वैयक्तिक संपर्कापर्यंत – AI भरतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाधिक मदत करत आहे, परंतु त्याचे मूल्य निर्णयक्षमता, प्रशासन आणि भूमिकेच्या स्पष्टतेवर अवलंबून असते.
जैन यांनी विप्रोचे एक ठोस उदाहरण दिले. AI आता कंपनीला कौशल्य आवश्यकतांवर आधारित नोकरीचे वर्णन तयार करण्यास मदत करते, ज्यामुळे भूमिकांची व्याख्या पदांऐवजी क्षमतांवरून केली जाते. ते पुढे स्पष्ट करतात की, त्यांच्या सिस्टीम आता या कौशल्य-आधारित आवश्यकतांनुसार प्रोफाइल तपासतात, ज्यामुळे मानवी श्रम कमी होतात आणि निवडलेल्या उमेदवारांच्या यादीची गुणवत्ता सुधारते. विप्रो पहिल्या फेरीच्या मुलाखती घेण्यासाठी देखील एआयचा वापर करते, ज्यामुळे सुसंगतता सुधारते, पूर्वग्रह कमी होतो आणि भरती करणाऱ्यांचा वेळ वाचतो, ज्यामुळे ते अधिक महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. जैन म्हणतात, “एआय पुनरावृत्तीची कामे कमी करते, जेणेकरून भरती करणारे खरोखर महत्त्वाच्या गोष्टींवर अधिक वेळ घालवू शकतील.”
संपूर्ण भारतात, हा पॅटर्न वेगाने वाढत आहे. भरती करणारे आता जलद निवड करण्यासाठी, अधिक हुशारीने संवाद साधण्यासाठी, वैयक्तिक पातळीवर संवाद साधण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षम भरती प्रक्रिया तयार करण्यासाठी एआयचा वापर करत आहेत.
केवळ अंमलबजावणी भागीदार म्हणून न पाहता, भरती करणारे अधिकाधिक धोरणात्मक सल्लागारांची भूमिका बजावत आहेत, जे संघटनात्मक क्षमता आणि दीर्घकालीन वाढीवर प्रभाव टाकतात. आनंद नमूद करतात की, हा बदल नेहमीच सुरू होता, परंतु आता एआयमुळे त्याला लक्षणीय गती मिळत आहे. कौशल्ये, भरतीचे नमुने आणि प्रतिभेच्या हालचालींची सखोल माहिती असल्याने, भरती करणारे कार्यबल (workforce) धोरणाला एक अनोखा दृष्टिकोन देतात. एआय त्यांना अधिक समृद्ध डेटा उपलब्ध करून देऊन याला अधिक प्रभावी बनवते, ज्यामुळे ते गरजांचा अंदाज लावू शकतात, व्यवसाय नेत्यांशी सल्लामसलत करू शकतात आणि संघटनात्मक उद्दिष्टांशी जुळणाऱ्या प्रतिभा पाइपलाइनची रचना करू शकतात.
लिंक्डइनच्या संशोधनातून या बदलाला दुजोरा मिळतो, ज्यात 90% भरती करणाऱ्यांनी सांगितले की एआय त्यांना धोरणात्मक करिअर सल्लागार म्हणून उन्नत करेल, आणि 89% लोकांचा विश्वास आहे की ऑटोमेशनमुळे त्यांना मूल्यवर्धित कामासाठी वेळ मिळेल. जैन यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, याचा व्यवसायावर मूर्त परिणाम होतो — भरतीची गुणवत्ता सुधारते, उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढते, आणि कार्यबलामध्ये अधिक चपळता येते - ज्यामुळे भरती करणारे व्यवसायासाठी खरे वाढीचे भागीदार म्हणून ओळखले जातात.
