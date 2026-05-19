/“लॉकडाऊन लागू होणार?” व्हॉट्सॲपवरील व्हायरल मेसेजमागचं जाणून घ्या सत्य! वाचा सविस्तर

इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या वातावरणामुळे सर्वांनाच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे सोशल मिडियावर त्याचबरोबर व्हॅाट्सअॅपवर पीडीएफमार्फत अनेक सूचनांचे मेसेज फिरत आहेत. पण या लॅाकडाउनच्या सुचनांमध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
जगभरामध्ये मागील काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण वाढत चालले आहे. एकिकडे इराण आणि अमेरिकेमध्ये यांच्यामध्ये सुरु असलेले युद्ध तर दुसरीकडे हंताव्हायरस आणि इबोलासारख्या विषाणूंच्या व्हायरसबद्दल जगभरामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. मागील काही दिवसांपासून जगभरामध्ये अनेक अडचणींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या वातावरणामुळे तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ होत चालली आहे. तर जागतिक बाजारपेठांवर देखील यासंदर्भात दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. इंटरेट रिचार्जच्या महागाईबद्दल देखील चर्चा सध्या सुरु आहे.
मागील काही दिवसांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'वर्क-फ्रॉम-होम' करण्याचे आवाहन कंपन्यांना केले होते. मोदींनी सांगितले होते की घरुन काम नागरिकांनी केले तर तेवढीच इंधनाची बचत होण्यास मदत होईल, त्याचबरोबर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये देखील सातत्याने वाढ होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषणामध्ये तर माहिती दिली होतीच. आता सोशल मिडियावर आणि व्हॅाट्सअॅपवर देखील लॅाकडाउनच्या सुचनांचे मेसेज देखील शेअर केले जात आहेत. अनेक व्हॅाट्सअॅपवर पीडीएफ शेअर केल्या जात आहेत तर काहींना यासंदर्भात सुचना देखील देण्यात आल्या आहेत. पण देशामध्ये खरोखरच लॉकडाउन लागणार आहे का? यासंदर्भात सत्य तुम्हाला सांगणार आहोत.
सोशल मिडिया गुन्हांचा प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत, मागील काही वर्षामध्ये व्हॅाट्सअॅपवर बॅंक खात्यामधून पैसे जाणे एखाद्या लिंकवर क्लिक करणे हे सायबर गुन्हे वाढत चालले आहेत. सायबर तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात येत आहे की वॉर लॉकडाऊन नोटीस.pdf' किंवा 'इमर्जन्सी लॉकडाऊन ऑर्डर अशा प्रकारचे कोणतेही तुमच्या व्हॅाट्सअॅपवर फाईल आल्यास ते उघडणे तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरु शकते. यांसारख्या फाईल्स व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि इतर मेसेजिंग ॲप्सवर सातत्याने फिरत आहेत, या तुम्हाला सुचनांसारख्या वाटू शकतात पण हे बनावट आदेश फसवणूक करणाऱ्यांचे असतात.
तुमच्या सोशल मिडियावर अनेक धोकादायक फाइल्स, फिशिंग लिंक्स किंवा पीडीएफ असे पाठवले जाते, जर वापरकर्त्यांने ती डाऊनलोड केली किंवा दिलेल्या लिंकवर क्लिक केले तर त्यांचा मोबाईल हॅक होऊ शकतो. अनेकदा यूजर्सला बनावट वेबसाइटवरच्या मार्फत बॅंक डिटेल्स, ओटीपी आणि वैयक्तिक माहितीच्या मार्फत माहिती घेतली जाते आणि सायबर फसवणूक तुमची केली जाऊ शकते