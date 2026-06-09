'मोबाईल ठेव...!' वारंवार सांगूनही न ऐकणाऱ्या मुलांना शिस्त लावणारे AI फिचर; आपोआप ब्लॉक होणार App

WWDC 2026 Apple iOS 27 : प्रगतीपथावर असणाऱ्या या जगामध्ये दर दिवशी काही नवी तंत्रज्ञानं विकसित होत आहेत. नव्यानं विकसित होणाऱ्या या तंत्रज्ञानांचा वापर विविध कामांसाठी, विविध हेतूंनी होत आहे. मात्र, त्याचा गैरवापर ही या नाण्याची आणखी एक बाजू. अगदी सहजपणे एका क्लिकवर कोणत्याही विषयाची माहिती उपलब्ध होणं हा जरी सकारात्मक बदल असला तरीही ही उपलब्धता अल्पवयीन मुलांच्या पालकांसाठी मात्र एका वळणावर डोकेदुखीचं रुप घेत आहे. सतत हातात मोबाईल घेऊन बसणारी मुलं, त्यांच्या नजरेस पडणारे शॉर्ट्स यांचा परिणाम नकळत या मुलांवर होत असतो आणि यापैकी अनेक गोष्टींवर पालकांचं नियंत्रण नसतं. आता मात्र ही मोठी समस्या एका AI फिचरनं दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
नुकतंच अॅपलनं ऑनलाईन सुरक्षा आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार Child Safety Features चा नवा सेट सादर केला आहे. अॅपलच्या हेल्थ आणि फिटनेस वाइस प्रेसिडेंट डॉ. सुम्बुल देसाई यांच्या माहितीनुसार या नव्या अपडेटमुळं आई- वडिलांच्या मनातील भीती कमी होईल. कारण, त्यांना एक असं Tool मिळणार आहे, ज्या माध्यमातून त्यांची मुलं फोन वर नेमकं काय पाहत आहेत हे पालकांना ठरवता येईल. इतकंच नव्हे तर मुलं कोणाशी बोलत आहेत, किती वेळ आणि कोणते अॅप वापरत आहेत या साऱ्याचं नियंत्रण पालकांकडे असेल.
iOS 27 च्या नव्या अपडेटसह मिळणारं फिचर मुलांचा आयपॅड आणि आयफोन वापरण्याचा अनुभव आणखी सुरक्षित ठरवेल. ज्या मुलांकडे आयफोन नाही, त्यांच्यावर Apple Watch For Your Kids हा एक पर्याय लक्ष ठेवेल. ज्या माध्यमातून 'फाइंड माई' App च्या सहाय्यानं मुलांचं लाईव्ह लोकेशन पालकांना ट्रॅक करता येईल. शाळेच्या वेळात मुलांचं लक्ष विचलित होऊ नये यासाठी त्या तासांत Schooltime Mode सुरू होईल. ज्यामुळं सर्व प्रकारचे नोटिफिकेशन आणि अॅप ब्लॉक होतील.
मुलांना डिजिटल युगाचा सुरक्षित अनुभव देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं काम असेल Child Account सेट करणं. अॅपलच्या या नव्या अपडेटअंतर्गत पालकांना मुलाचं अकाऊंट बनवता येईल. जिथं पूर्ण यंत्रणा पाल्याच्या वयाच्याच हिशोबानं काम करेल. थोडक्यात या ब्राऊजरवर प्रौढांसाठीची संकेतस्थळं (Website) आपोआपच ब्लॉक केली जातील. शिवाय App Store मधूनही वयाच्याच हिशोबानं अॅप डाऊनलोड करण्याची मुभा असेल. 13 वर्षांहून कमी वय असणाऱ्या मुलांसाठी हे अकाऊंट उपलब्ध असून, 18 वर्षांपर्यंतची मुलंसुद्धा ते वापरू शकतात.
चाइल्ड अकाउंटनंतर आई- वडिलांना मुलं कोणत्या अॅपला वापर करतील हे ठरवता येणार आहे. यासाठी अॅपलनंसफारी ब्राऊजरसाठी Ask to Browse फीचर सादर केलं आहे. ज्याअंतर्गत एखादं नवं संकेतस्थळ मुलानं शोधण्याचा प्रयत्न केला तर, त्याआधी आई- वडिलांची परवानगी घेतली जाईल. याशिवाय अॅपलच्या Communication Safety फीचरमध्ये अश्लील बाबींना चाप बसवण्यासमवेत अधिक सावधगिरीनं काम होईल जिथं मुलांच्या डिवाईसवर एखादी हिंसक गोष्ट किंवा कंटेंट शेअर केल्यास सिस्टीम ती तातडीनं ब्लॉक करेल.
अॅपलनं नव्या अपडेटमध्ये पालकांची भरभरून मदत केली असून, तासन् तास हातात मोबाईल घेऊन स्क्रोल करणाऱ्या मुलांवरही यामुळं चाप बसणार आहे. मदत करेल अॅपलचं Time Allowances टूल. याच्या मदतीनं गेम खेळण्यासाठीची वेळ आणि मीडिया अॅपच्या वापरावर मर्यादा ठरवता येतील. नव्या अपडेटमध्ये अॅपलनं स्क्रीनटाईमला अगदी नवं रुप दिलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही.