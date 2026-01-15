English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टेक
  ना दृश्य, ना आवाज... रिकामी गूढ स्क्रीन अन् 140 वर्षांचा लांब YouTube व्हिडीओ! लोकही गोंधळात

Youtube 140 Year Mysterious Video: शायनीडब्ल्यूआर नावाच्या एका यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड केलेला 140 वर्षांचा व्हिडीओ ऑनलाइन व्हायरल होत आहे. व्हिडीओच्या थंबनेलमध्ये तो 140 वर्षांचा असल्याचे दाखवले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 15, 2026, 10:57 AM IST
No Sound No Visuals Internet Mystery Unexplained Youtube Video: यूट्यूबवर सध्या एक विचित्र आणि गूढ व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आहे. ShinyWR नावाच्या चॅनेलवर अपलोड करण्यात आलेला हा व्हिडिओ तब्बल 140 वर्षांचा असल्याचे थंबनेलवर दिसते. विशेष म्हणजे, या व्हिडिओमध्ये ना आवाज आहे, ना कोणतेही दृश्य… तरीही आतापर्यंत 20 लाखांहून अधिक लोकांनी तो पाहिला आहे. त्यामुळेच हा प्रकार नेमका काय आहे, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. हा व्हिडी ओ पाहायला बसलात, तर प्रत्यक्षात तुम्हाला फक्त एक काळी स्क्रीन दिसते. काहीही ऐकू येत नाही, काहीही घडत नाही. कंटेंट शून्य असतानाही या व्हिडिओवर 29 हजारांपेक्षा जास्त कमेंट्स आल्या आहेत. अनेक युजर्स याला रहस्यमय प्रयोग मानत आहेत, तर काहींना हा केवळ यूट्यूबचा एखादा तांत्रिक टेस्ट वाटतोय.

खरंच 140 वर्षांचा आहे का व्हिडिओ?

व्हिडिओ उघडल्यावर त्याची कालावधी 140 वर्षे दाखवली जाते, पण जसेच प्ले बटण दाबले जाते, तशी ती वेळ अचानक फक्त 12 तासांवर येते. याच गोष्टीमुळे लोक अधिकच गोंधळले आहेत. कोणताही कंटेंट नसलेला असा व्हिडिओ इतका मोठा कसा काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र, यामागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही.

चॅनेल आणि डिस्क्रिप्शनही संशयास्पद

या व्हिडिओचं वर्णन (डिस्क्रिप्शन) देखील तितकंच गूढ आहे. त्यामध्ये अरबीसारखी दिसणारी अक्षरे वापरण्यात आली असून त्याचा अर्थ “चल, मला नरकात भेट” असा लावला जातो. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, चॅनेलच्या प्रोफाइलनुसार हे चॅनेल उत्तर कोरियातून ऑपरेट होत असल्याचा दावा केला जातो. याशिवाय या चॅनेलवर 294 तासांचे व्हिडिओ आणि जवळपास 300 तासांची लाईव्ह स्ट्रीमही उपलब्ध आहे.

यूट्यूबवर याआधीही असे प्रयोग

हा पहिलाच प्रसंग नाही की यूट्यूबवर विचित्र लांबीचे व्हिडिओ अपलोड झाले आहेत. 2011 मध्ये Jonathan Harchick यांनी तब्बल 596 तासांचा व्हिडिओ अपलोड करून विक्रम केला होता. याशिवाय 23 दिवसांचा व्हिडिओ, किंवा अवघ्या 5 सेकंदांचा व्हिडिओ 19 तासांत शूट करण्याचे प्रयोगही यूट्यूबवर याआधी झाले आहेत.

सध्या सोशल मीडियावर या 140 वर्षांच्या व्हिडिओबाबत अनेक चर्चा रंगत आहेत. इतक्या लांब व्हिडिओवर जाहिराती किती लागतील, त्यातून कमाई किती होईल, की हा सगळा प्रकार केवळ प्रयोग आहे, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे हा व्हिडिओ केवळ स्क्रीनवरच नाही, तर लोकांच्या मनातही गूढ निर्माण करत आहे.

