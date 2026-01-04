English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  ठाणे
1 जानेवारीला सासूने रात्री मित्राला घरी बोलावलं, विधवा सून झोपेत असल्याची संधी साधत तिथेच...; महाराष्ट्रातील हादरवणारी घटना

Kalyan Woman Murder: कल्याण शहरात एक धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना उघडकीस आली असून, वालधुनी पुलाखाली सापडलेल्या महिलेच्या मृतदेहामागे कौटुंबिक संपत्तीचा वाद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 12:35 PM IST
Kalyan Woman Murder: कल्याणमध्ये सासूनेच आपल्या सूनेची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सासूने हत्या करून मृतदेह वालधुनी पुलाखाली फेकला होता. 24 तासांत महात्मा फुले पोलिसांनी हत्येचा उलगडा केला आहे. पोलिसांनी चौकशी केली असता हत्येमागे कौटुंबिक संपत्तीचा वाद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुलाच्या ग्रॅच्युएटीचे पैसे मिळावेत यासाठी सासूने सूनेच्या हत्येचा कट रचला होता.

नेमकं काय झालं?

महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 35 वर्षांच्या महिलेचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळून आला होता. महिलेच्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर आणि हातावर गंभीर जखमा होत्या. मृतदेह सापडल्यानंतर महात्मा फुले पोलिसांनी तपास सुरू केला. यादरम्यान, लताबाई नाथा गांगुर्डे या महिलेनं आपली सून रूपाली विलास गांगुर्डे ही बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. फोटोवरून मृतदेह रूपालीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र पोलीस चौकशीत धक्कादायक सत्य समोर आलें. 

रूपालीचा पती विलास गांगुर्डे हा रेल्वेत नोकरीला होता. त्याचा काही महिन्यांपूर्वी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रूपालीला ग्रॅच्युएटीचे 9 ते 10 लाख रुपये मिळाले होते. सासू लताबाई या पैशांची मागणी करत  होत्या. मात्र रूपालीने पैसे देण्यास नकार दिला. तसंच अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी सासूचा आग्रह न मानता स्वतः अर्ज केल्याने वाद वाढला होता. 

याच रागातून लताबाई गांगुर्डे आणि तिचा मित्र जगदीश म्हात्रे यांनी संगनमत करून 1 जानेवारी 2026 रोजी रात्री घरात लोखंडी रॉडने रुपालीच्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर व हातावर जबर मारहाण करून हत्या केली. हत्येनंतर त्यांनी मृतदेह वालधुनी पुलाखाली फेकून दिला. आपल्यावर संशय येऊ नये यासाठी त्यांनी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. मात्र महात्मा फुले पोलिसांनी तांत्रिक व कौशल्यपूर्ण तपास करत अवघ्या 24  तासांत खुनाचा उलगडा केला. सखोल चौकशीनंतर दोघांना अटक करण्यात आली आहे. 

