Marathi News
'तुम्हाला छत्रपती कळतो का?', वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या वेशातील तरुणाला परप्रांतीयांनी अडवलं, दुर्गप्रेमींचा संताप

Vasai Fort Viral Video: वसई किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात शूट करण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाला सुरक्षा रक्षकांनी रोखल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यानंतर दुर्गप्रेमींमध्ये संतापाची लाट आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 22, 2025, 01:55 PM IST
Vasai Fort Viral Video:  वसई किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात शूट करण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाला सुरक्षा रक्षकांनी अडवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. किल्ल्यात वारंवार अश्लील चाळे, प्री-वेडिंग शूट, नृत्य चित्रीकरण आणि तरुणांची उच्छादमस्ती सुरू असतानाही, त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा संताप त्या तरुणाने व्यक्त केला. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशातील शूटला मात्र अडवण्यात आले, यामुळे त्याचा रोष अधिक भडकला. दरम्यान  व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर दुर्गप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

या घटनेनंतर पुरातत्व विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. किल्ल्यासारख्या ऐतिहासिक ठेव्याचे संरक्षण आणि शिस्त राखण्याबाबत प्रशासन खरोखरच जागे आहे का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. 

व्हिडीओत काय आहे? 

व्हिडीओ तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात दिसत आहे. त्याला किल्ल्यावरील सुरक्षारक्षकाने अडवलं असल्याने तो जाब विचारताना दिसत आहे. "मी तुझ्याशी हिंदीत बोलून तुला मान दिला ना? मग तू माझ्याशी महाराष्ट्रात मराठी बोलून सन्मान दिला पाहिजे ना? तुला इथे नोकरी करुन किती वर्ष झाली? मग अजून मराठी का नाही शिकलास? तुला मराठी का येत नाही, कधी शिकणार?", अशी विचारणा हा तरुण करतो. तसंच यावेळी त्याच्या आयकार्डवर वाचून त्याचं नाव ब्रिजेश कुमार गुप्ता असल्याचं सांगतो.

यानंतर तरुण सांगतो की, "वसई किल्ल्यावर सुरक्षारक्षक असणारा हा व्यक्ती छत्रपतींचे फोटो काढताना आपल्यासारख्या मराठ्यांना थाबंवत आहे. याचं काय केलं पाहिजे. आणि हक्काने मला मराठी येत नाही असं सांगतो". 

यानंतर तो सुरक्षारक्षक दुसऱ्या एका सुरक्षारक्षकाला घेऊन येतो. त्यानतंर तरुण पुन्हा संतापून म्हणतो की, "तुला मराठी येत नाही तर ठीक आहे. पण तू आता भाईगिरी करुन याला घेऊन आला, म्हणजे तुझ्यात किती हिंमत आहे. तुला प्रसिद्ध तर करणार आणि नोकरीही जाणार. तुम्ही छत्रपतींना मान देत नाही. हा वसई किल्ला असून येथे छत्रपतींचे व्हिडीओ बनले पाहिजेत. गड कसे ढासळले, जोडपी येथे काय करतात? काहीजण आई-वडिलांसोबत येतात ते ठीक आहे. पण फालतू जोडपी येतात तेव्हा तुमचे डोळे फुटतात का? तुम्हाला छत्रपती कळतो का? छत्रपतींना थांबवायचं नाही. आम्ही येथे काही फालतूगिरी करत आहोत का? येथे काय मुलं दारु पित आहेत का? मग त्यांना मान, सन्मान द्यायचा आणि उद्यापासून मराठी शिकून यायचं.  त्याशिवाय येथे यायचं नाही".

 

FAQ

वसई किल्ल्यात नेमकं काय घडलं?
उत्तर: वसई किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशात शूटिंग करण्यासाठी आलेल्या एका तरुणाला सुरक्षा रक्षकांनी अडवलं. किल्ल्यात वारंवार अश्लील चाळे, प्री-वेडिंग शूट, नृत्य चित्रीकरण आणि तरुणांची उच्छृंखल वागणूक चालू असतानाही प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप तरुणाने केला. मात्र शिवाजी महाराजांच्या वेशातील शूटिंगला मात्र अडवण्यात आलं, यामुळे त्याचा संताप वाढला.

2) व्हिडिओमध्ये तरुण काय करत दिसतो?
उत्तर: व्हिडिओमध्ये तरुण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पारंपरिक वेशात दिसतो. त्याला किल्ल्यावरील सुरक्षारक्षकाने अडवल्याने तो रक्षकाला जाब विचारतो. सुरुवातीला हिंदीत बोलून रक्षकाला मान दिल्याचा उल्लेख करतो आणि मग मराठीत बोलण्याची अपेक्षा व्यक्त करतो.

3) तरुणाने सुरक्षारक्षकाच्या वागणुकीबद्दल काय तक्रार केली?
उत्तर: तरुण म्हणतो की, हा सुरक्षारक्षक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फोटो काढताना मराठ्यांना थाबडवत आहे आणि हक्काने "मला मराठी येत नाही" असं सांगतोय. यानंतर रक्षक दुसऱ्या एका रक्षकाला घेऊन येतो, तर तरुण संतापून म्हणतो, "तुला मराठी येत नाही तर ठीक आहे. पण तू आता भाईगिरी करून याला घेऊन आला, म्हणजे तुझ्यात किती हिंमत आहे. तुला प्रसिद्ध तर करणार आणि नोकरीही जाणार."

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
vasai fortChhatrapati Shivaji Maharajछत्रपती शिवाजी महाराजवसई किल्ला

