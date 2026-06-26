/पैशांऐवजी उपाचारांना प्राधान्य... डॉक्टरांच्या निर्णयाने भीषण अपघातानंतरही तरुणाला मिळालं जीवनदान; थक्क करणाऱ्या रिकव्हरीची गोष्ट

सामान्यपणे अपघात झाल्यानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांना पैसे भरल्यानंतरच उपचार सुरु केले जातात असं चित्र पाहायला मिळतं. मात्र नवी मुंबईतील अपोलो हॉस्पिटल्सच्या डॉक्टरांनी पैशांऐवजी रुग्णसेवेला प्राधान्य दिल्याने एका मर्चंट नेव्ही अधिकाऱ्याचा जीव वाचला आहे. डॉक्टरांनी मर्चंट नेवीमधील या 37 वर्षीय रँकिंग ऑफिसरला (मरीन इंजिनीअर) मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले आहे. या तरुणाला बाईक अपघातामुळे झालेल्या जखमा इतक्या गंभीर होत्या की डॉक्टरांनी या केसला अपोलो हॉस्पिटलमधील सर्वात कठीण प्रकरणांपैकी एक म्हटलं आहे. या तरुणाच्या शरीरात अनेक ठिकाणी फ्रॅक्चर्स होते. या तरुणाचा उजवा हात पूर्णपणे ठेचला गेला होता. त्यामुळे उजव्या हाताचा रक्तपुरवठा बंद झाला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे त्याच्या शरीरातील मुख्य रक्तवाहिनी फुटली होती. अशा परिस्थितीत सामान्यपणे जखमी व्यक्तीचा काही मिनिटांतच मृत्यू होण्याची शक्यता असते.
अपघातानंतर रुग्णाला सुरुवातीला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्यात आले होते. त्यानंतर त्याला नवी मुंबईतील अपोलो हॉस्पिटल्स येथे हलविण्यात आले. तेथे पोहोचल्यावेळी त्याचा रक्तदाब अत्यंत कमी होता आणि त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक औपचारिकता पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याइतकाही वेळ डॉक्टरांच्या हाती नव्हता. त्यामुळे आपत्कालीन कक्षात पोहोचल्यानंतर अवघ्या 45 मिनिटांत रुग्णाला ऑपरेशन थिएटरमध्ये हलवण्यात आले.
अपोलो हॉस्पिटल्सचे पश्चिमी विभागाचे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रादेशिक संचालक डॉ. नितीन जगासिया यांच्या नेतृत्वाखालील ट्रॉमा टीमने तपासणी केली असता, रुग्णाच्या श्रोणी (पोट आणि जांघेच्या मधला भाग), मांडीचे हाड, दोन्ही हात आणि मांडीच्या भागात फ्रॅक्चर्स आढळले. रुग्णाचा उजवा हात गंभीररीत्या चिरडला गेला होता आणि त्यामध्ये नाडी जाणवत नव्हती. त्यामुळे तो हात तोडावा लागणार नाही यासाठी तातडीने उपचार करण्याचे आव्हान डॉक्टरांसमोर निर्माण झाले. या दुखापतींसोबतच, सीटी एओर्टोग्राम तपासणीत सर्वात जीवघेणा निष्कर्ष समोर आला आणि डॉक्टरांच्या अडचणी अधिक वाढल्या. अपघातातील तीव्र धक्क्यामुळे शरीरातील मुख्य रक्तवाहिनी असलेली महाधमनी फुटली होती. महाधमनी ही शरीरातील मुख्य रक्तवाहिनी असते.
नवी मुंबईतील अपोलो हॉस्पिटल्स येथील ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जनचे सल्लागार डॉ. समीर चौधरी आणि त्यांच्या टीममधील तीन ऑर्थोपेडिक सर्जननी फ्रॅक्चर्स स्थिर करण्यासाठी आणि श्रोणिची अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी सुमारे अडीच तास परिश्रम केले. त्याचवेळी प्लास्टिक आणि रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जनचे सल्लागार डॉ. चारुदत्त चौधरी आणि त्यांच्या टीमने उजव्या हाताला झालेल्या गंभीर दुखापतीतून अवयव वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. कार्डिओलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. ब्रजेश कुमार कुंवर यांच्या नेतृत्वाखालील कार्डिओव्हॅस्कुलर टीमने रुग्ण समोर येण्याआधीच आपत्कालीन महाधमनी दुरुस्तीची योजना आखली. यासाठी आवश्यक स्टेंटचा आकार निश्चित करण्यात आला.
रुग्णाला सुमारे एक आठवडा आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटर सपोर्ट ठेण्यात आले होते. या काळात त्याला किडनीशी संबंधित गुंतागुंत झाली होती, ज्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. पुढील काही दिवसांत, त्याच्या जखमांवर उपचार, व्हॅक्यूम-असिस्टेड क्लोजर (व्हीएसी) थेरपी आणि वारंवार ड्रेसिंग बदलणे यासोबतच श्रोणि आणि मांडीच्या हाडामध्ये प्लेट्स बसवण्यासाठी अंतर्गत फिक्सेशन शस्त्रक्रिया आणि सॉफ्ट-टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन आणि जखमा भरण्यासाठी प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली.
तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत, रुग्णाला अतिदक्षता विभागातून वॉर्डमध्ये हलवण्यात आले. येथे फिजिओथेरपीच्या टीमने त्याच्यावर उपचार सुरू केले. दुखापतीनंतर सुमारे सहा आठवड्यांनी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला आणि तो व्हीलचेअरच्या मदतीने फिरू शकत होता. आता सातव्या आठवड्यात तो स्वतःहून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला पूर्णपणे बरा करण्यासाठी त्याची फिजिओथेरपी अजूनही सुरू आहे.
"आम्ही हाताळलेल्या सर्वात आव्हानात्मक पॉलीट्रॉमा प्रकरणांपैकी हे एक होते. रुग्ण जेव्हा आमच्याकडे आला तेव्हा त्याला अनेक फ्रॅक्चर्स, श्रोणिची अस्थिरता आणि उजव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली होती, त्यात नाडी जाणवत नव्हती, ज्यामुळे तो हात वाचवणे ही एक मोठी चिंता होती. ट्रॉमा केअरमध्ये वेळेला खूप जास्त महत्त्व असते आणि प्रत्येक निर्णय त्वरित आणि अचूकपणे घ्यावा लागतो. उपचारादरम्यान, अनेक विशेषज्ञांनी फ्रॅक्चर्स स्थिर करण्यासाठी, अवयवाचे कार्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रुग्णाला बरे करण्यासाठी अगदी समन्वय साधून काम केले. मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असलेल्या रुग्णाला पुन्हा चालण्याच्या दिशेने प्रगती करताना पाहणे अत्यंत समाधानकारक आहे. या प्रकरणातून वेळेवर उपचार करणे तसेच बहु-विशेषज्ञ टीमने समन्वय साधून काम करणे किती महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित होते," असं डॉ. समीर चौधरी म्हणाले.
नवी मुंबईत राहणारे 37 वर्षीय अली रझा खल्फे हे त्यांच्या डुकाटी बाईकवरुन जात असताना गुरुवारी, 14 मे रोजी सानपाडा येथील मोरज जंक्शनवर भीषण अपघात झाला. अली रझा यांची बाईक कारला धडकल्याने त्यांच्या हात मोडला. त्यांना अनेक गंभीर जखमा झाल्या. या अपघातामध्ये कारचालकाला किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अली रझा यांना सुरुवातीला डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना अपोलो रुग्णालयात हलवण्यात आले. अली रझा यांच्याकडून उपचारांसाठी पैसे भरण्याची वगैरे वाट न पाहता आधी त्यांच्यावर उपचार करण्याचा निर्णय डॉक्टरांच्या टीमने घेतला. डॉक्टरांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळेच अली रझा यांचा जीव वाचला.