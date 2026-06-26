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पैशांऐवजी उपाचारांना प्राधान्य... डॉक्टरांच्या निर्णयाने भीषण अपघातानंतरही तरुणाला मिळालं जीवनदान; थक्क करणाऱ्या रिकव्हरीची गोष्ट

सामान्यपणे रुग्णालयांमध्ये अपघातानंतरही पैसे भरण्यासाठी हॉस्पीटल्स आग्रही असतात. पैसे भरल्यानंतरच उपचार सुरु केले जातात असा अनुभव अनेक ठिकाणी येतो. मात्र नवी मुंबईमधील एका रुग्णालयाने रुग्णाचे प्राण वाचवण्यास प्राधान्य दिल्याने रुग्णाला जीवनदान मिळालं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:50 AM IST
पैशांऐवजी उपाचारांना प्राधान्य... डॉक्टरांच्या निर्णयाने भीषण अपघातानंतरही तरुणाला मिळालं जीवनदान; थक्क करणाऱ्या रिकव्हरीची गोष्ट
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पैशांऐवजी उपाचारांना प्राधान्य... डॉक्टरांच्या निर्णयाने भीषण अपघातानंतरही तरुणाला मिळालं जीवनदान; थक्क करणाऱ्या रिकव्हरीची गोष्ट
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