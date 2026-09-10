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भाजप आमदारांच्या शाळेचा अजब फतवा, पर्यूषण पर्वात डब्यात कांदा, लसूण आणण्यास मनाई

मिरा रोड पूर्वेतील सेवेन स्क्वेअर अकॅडमी शाळेच्या पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पर्यूषण काळात कांदा, लसूण, बटाटा आणि बीट यांसारखे पदार्थ डब्यात न आणण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:55 AM IST
भाजप आमदारांच्या शाळेचा अजब फतवा, पर्यूषण पर्वात डब्यात कांदा, लसूण आणण्यास मनाई
Image Credit: Seven Square Academy Paryushan Advisory

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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