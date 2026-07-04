/टिटवाळ्याच्या गणपतीचं दर्शन घेऊन लेकासोबत निघाल्या अन्..., रस्त्यात महिलेचा मृत्यू, नेमकं काय झालं?

अरुणा अरुण कुलकर्णी या 50 वर्षीय महिलेचा रस्त्यावरील खड्ड्यात दुचाकी धडकल्यामुळे अपघात झाला आहे. बदलापूरजवळच्या जांभळे गावात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. ही महिला आपल्या मुलगा प्रतीक कुलकर्णीसोबत टिटवाळ्याच्या गणपतीचं दर्शन घेऊन येत असताना हा अपघात झाला आहे. अरुणा आणि प्रतीक हे कल्याणमधील एकविरा नगर इथल्या रामदास सोसायटीचे रहिवासी होते.
28 जून रोजी प्रतीक आणि अरुणा या बाइकवर टिटवाळ्याच्या गणपतीच्या दर्शनला गेल्या होत्या. रात्री साडे आठच्या सुमारास परत येताना जांभळे गावाजवळील नदीवरील पुलावरील रस्त्यावर खड्डा होता. तो खड्डा अचानक दिसल्यामुळे प्रतीकने ब्रेक मारला पण बाइकचा तोल गेला आणि ती खड्ड्याला धडकली आणि पडली.
त्यावेळी बाइकवर मागे बसलेल्या अरुणा खाली पडल्यात आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने बदलापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. या प्रकरणात बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्रतीकने गुगल मॅपवर घरापर्यंतचा जवळचा रस्त्या टाकला होता. गुगल मॅपने चुकीचा रस्ता दाखवल्याचा म्हटलं जातंय. कारण जांभळे गावाजवळील पुलाजवळ मुंबई बडोदे महामार्गाचे काम सुरु आहे. हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. पण तरीही जीपीएसवर हा मार्ग दाखवण्यात येत आहे. यामुळेच पुलाच्या जॉईंटवरील खड्ड्यात प्रतीकची बाइक धडकल्यामुळे महिलेचा मृत्यू झाला आहे.