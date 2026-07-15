/कुलाब्याहून नवी मुंबई एअरपोर्ट अवघ्या 16 मिनिटांत; नितेश राणेंनी सांगितला जेट्टी प्रकल्पाचा मास्टरप्लान!

मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी रेडिओ क्लब जेट्टी ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जलवाहतूक प्रकल्प पुढे नेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यास कुलाब्यातील रेडिओ क्लब जेट्टीवरून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवास अवघ्या 16 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकतो. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती देत, मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या जलवाहतुकीच्या नव्या युगाची सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले आहे. काय म्हणाले नितेश राणे? याचा प्रवाशांना कसा फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या मुंबईहून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाण्यासाठी रस्ते मार्गाने मोठा वेळ खर्च होतो. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकदा प्रवाशांना तासभर किंवा त्याहून अधिक वेळ लागतो. प्रस्तावित जलवाहतूक सेवा सुरू झाल्यानंतर रेडिओ क्लब जेट्टीवरून वेगवान बोटींद्वारे विमानतळ परिसरात पोहोचण्यासाठी केवळ 16 मिनिटांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे विमान प्रवाशांचा वेळ वाचण्यासोबतच प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. ‘द फ्री प्रेस जर्नल’ व ‘नवशक्ति’शी बोलताना मंत्री नितेश राणेंनी याबद्दल माहिती दिली.
या प्रकल्पाअंतर्गत कुलाब्यातील रेडिओ क्लब जेट्टीचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. प्रवाशांसाठी आधुनिक प्रतीक्षागृह, तिकीट व्यवस्था, सुरक्षा सुविधा, पार्किंग आणि वेगवान बोटींसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. भविष्यात ही जेट्टी मुंबईतील महत्त्वाचे जलवाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईदरम्यान दररोज लाखो नागरिक प्रवास करतात. त्यात विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही मोठी आहे. जलमार्गाचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी वाहतूक कोंडी कमी होऊन इंधनाची बचत, प्रवासाचा खर्च कमी होणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळेल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांची ये-जा होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर विमानतळाला जलमार्गाने जोडण्याचा हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. विमान प्रवाशांसोबतच व्यावसायिक, पर्यटक आणि परदेशी प्रवाशांनाही या सेवेचा मोठा लाभ होईल. भविष्यात इतर किनारी भागांनाही या जलवाहतूक नेटवर्कशी जोडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ विमानतळ प्रवासच सुलभ होणार नाही, तर मुंबईतील सागरी पर्यटनालाही मोठी चालना मिळू शकते. आधुनिक फेरी सेवा, क्रूझसदृश प्रवासाचा अनुभव आणि किनारी भागांमधील जलद संपर्क यामुळे देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यास मदत होईल. तसेच सागरी वाहतुकीतील गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्याचीही अपेक्षा आहे.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत प्रक्रिया वेगाने सुरू आहेत. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल होईल आणि जलवाहतुकीचा वापर अधिक वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.