महाराष्ट्र-गुजरात बॉर्डवर 'पुष्पा'सारखा थरारक घटनाक्रम! टेम्पो दिसला, पाठलाग सुरु झाला अन्...

तुम्ही अल्लू अर्जूनचा पुष्पा चित्रपट पाहिला असेलच. या चित्रपटामध्ये दक्षिण भारतातील जंगलांमधील चंदन तस्करांच्या भोवती फिरणारं कथानक दाखवण्यात आलं आहे. मात्र या पुष्पा स्टाइल चोरीचा थरार थेट महाराष्ट्रामध्ये गुजरातच्या बॉर्डरला लागून असलेल्या जिल्ह्यामध्ये समोर आला असून पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमध्ये मोठं यश मिळालं असून तस्करी केलं जात असलेलं 40 टन म्हणजेच 40 हजार किलो लाकूड जप्त करण्यात आलं आहे.
संशयित वाहनाचा पाठलाग करून वनसंपदेची अवैध लूट करणाऱ्या तस्करांचा परदाफाश करण्यात मनोर वनविभागाला यश आलं आहे . पालघरच्या मनोर भागातून मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर जाणाऱ्या एका टेम्पोचा पाठलाग करून वन विभागाने या टेम्पो मधून तब्बल 40 नग सोलीव खैराची लाकडं जप्त केली आहेत . पालघरच्या पूर्वेस असलेल्या जंगलांमधून मोठ्या प्रमाणावर खैर जातीच्या महागड्या आणि महत्त्वाच्या झाडांची कत्तल आणि चोरी होत असल्याची गुप्त माहिती वनविभागाला मिळाल्यानंतर वनविभागाकडून ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे . या कारवाईत दोन लाख 60 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून टेम्पो चालक टेम्पो सोडून घटनास्थळावरून पसार झाला आहे . सध्या मनोर वनविभाग या फरार आरोपीचा शोध घेत असून या कारवाईमुळे खैर तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.
एप्रिल महिन्यामध्येही अशीच कारवाई करण्यात आली होती. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वन विभागाने टेम्पो पकडून त्यामधून सुमारे 35 लाख रुपयांचे खैर लाकूड जप्त केलं होतं. यावेळेस चालक ताब्यात घेण्यात आलेलं.
पालघर जिल्ह्यात विशेषतः जव्हार, डहाणू, मनोर, वाडा, विक्रमगड भागात खैर लाकडाच्या तस्करीचे प्रकार अनेकदा समोर आले आहेत. खैराचं झाड हे कात (कत्था) तयार करण्यासाठी वापरले जाते, त्यामुळे त्याची अवैध तोड आणि वाहतूक होत असते. वन विभाग यावर नियमित कारवाई करताना पाहायला मिळतं. खैर झाड तोडण्यासाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक असते. अवैध तोड, साठवणूक आणि वाहतूक भारतीय वन अधिनियम अंतर्गत गुन्हा आहे. तस्करी मुख्यतः कत्था उद्योगासाठी होते. अशाप्रकारच्या तस्करीसंदर्भात कोणतीही माहिती असल्यास पालघर वन विभाग अथवा जव्हार तथा डहाणू वनपरिक्षेत्र वन विभाग हेल्पलाइन किंवा स्थानिक वन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन यंत्रणांकडून करण्यात आलं आहे.