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महाराष्ट्र-गुजरात बॉर्डवर 'पुष्पा'सारखा थरारक घटनाक्रम! टेम्पो दिसला, पाठलाग सुरु झाला अन्...

तुम्ही अल्लू अर्जूनच्या पुष्पा सिनेमामध्ये लाकडाची तस्करी करणारे आणि वन विभाग यांच्यामधील पाठलाग आणि चुरस पाहिली असेल पण असं खऱ्या आयुष्यात घडलंय महाराष्ट्रात

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 02, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:48 AM IST
महाराष्ट्र-गुजरात बॉर्डवर 'पुष्पा'सारखा थरारक घटनाक्रम! टेम्पो दिसला, पाठलाग सुरु झाला अन्...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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महाराष्ट्र-गुजरात बॉर्डवर 'पुष्पा'सारखा थरारक घटनाक्रम! टेम्पो दिसला, पाठलाग सुरु झाला अन्...
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