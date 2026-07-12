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लैंगिक छळ, केस कापायला लावले, काळ्या बाहुल्या, कच्चे मांस अन्...; ठाकरेंच्या माजी खासदाराच्या सुनेचे गंभीर आरोप

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडीतील कोलगावबरोबरच कुडाळमधील नानेली आणि राजापूरमधील करूळ घाट येथे जादूटोणा म्हणून वेगवेगळे विधी माझ्याकडून करवून घेण्यात आले.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:52 AM IST
लैंगिक छळ, केस कापायला लावले, काळ्या बाहुल्या, कच्चे मांस अन्...; ठाकरेंच्या माजी खासदाराच्या सुनेचे गंभीर आरोप
Image Credit: विनायक राऊतांच्या कुटुंबाविरोधात दाखल करण्यात आली तक्रार (फाइल फोटो, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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