/लैंगिक छळ, केस कापायला लावले, काळ्या बाहुल्या, कच्चे मांस अन्...; ठाकरेंच्या माजी खासदाराच्या सुनेचे गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील माजी खासदार विनायक राऊत एका वेगळ्याच प्रकरणामुळे अचानक चर्चेत आले आहेत. विनायक राऊतांसह कुटुंबाविरोधात त्यांच्या सुनेनं कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली असून विनायक राऊत यांच्यासोबतच त्यांचा मुलगा नगरसेवक गितेश राऊतांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
विनायक राऊत यांची सून गिरीजा राऊतांकडून ठाण्याच्या कापूरबावडी पोलिसांत सासरे आणि पतीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीमध्ये विनायक राऊत यांनी पत्नी शामल आणि अबा राऊत, हरिश्चंद्र राऊत, सुरेखा राजेश सरफारे, राजेश सरफारे या नातेवाईकांच्या नावाचाही आरोपींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गिरीजा यांनी या तक्रारीमध्ये काही बाबा आणि जादूगारांचाही उल्लेख केला आहे. यात फिरोज बाबा, काजी बाबा, हरिश्चंद्र घाडी यांच्याविरोधात गिरीजा यांनी तक्रार नोंदवली आहे.
गिरीजा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, घरगुती हिंसाचारासह जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सून गिरीजा यांनी राऊत कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. "राऊत कुटुंबाने माझा शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केला," असं गिरीजा राऊत यांनी तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. राऊत यांच्या मुख्य कुटुंबासह 7 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
लग्नापूर्वी आपली फसवणूक करण्यात आल्याचं गिरीजा यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. सासरच्या मंडळींनी मला चांगली नोकरी सोडण्यास भाग पाडले. तसेच वैवाहिक संबंध नाकारले आणि वैद्यकीय सल्ला नैसर्गिक गर्भधारणा किंवा आयव्हीएफऐवजी जादूटोण्यावर भर दिल्याचं गिरीजा यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
गिरीजा यांनी विनायक राऊत यांच्या कुटुंबाने जादूटोण्यावर विश्वास ठेवत आपला छळ केल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. माझ्या डोक्यावरचे केस जबरदस्तीने कापण्यात आले. तसेच मला गोमूत्र पिण्यास भाग पाडले गेले, असं गिरीजा यांनी जादूटोण्यासंदर्भातील माहिती देताना म्हटलं आहे. काळ्या बाहुल्या, कोंबडी, कच्चे मांस, विभूती पाणी यांचा वापर करून विधी करण्यात आल्याचंही गिरीजा यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडीतील कोलगावबरोबरच कुडाळमधील नानेली आणि राजापूरमधील करूळ घाट येथे जादूटोणा म्हणून वेगवेगळे विधी माझ्याकडून करवून घेण्यात आल्याचं गिरीजा यांनी म्हटलं आहे. करणी केल्याचा दावा करत माझ्यावर वेगवेगळे उपचार आणि विधी करण्यात आल्याचंही गिरीज यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
पोलिसांनी महाराष्ट्र जादूटोणा विरोधी कायदा 2013 आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या इजा, फसवणूक, धमकी, विवाहित स्त्रीवरील क्रूरता यासंदर्भातील विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.