डोंबिवलीत विचित्र सायबर गुन्हा! अचानक विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यात आले 2.60 कोटी रुपये; मनसेच्या एन्ट्रीनं राडा

Cyber Crime Case In Dombivli: तुमच्या बँक अकाऊंटवर अचानक अडीच कोटी रुपये क्रेडिट झाल्याचा मेसेज आला तर? असं काही झालं तर तुम्हाला नक्कीच धक्का बसेल आणि हा पैसा कुठून आला? कसा आला? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी तुम्ही थेट पोलिसांकडे धाव घ्याल. पण इथे आपण जर तर ची गोष्ट करत असलो तरी डोंबिवलीमधील एका विद्यार्थिनीसोबत असा प्रकार खरोखरच घडला आहे. हा पैसा नेमका कुठून आला याचा मागही काढण्यात आला हे विशेष!
डोंबिवलीतील गोग्रासवाडीत राहणाऱ्या निधी तिवारी नावाच्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय घरातील विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यामध्ये अचानक 2 कोटी 60 लाख रुपये जमा झाल्याचा मेसेज आला. कल्याणमधील नामांकित महाविद्यालयामध्ये एमएस्सीच्या अभ्यासक्रमाला शिकणारी निधी पदवीचे शिक्षण घेत आहे. आपल्या खात्यातून तब्बल 2 कोटी 60 लाख रुपये जमा झाल्याचे लक्षात येताच निधीने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या गंभीर प्रकरणाची पोलिसांकडून म्हणावी तशी दखल घेतली जात नव्हती. पण नंतर तपास केला असता या प्रकरणाने पुढे वेगळे वळण घेतले.
निधी तिवारीची मैत्रीण चांदनी सिंहपर्यंत तपासाचे धागेदोरे पोहचले. चांदनी सिंह ही आरबीएल (RBL) बँकेत नोकरीला आहे. चांदनीला बँक खाती उघडण्याचे टार्गेट देण्यात आलं होतं. आपल्याला टार्गेट देण्यात आल्याचं सांगून चांदनीने निधीला तिने तिच्या बँकेत स्वत:चे खाते उघडण्याची गळ घातली. यासाठी चांदनीने निधीला काही रक्कमदेखील दिली होती. मैत्रिणीवर विश्वास ठेवून निधीने बँक खातं सुरु करण्यास समंती दर्शवली. मात्र, निधीने दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे चांदनीने नावाने तिचे केवळ एकच नाही तर चक्क तीन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये खातं उघडल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
मात्र आपल्या नावावर तीन खाती उघडण्यात आल्याची कल्पनाही निधीला नव्हती. खातं सुरु झाल्यावर काही काळ उलटल्यानंतर निधीच्या एका खात्यात तब्बल 2 कोटी 60 लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याची बाब समोर आली. तसेच, निधीच्या दुसऱ्या एका खात्यामध्येही 10 लाख रुपयांचे ट्रान्झॅक्शन झाल्याचं समोर आलं. या संशयास्पद व्यवहारांबाबत निधीने जेव्हा चांदनीला जाब विचारला, तेव्हा तिने या विषयावर उडावउडवीची उत्तरं दिली. त्यानंतर निधीने स्वतः या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता तिला समजले की, उत्तराखंड राज्यातील काही नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करून जमा केलेली रक्कम तिच्या बँक खात्यात टाकण्यात आली. तिच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या इतर दोन खात्यांचा यासाठी वापर करण्यात आला. या संपूर्ण आर्थिक घोटाळ्यामध्ये उल्हासनगर येथील एका व्यक्तीचाही सहभाग असल्याची माहिती निधीने पोलिसांना दिली होती.
गेल्या तीन महिन्यांपासून निधी तिवारी ही या प्रकरणाची दाद मागण्यासाठी पोलिसांकडे जात आहे. मात्र, पोलीस ठोस कारवाई करत नसल्याचा तिचा आरोप आहे. पोलिसांनी संशयित आरोपीला केवळ बोलावून घेऊन कोणतीही कारवाई न करता सोडून दिले. पोलिसांकडून न्याय मिळत नसल्याचे पाहून निधीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांची भेट घेतली. "ही तरुणी स्वतः तक्रारदार होऊ शकत नाही," असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत त्यामध्ये लक्ष घातलेले मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री सायबर फसवणूक रोखण्याबाबत मोठ्या घोषणा करतात, तर दुसरीकडे डोंबिवलीतील या तरुणीसोबत एवढा मोठा प्रकार घडूनही पोलीस गांभीर्याने तपास करत नाहीत, याचा अर्थ काय घ्यायचा? असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. संशयितांना कोणतीही कारवाई न करता सोडून दिले तर गुन्ह्याचा छडा कसा लागणार? फसवणूक झालेल्या लोकांना न्याय कसा मिळणार? असे अनेक प्रश्न असून याची उत्तर आम्हाला हवी असल्याचं अविनाश जाधव यांनी म्हटलं आहे.
या प्रकरणाबाबत रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांनी, निधी तिवारी या तरुणीचा अर्ज पोलीस ठाण्यात प्राप्त झाला असून सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.