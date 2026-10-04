/दापोलीच्या 621 गुंठे वक्फ जमीन वादाला नवा ट्विस्ट; रामदास कदमांचा मोठा दावा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या 621 गुंठे वक्फ जमिनींच्या व्यवहारांवरून राजकारण तापलं असतानाच शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी मोठा दावा केला आहे. दापोलीत वक्फच्या 621 गुंठे जमिनीच्या व्यवहारात मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच, सखोल चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र आता रामदास कदम यांनी करण्यात आलेल्या दाव्यामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे.
दापोली शहरात वक्फच्या सुमारे 621गुंठे जमिनीबाबत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. भूमाफियांमार्फत झालेल्या या व्यवहारांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी माजी नगरसेवक संजय सावंत यांनी केली आहे.
संजय सावंत यांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांनी मोठा दावा केला आहे. महसूल विभागाच्या चौकशीत जमीन वक्फ बोर्डाची नसल्याचा अहवाल सादर झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने रीतसर झाल्याचेही म्हणणं त्यांनी मांडले आहे.
जमीन वक्फ बोर्डाची असल्याचा दावा करणारे संजय सावंत यांनी ठोस कागदपत्रे सादर करावीतय तसंच, सावंत यांचे आरोप बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक असल्याचा आरोप रामदास कदमांनी केला आहे.
दरम्यान, महसूल अहवालामुळे कथित वक्फ बोर्डाच्या जमीन विक्री व्यवहाराला क्लीन चिट मिळणार? महसूल अहवाल आणि अधिकृत नोंदींनंतर व्यवहाराला दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोकणातल्या जमिनींच्या व्यवहारांवरून राजकारण तापलं असतानाच दापोलीतल्या काझी रहमान काझी इसा या वक्फ संस्थेच्या सुमारे 621 गुंठे जमिनीच्या व्यवहारावर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळानं आक्षेप नोंदवलाय. या प्रकरणी सत्ताधारी पक्षातील एका राजकीय नेत्यासह 44 जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा माजी नगरसेवक संजय सावंत यांनी केलाय. वक्फ बोर्डाच्या परवानगीशिवाय जमीन विक्री आणि हस्तांतरण झाल्याचा आरोप आहे. संबंधितांना सात दिवसांत खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत असं सांगण्यात येत आहे. जमीन वक्फच्या ताब्यात का घेऊ नये, आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई का करू नये, याबाबतही नोटिशीत विचारणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, या जमिनीवर इमारती आणि बंगले उभारण्यात आल्याचा दावाही माजी नगरसेवक संजय सावंत यांनी केला आहे.