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दापोलीच्या 621 गुंठे वक्फ जमीन वादाला नवा ट्विस्ट; रामदास कदमांचा मोठा दावा

महसूल चौकशीत जमीन वक्फ बोर्डाची नसल्याचा अहवाल; धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने व्यवहार झाल्याचा कदमांचा दावा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 04, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 02:46 PM IST
दापोलीच्या 621 गुंठे वक्फ जमीन वादाला नवा ट्विस्ट; रामदास कदमांचा मोठा दावा
Image Credit: Ramdas Kadam

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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