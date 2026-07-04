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BREAKING NEWS: एकनाथ शिंदेंना रुग्णालयात दाखल केलं; प्रकृती स्थिर

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ठाण्यामधील खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:07 AM IST
BREAKING NEWS: एकनाथ शिंदेंना रुग्णालयात दाखल केलं; प्रकृती स्थिर
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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BREAKING NEWS: एकनाथ शिंदेंना रुग्णालयात दाखल केलं; प्रकृती स्थिर
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