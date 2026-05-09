/डोंबिवली बाप-लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना! सख्ख्या बापाकडून आपल्याच 2 मुलींवर लैंगिक अत्याचार

Crime News : डोंबिवलीमध्ये विकृतीचा कळस झाला आहे. एका बापाने त्याच्या दोन्ही मुलींसोबत लैंगिक अत्याचार केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट पसरली आहे.
Dombivli Father Physical Abuse Case : गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील मुलींसोबत होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारामुळे हादरली आहे. नसरापूरमधील घटना ताजी असतानाच ठाण्यातील डोंबिवलीमध्येही नात्याला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. डोंबिवलीमधील घटनेमध्ये विकृतीचा कळस गाठला आहे. एका बापाने आपल्याच दोन सख्ख्या लेकींवर लैंगिक अत्याचार केल्याची हादरून सोडणारी घटना समोर आली आहे. या नराधम बापाला पोलिसांनी गजाआड केलं आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप पसरला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नराधम बापा हा कारपेंटरचं काम करतो. त्याला एकूण चार मुली आहेत. या चौघांपैकी त्याने एका 19 वर्षीय आणि दुसऱ्या 10 वर्षीय मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार केला आहे. दहा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यामुळे ही घटना समोर आली. त्यावेळी एक वर्षापूर्वी नराधम बापाने 19 वर्षीय मुलीसोबतचही असाच धक्कादायक कृत्य केल्याच तपासात उघड झाल्यावर पोलीसही हादरले.
धक्कादायक म्हणजे हे सगळं प्रकरण त्या परिसरातील जागरूक नागरिकांना समजलं. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकाराची माहिती पोलिसांना देण्यात आली, त्यानंतर तत्काळ कारवाई करण्यात आली. त्या नराधम बापाला पोलिसांनी लगेचच अटक केली आणि मुलांसोबत चौकशी केल्यावर धक्कादायक माहिती समोर आली. मानपाडा पोलिसांनी ही कारवाई केली.
त्या नराधमाला चार मुली आहे, दोघी मुलांसोबत विकृत कृत्य केल्यानंतर पोलीस इतर दोन मुलींसोबत असाच काही प्रकार झाला का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसंच पोलिसांकडून नवऱ्याच्या या कृत्यामध्ये आईची काय भूमिका आहे, याचा तपासही मानपाडा पोलीसकडून करण्यात येत आहे. पण या घटनेनंतर डोंबिवली परिसरात मोठी खळबळ माजली आहे. या नराधमावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी परिसरातील लोकांनी केली आहे.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील पर्वतीमध्ये आजोबांनी अल्पवयीन नातीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. एवढंच नाहीतर कोल्हापुराही बापाने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. संतापजनक म्हणजे वडिलांनंतर मामा आणि मामेभावाने त्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केलं.
तर बीडमध्येही उन्हाळ्या सुट्टीसाठी मामाकडे गेलेल्या भाच्याने आपल्या अल्पवयीन मामेबहिणीसोबत धक्कादायक कृत्य केलं. मामा आणि मामी शेतीवर गेल्याचा फायदा घेत त्याने हे भयानक कृत्य केलं. गेल्या काही दिवसांपासून समोर येणाऱ्या घटनांमुळे विकृतीचा कळस पाहिला मिळत आहे. या विकृत मानसिकतेमुळे नात्यालाही काळिमाला फासला जातोय.