/पाणीकपातीमुळे Salary Cut... 25 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही 2 दिवसांचा पगार; 30 कोटींचा फटका

पाणी टंचाईमुळे केवळ घरामध्येच अडचणी निर्माण झाल्यात असं नाही याचा फटका उद्योगांनाही बसला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ एमआयडीसीतील उद्योग पाण्याअभावी अडचणीत आले आहेत. पावसाअभावी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणीकपात लागू झाली आहे. बारवी, जांभूळ आणि शहाड जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणारा पाणीपुरवठा आज म्हणजेच 26 जून, शुक्रवारी मध्यरात्री 12 ते 28 जून, रविवारी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत पूर्णपणे बंद (शटडाउन) राहणार आहे. त्यामुळे शनिवार व रविवार दोन दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याची वेळ डोंबिवली येथील कारखानदारांवर आली आहे.
दर शुक्रवारी एमआयडीसीतील कारखाने बंद असतात. असे असताना शनिवार, रविवारी पाणीपुरवठा बंद असल्याने डोंबिवलीतील उद्योजकांना नाईलाजाने कारखाने बंद ठेवावे लागणार. रासायनिक, वस्त्र प्रक्रिया, औषध निर्मिती कारखान्यांना पाणी लागत असल्याचे उद्योजकांची संघटना 'कामा'चं म्हणणं आहे. बारवी धरणात 24 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने पुरवठ्याचे नियोजन करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एल निनो तसेच आयओडी प्रभावामुळे पावसाळा लांबण्याची शक्यता असल्याने पाणीसाठा कमी होण्याची भीती आहे. म्हणूनच एमआयडीच्या बारवी, जांभूळ आणि शहाड जलशुद्धीकरण केंद्रांमधून होणारा पुरवठा कपात करण्यात येत आहे.
ठाण्यातील वागळे इस्टेट भागातील कारखान्यांना मात्र बार्टर सीस्टिमनुसार महापालिकेकडून पाणी मिळत आहे. तसेच ठाण्यातील कारखान्यांमध्ये पिण्यासाठी आणि वापरासाठीच मुख्यतः पाणी लागते. त्यामुळे सध्या फारशी अडचण नसल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
डोंबिवलीत सुमारे 400 लघुउद्योग आहेत. डोंबिवलीतील कारखाने पाण्याअभावी दोन दिवस बंद राहणार असल्याने कंत्राटी कामगारांना कामावर बोलविण्यात येणार नाही. त्यामुळे सुमारे 25 हजार कंत्राटी कामगारांना दोन दिवसांचे वेतन मिळणार नाही.
एकट्या डोंबिवली एमआयडीसीतील कारखान्यांना रोज 28 दशलक्ष लीटर पाणी लागते. डोंबिवली एमआयडीसीत वर्षाला 5 हजार कोटींचे उत्पादन घेतले जाते. उत्पादन ठप्प झाल्यास एका दिवसात 15 कोटींचे नुकसान होते. दोन दिवसात 30 कोटींचे नुकसान होणार असल्याची माहिती कामाचे माजी अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली.
ठाणे शहरामध्ये एमआयडीसी नेटवर्कवरून पाणी मिळणारे विभाग प्रभावित होणार आहेत. यामध्ये कळवा आणि दिवा प्रभाग समितीमधील संपूर्ण भाग प्रभावित होणार असून मुंब्रा प्रभागामधील 26 आणि 31 प्रभाग क्रमांकाचा काही भाग वगळता बहुतेक भागात पाणी नसेल. वागळे इस्टेटमधील रुपादेवी पाडा, किसननगर नंबर 2, नेहरू नगरमधील पाणीपुरवठ्याला फटका बसेल. त्याचप्रमाणे माजिवाडा-मानपाडा प्रभागातील कोलशेत खालचा गाव भागात पाणी नसेल. हे भाग मुख्यतः महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या पाणी पुरवठा योजनेवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे याला औद्योगिक पाणी पुरवठा असे संबोधले जाते. याचा परिणाम घरगुती आणि औद्योगिक दोन्ही वापरकर्त्यांवर होतो.