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पाणीकपातीमुळे Salary Cut... 25 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही 2 दिवसांचा पगार; 30 कोटींचा फटका

आज रात्री मध्यरात्रीपासून रविवारी मध्यरात्रीपर्यंत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार असल्याने याचा फटका उद्योगांनाही बसणार आहे. दोन दिवसांमध्ये 30 कोटी रुपयांचं नुकसान होणार असून कर्मचाऱ्यांना पगारही मिळणार नाही

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:05 AM IST
पाणीकपातीमुळे Salary Cut... 25 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही 2 दिवसांचा पगार; 30 कोटींचा फटका
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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